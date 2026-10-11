ரியாத் விமான நிலையத்தில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்குதல் - 12 பேர் உயிரிழப்பு
சவூதி அரேபியாவில் உள்ள இந்தியர்கள் அனைவரும் வீட்டிற்குள்ளே இருக்க வேண்டும், மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும், விழிப்புடனும் இருக்க வேண்டும் என்று ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : October 11, 2026 at 6:15 PM IST
புதுடெல்லி: ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதலில் 12 பேர் உயிரிழந்தனர்.
ஏமனில் அரசுப் படைகளுக்கும், ஈரான் ஆதரவுப் பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக உள்நாட்டு போர் நீடித்து வருகிறது. இதில் அரசுப் படைகளுக்கு, சவூதி அரேபியா தலைமையிலான கூட்டுப்படைகள் ஆதரவு அளித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக சவூதி அரேபியா மீது ஹவுதி கிளர்ச்சிப் படைகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருவதால் வளைகுடா நாடுகளில் பரபரப்பு தொற்றியுள்ளது. இந்த சூழலில், நேற்று (அக்.10) சவூதி அரேபியாவின் தலைநகரான ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலைய வளாகத்தில் (King Khalid International Airport complex) ஹவுதி கிளர்ச்சிப் படைகள் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தினர். இதில், உள்நாட்டு முனையங்களான 3 மற்றும் 4-ல் சேதமடைந்ததாக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
महत्वपूर्ण परामर्शिका || IMPORTANT ADVISORY ⬇️ https://t.co/R50dhemLT8— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 8, 2026
இதில் 12 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், 300-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்ததாகவும், சவூதி அரேபியாவின் சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. உயிரிழந்தவர்களில் நான்கு பேர் சவூதி அரேபியாவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும், வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த இருவர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், பாலஸ்தீனம், அமெரிக்கா, எகிப்து, ஜோர்டான், சிரியா, சூடானை சேர்ந்த தலா ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். காயமடைந்தவர்கள் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.
இந்த தாக்குதல் நடந்த சிறிது நேரத்திலேயே ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக சவூதி அரேபியா நடத்தும் தாக்குதல்களில் அமெரிக்காவும் இணைய வேண்டுமா? என்பது குறித்து பரிசீலனை செய்து வருவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
சவூதி அரேபியாவுக்கு ஆதரவாக களமிறங்குவது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், சவூதி அரேபியாவின் இளவரசர் முகம்மது பின் சல்மானுடன் பேசத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
महत्वपूर्ण परामर्शिका || IMPORTANT ADVISORY ⬇️ https://t.co/R50dhemLT8— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 8, 2026
இது தொடர்பாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறைச் செயலாளர் மார்கோ ரூபியோ தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, "சவூதி அரேபிய அரசுக்கு எதிராக ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய தாக்குதலை அமெரிக்கா வன்மையாகக் கண்டிக்கின்றது. இந்த தாக்குதலில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒருவர் உள்பட பல அப்பாவி மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த தாக்குதல் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
நாங்கள் சவூதி அரேபிய அரசு மற்றும் அந்நாட்டு மக்களுடன் துணை நிற்கிறோம். தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எங்களது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ரியாத் விமான நிலையத்தின் மீதான தாக்குதலுக்கு ஹவுதி கிளர்ச்சிப் படைகளே காரணம் என குற்றம்சாட்டியுள்ள சவூதி தலைமையிலான கூட்டுப்படைகள், உறுதியான பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்கா, பிரிட்டன், ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா, கனடா உள்ளிட்ட நாடுகள் தங்கள் நாட்டு குடிமக்களை, கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
#Statement | Follow-up on the attack targeting King Khalid International Airport in Riyadh. #GACA https://t.co/aTPAb8ImDx— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 10, 2026
அதேபோல், ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "சவூதி அரேபியாவில் உள்ள இந்தியர்கள் அனைவரும் வீட்டிற்குள்ளே இருக்க வேண்டும்; இந்தியர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும், விழிப்புடனும் இருக்க வேண்டும்; உள்ளூர் அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றவும், உள்ளூர் செய்திகளைக் கண்காணிக்கவும் வேண்டும். உதவிக்கு 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறையின் இலவச தொலைபேசி எண்ணான 80024-71234 அழைக்கலாம். ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம், ஜெட்டாவில் உள்ள துணை தூதரகம் வழக்கம்போல் செயல்படுகின்றன" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.