ETV Bharat / international

சவுதி பேருந்து விபத்து: தெலுங்கானாவை சேர்ந்த 46 பேரின் உடல்கள் மதீனாவில் நல்லடக்கம்!

நபிகள் நாயகத்தின் தோழர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் அடக்கம் செய்யப்பட்ட ஸ்தலமாக கருதப்படும் மதீனாவின் ஜன்னத்துல் பாக்கி கல்லறையில் 46 பேரின் உடல்களும் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டன.

பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் மதீனாவில் அடக்கம் செய்யப்பட்டன
பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் மதீனாவில் அடக்கம் செய்யப்பட்டன (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 4:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சவுதி பேருந்து விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த 46 பேரின் உடல்கள் மதீனாவில் உள்ள ஜன்னத்துல் பாக்கி கல்லறையில் முறைப்படி அடக்கம் செய்யப்பட்டன.

ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த 46 பேர் உம்ரா பயணமாக இந்தியாவில் இருந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு நவ.6ஆம் தேதி புறப்பட்டு சென்றனர். நவம்பர் 9 முதல் 23 வரை மெக்கா, மதீனா உள்ளிட்ட புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்லவிருந்த நிலையில் நவ.17ஆம் தேதி எதிர்பாராத விதமாக கோர விபத்துக்குள்ளானர்.

நவ.17ஆம் தேதி விடியற்காலையில் மதீனா நோக்கி பேருந்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது மதீனாவிலிருந்து சுமார் 25 கி.மீ தொலைவில் முப்ரிஹத் என்னும் இடத்துக்கு அருகே டீசல் ஏற்றி வந்த டேங்கர் லாரி மீது பேருந்து நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் 11 குழந்தைகள், 20 பெண்கள் உள்பட 46 பேர் உயிரிழந்தனர்.

இந்நிலையில் அவர்களது உடல்கள் நபிகள் நாயகத்தின் தோழர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் அடக்கம் செய்யப்பட்ட புனித ஸ்தலமாக கருதப்படும் ஜன்னத்துல் பாக்கி கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டன. இந்த நிகழ்வின் போது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர், சவுதி அரேபியாவில் உள்ள இந்தியத் தூதர் சுஹைல் கான், ஜெனரல் ஃபஹத் சூரி ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்.

முன்னதாக, தெலுங்கானா அமைச்சர் அசாருதீன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் மஜித் ஹுசின் மற்றும் சிறுபான்மை பிரிவை சேர்ந்த ஒரு அதிகாரி ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்து, சவுதிக்கு சென்று உடல்களை அடையாளம் காணும் பணியில் இறங்கினர். அதற்காக உயிரிழந்தவர் ஒவ்வொருவர் குடும்பத்திலிருந்தும் இரண்டு பேரை டிஎன்ஏ பரிசோதனைக்காக அழைத்துச் சென்றனர்.

அந்த டிஎன்ஏ பரிசோதனைகள் நேற்று (சனிக்கிழமை) நிறைவடைந்த நிலையில் இறந்தவர்களின் உறவினர்களுக்கு இறப்புச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது. பிறகு சவுதி அரசு உடல்களை ஒப்படைத்தது. ஏற்கனவே தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி சவுதி அரசிடம் அங்கேயே இறுதிச் சடங்கு செய்து கொள்வதற்கான கோரிக்கையை முன்வைத்திருந்த நிலையில் சவுதி அரசாங்கமும் அவற்றை ஏற்று உடல்களை சவுதியில் அடக்கம் செய்ய ஒப்புக் கொண்டது.

இதையும் படிங்க: ஜி20 உச்சி மாநாடு - தென்னாப்பிரிக்காவில் உலக தலைவர்களிடம் மோடி பேசியது என்ன?

இதுகுறித்து தெலுங்கானா சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் முகமது அசாருதீன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பகிர்வில், “எங்கள் சிறப்பு வேண்டுகோளின் பேரில், உயிரிழந்தவர்களின் உடல் ஜன்னத்துல் பாக்கி கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. கோரிக்கைபடி ஜனாஸா தொழுகை மஸ்ஜிதே நபவியில் தொழுகைக்கு பிறகு நடைபெற்றது. அதனால், அல்லாஹ் இறந்தவர்களுக்கு மக்ஃபிரத்தையும் ஜன்னத்தில் உயர்ந்த பதவிகளையும் வழங்குவானாக. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வலிமையையும், பொறுமையையும் வழங்குவானாக” என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

தெலுங்கானா அரசு இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

SAUDI ARABIA BUS ACCIDENT
VICTIMS BURIED AT JANNAT UL BAQI
UMRAH BUS ACCIDENT
சவுதி விபத்து
FUNERALS OF SAUDI ACCIDENT VICTIMS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.