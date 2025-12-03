ETV Bharat / international

அமெரிக்கா முன்மொழிந்த ரஷ்யா-உக்ரைன் அமைதி ஒப்பந்தம்: தோல்வியில் முடிந்த பேச்சுவார்த்தை

ஐரோப்பிய நாடுகள் போரை விரும்பினால், நாங்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நிறுத்த அமைதி ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை மாஸ்கோவில் நடைபெற்றது.
ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நிறுத்த அமைதி ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை மாஸ்கோவில் நடைபெற்றது.
Published : December 3, 2025 at 12:53 PM IST

மாஸ்கோ: அமெரிக்கா முன்வைக்கும் அமைதி ஒப்பந்தத்தின் பல அம்சங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் இல்லை என ரஷ்யா தெரிவித்துள்ளது.

ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையே கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகளாக போர் நடந்து வருகிறது. இதை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான வழியைக் கண்டறியும் முயற்சியில் ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் மாஸ்கோவில் ஐந்து மணி நேர பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளன.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் பயனுள்ளதாகவும், ஆக்கப்பூர்வமானதாக இருந்ததாகவும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினின் மூத்த ஆலோசகர் யூரி உஷாகோவ் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் எந்த இறுதி முடிவும் இதுவரை எட்டப்படவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

செவ்வாய்க்கிழமை (டிசம்பர் 2) இரவு கிரெம்ளினில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் தூதர் ஸ்டீவ் விட்காஃப், டிரம்பின் மருமகன் ஜாரெட் குஷ்னர் ஆகியோரை ரஷ்ய அதிபர் நேரில் சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பின்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட உரையாடலின் முழு விவரங்களையும் பொதுவெளியில் பகிர வேண்டாம் என்று இரு நாடுகளும் முடிவெடுத்துள்ளன.

எனினும், இதுதொடர்பாக சில தகவல்களை மட்டும் பகிர்ந்துள்ள யூரி, உக்ரைனில் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர சமாதான பேச்சுவார்த்தை அவ்வப்போது நடைபெற்று வந்தாலும், இதுவரை எந்த சமரச முடிவும் எட்டப்படவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். அமெரிக்க முன்வைக்கும் சில கருத்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தாலும், பல விழுமியஙக்ள் தங்களுக்கு ஒத்துப்போகாமல் உள்ளது என்று அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.

டிரம்பின் அமைதி பேச்சுவார்த்தை திட்டத்தின் முதல் பகுதி கடந்த மாதம் வெளியிடப்பட்டது. அதில் ரஷ்யாவுக்கு அதிகபடியான சலுகைகள் இடம்பெற்றிருந்ததால், அது நிறைவேறாமல் போனது. குறிப்பாக அதில் டான்பாஸ் பகுதியை ரஷ்யாவுக்கு தாரைவார்ப்பது, நேட்டோ ஆதரவை உக்ரைன் பின்வலிப்பது போன்றவை அடங்கி இருந்ததால், அமைதி பேச்சுவார்த்தையின் முதல் கட்டம் நிறைவேறாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த கூட்டத்திற்கு முன்னதாக, ஐரோப்பிய நட்பு நாடுகள் அமெரிக்கா தலைமையிலான அமைதி முயற்சியைத் தடுக்க முயற்சிப்பதாக புடின் குற்றஞ்சாட்டி இருந்தார். அவர்கள் ரஷ்யாவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கோரிக்கைகளை அமைதி ஒப்பந்தத்தில் சேர்த்துள்ளதாகவும் ரஷ்ய அதிபர் விமர்சித்தார்.

மேலும், ஐரோப்பாவைத் தாக்க ரஷ்யா இதுவரை திட்டமிடவில்லை என்றும், ஐரோப்பிய நாடுகள் போரை விரும்பினால், நாங்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் புடின் எச்சரிக்கை விடுத்தார். ஆனால், ஐரோப்பிய நட்பு நாடுகள், புடினின் குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ளது. உக்ரைனின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் ஒரு சமாதான ஒப்பந்தத்தை தாங்கள் விரும்புவதாக அவை தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கிடையில், அமெரிக்கா-ரஷ்யா பேச்சுவார்த்தைகளை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருவதாக உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி கூறியுள்ளார். டிரம்பின் 28 அம்ச அமைதி ஒப்பந்தம், தற்போது 20-ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ள அவர், விரைவான பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் இதற்கு ஒரு முடிவு எட்டப்படும் என்று காத்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

