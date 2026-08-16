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ஒரே நாளில் மாற்றி எழுதப்பட்ட விதிகள்: அமெரிக்கா-சவூதி அரேபியா அணுசக்தி ஒப்பந்தம் சொல்வதென்ன?

சியோல் விவகாரத்தில் விட்டுக்கொடுத்தால், சவூதி அரேபியா விவகாரத்தில் உறுதியான நிலைப்பாட்டைத் தக்கவைப்பது கடினமாகிவிடும் என்று அப்போதே அமெரிக்காவை நிபுணர்கள் எச்சரித்திருந்தனர்.

கோப்புப்படம் (அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் மற்றும் சவூதி அரேபிய இளவரசர் முகமது பின் சல்மான்)
கோப்புப்படம் (அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் மற்றும் சவூதி அரேபிய இளவரசர் முகமது பின் சல்மான்) (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 1:14 PM IST

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கடந்த ஜூலை 22ஆம் தேதி அன்று அமெரிக்க எரிசக்தித்துறை செயலாளர் கிறிஸ் ரைட் மற்றும் சவூதி அரேபியாவின் எரிசக்தித்துறை அமைச்சர் அப்துல்அஜிஸ் பின் சல்மான் ஆகியோர் '123 ஒப்பந்தம்' எனப்படும் 30 ஆண்டுக்கால சிவில் அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.

இதுவொரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தம் என்று அமெரிக்க எரிசக்தித்துறை பாராட்டியுள்ளது. எனினும், இந்த ஒப்பந்தம் அமெரிக்க காங்கிரஸால் 90 நாட்களுக்கு கட்டாய ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் யுரேனியம் செறிவூட்டப்படும் என்பது இடம் பெற்றிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான 24 மணி நேரத்திற்குள் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் ஒப்பந்தம் தொடர்பான நிபந்தனைகளை மாற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார். அதில், யுரேனியம் செறிவூட்டல் இருக்காது என்றும், சவூதி அரேபியா ஆபிரகாம் உடன்படிக்கைகளில் இணைவதை பொறுத்தே ஒப்பந்தம் அமையும் என்றும் ட்ரம்ப் தனது பதிவில் தெரிவித்திருந்தார்.

வெள்ளை மாளிகையின் ஊடக செயலாளர் கூறுகையில், "செறிவூட்டப்படாது என ஒப்பந்தத்தில் இல்லை; இதை அறிவிப்பதற்கு முன்பு அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், சவூதி அரேபியாவின் தலைவர்களுடன் கலந்து பேசவில்லை" என்பதை உறுதிப்படுத்தினார்.

எனினும், அன்று மாலைக்குள் வெள்ளை மாளிகை மற்றொரு அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தது. அதில், அமெரிக்கா- சவூதி அரேபியாவின் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தில் யுரேனியம் செரியூட்டப்படும் என்பது இடம் பெற்றுள்ளதாகத் தெரிவித்திருந்தது.

அணுசக்தி ஒப்பந்தம் தொடர்பாக முரண்பட்ட கருத்துகள் நிலவுவதாலும், தெளிவான விளக்கம் இல்லாததாலும் அந்த ஒப்பந்தம் கட்டாய ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது சரியானதே. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய அரபு அமீரகம்-அமெரிக்கா இடையே வாஷிங்டன் அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

அதில், யுரேனியத்தைச் செறிவூட்டக்கூடாது, பயன்படுத்தப்பட்ட எரிபொருளை மறுசுழற்சி செய்யக்கூடாது போன்ற சர்வதேச அணுசக்தி முகமையின் கூடுதல் நெறிமுறை ஆகியவற்றை ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் ஒப்பந்தம் அமைந்தது.

வாஷிங்டன் அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தை சவூதி அரேபியா பல ஆண்டுகளாக எதிர்த்து வருகிறது. ஈரான் அணு ஆயுதத்தை பெற்றால் தங்கள் நாடும் அதனை பின்பற்றும் என்று கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு சவூதி அரேபியா இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் வெளிப்படையாக அறிவித்திருந்தார். இறையாண்மை மற்றும் அண்டை நாடுகளுடன் சமநிலை பேணுவது போன்றவற்றின் அடிப்படையில் உள்நாட்டில் யுரேனியம் செறிவூட்டுவதை ரியாத் வலியுறுத்தி வருகிறது.

தற்போது கையெழுத்தாகியுள்ள ஒப்பந்தத்தில் யுரேனியத்தை உள்நாட்டில் செறிவூட்டுவதன் பொருளாதார சாத்தியக் கூறுகள் குறித்து இரண்டு ஆண்டுக்கால ஆய்வு நடத்துவதற்கு அழைப்பு விடுத்திருப்பது அணு ஆயுதப் பரவலை நோக்கிய ஒரு படி என்று செனட்டர் எட் மார்க்கி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அணு ஆயுதப் பரவல் தடுப்புக் கொள்கைக் கல்வி மையத்தின் ஹென்றி சொகோல்ஸ்கி கூறுகையில், "யுரேனியம் செறிவூட்டல் தொடர்பான அமெரிக்காவின் முடிவு, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், துருக்கி மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடுகளுக்கும் பொருந்துமா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

அமெரிக்க அதிகாரிகளின் நிலைப்பாட்டிற்கு முரணாக செறிவூட்டல் இருக்காது என அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், அறிவித்த சில மணி நேரத்திலேயே இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு இதனை வரவேற்றார். அமெரிக்கா உடனான ஒப்பந்தத்தை ராஜதந்திர வெற்றியாகக் கருதிய சவூதி அரேபிய அதிகாரிகள், ட்ரம்ப்பின் நிலைப்பாட்டால் ஏமாற்றமடைந்தனர். இதனால் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் ஒரு பேரம் பேசும் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக விமர்சனம் எழுந்தது.

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முன்னதாக, முன்னாள் அதிபர் ஜோ பைடன் நிர்வாகம், சவூதி அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை இஸ்ரேலியாவுடன் இணைத்திருந்தது. எனினும், இதில் முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை. காரணம், பின்னர் வந்த ட்ரம்ப் தலைமையிலான அரசு அந்த ஒப்பந்தத்தை கைவிட்டது.

தென்கொரியாவில் நடந்த ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார உச்சி மாநாட்டில், தென்கொரிய அதிபருடன் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் சந்தித்து பேசியிருந்தார். இதையடுத்து, வாஷிங்டன், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தது.

அதில், தென் கொரியாவில் சிவில் பயன்பாட்டிற்கான யுரேனியம் செறிவூட்டல் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட எரிபொருளை மறுசுழற்சி செய்தல் போன்றவற்றிற்கு ஆதரவளிக்கவிருப்பதாக தெரிவித்திருந்தது.

சியோல் விவகாரத்தில் விட்டுக்கொடுத்தால், சவூதி அரேபியா விவகாரத்தில் உறுதியான நிலைப்பாட்டைத் தக்கவைப்பது கடினமாகிவிடும் என்று அப்போதே அமெரிக்காவை நிபுணர்கள் எச்சரித்திருந்தனர். சரியாக எட்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு, அவையே தற்போது நிகழ்ந்துள்ளது.

சவூதி அரேபியாவின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான அணுக்கழிவுகளை உள்நாட்டிலேயே மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நிறைவேறியதாகவே இந்த ஒப்பந்தம் பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

அமெரிக்கா சவூதி அரேபியா ஒப்பந்தம்
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