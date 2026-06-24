விரைவில் அமெரிக்கா - இந்தியா இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தம்; உயரதிகாரி தகவல்
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் இருதரப்புப் பொருட்களின் வர்த்தகம் 149 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உயர்ந்திருப்பதையும் அவர் இந்த கூட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தினார்.
Published : June 24, 2026 at 9:27 PM IST
புதுடெல்லி: அமெரிக்கா-இந்தியா இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தம் முக்கிய இலக்கை எட்டியிருப்பதாக அமெரிக்காவின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரத்தில் உள்ள கேபிடல் ஹில் பகுதியில் 'இந்திய மற்றும் இந்திய புலம்பெயர்ந்தோர் அறக்கட்டளை' (FIIDS) சார்பில் நேற்று (ஜூன் 23) மாநாடு ஒன்று நடைபெற்றது. இதில், அறக்கட்டளை மற்றும் அமெரிக்கா சார்பில் முக்கிய அதிகாரிகள் பலர் கலந்துக் கொண்டனர்.
அந்த வகையில், அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறையின் துணை உதவிச் செயலாளர் பெத்தானி பவுலோஸ் மோரிசன்-ம் இந்த மாநாட்டில் கலந்துக் கொண்டார். அப்போது, இந்தியா-அமெரிக்கா இடையிலான உறவு மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் குறித்து பல்வேறு முக்கிய தகவல்களை அவர் பகிர்ந்துக் கொண்டார். முக்கியமாக, இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்வதில் மிக மிக நெருக்கமாக உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும், இந்த ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்படும் பட்சத்தில் அது இரு நாடுகளுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் அமையும். குறிப்பாக, "140 கோடி மக்களைக் கொண்ட இந்திய சந்தையின் நுழைவாயிலை சில நிபந்தனைகளுடன் அமெரிக்க தயாரிப்புகளுக்காக இந்த ஒப்பந்தம் திறந்துவிடும்" என பெத்தானி பவுலோஸ் மோரிசன் கூறினார்.
இதுதவிர, "இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்-பும் வெறும் சந்திப்புகளோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல், ஆக்கப்பூர்வமான முடிவுகளை எடுக்கக் கூடிய சந்திப்புகளை மட்டுமே நிகழ்த்தி வருவதாகவும். நாங்கள் சந்திப்புகளை வைத்து உறவின் அளவை மதிப்பிடுவதில்லை, செயல்பாடு அல்லது முடிவுகளின் அடிப்படையிலேயே அளவிடுகிறோம்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, "இரு நாடுகளுக்கும் இடையே 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் வர்த்தகத்தை 500 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உயர்த்தும் திட்டமும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதை அவர் உறுதி செய்தார். "மிஷன் 500" எனும் பெயரில் அந்த இலக்கை நோக்கி அமெரிக்க நிர்வாகம் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.
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மேலும், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில் இருதரப்புப் பொருட்களின் வர்த்தகம் 149 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உயர்ந்திருப்பதையும் அவர் இந்த கூட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தினார். இது முந்தைய ஆண்டைவிட 20 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.
இதுதவிர, "இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான ஹைட்ரோகார்பன் வர்த்தகம் அதிக வேகமாக வளர்ந்து வருவதாகவும், சமீபத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட 'சாந்தி திட்டம்' வாயிலாக சிவில் அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு விரிவுப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதாகவும்" அவர் கூறியுள்ளார்.
மேலும், "செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), செமிகண்டக்டர்கள், முக்கியமான தாதுக்கள் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை ஆகியவற்றில் கூட இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன" என்று அவர் தெரிவித்தார்.