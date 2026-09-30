அரபிக்கடலில் ரூ.3,000 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல் - 5 பாகிஸ்தானிகள் கைது
கடல் வழியாக நடக்கும் சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தலை கட்டுப்படுத்த பாதுகாப்பு முகமைகள் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் சூழலில், இந்த பறிமுதல் நடவடிக்கை நடந்துள்ளது.
Published : September 30, 2026 at 4:22 PM IST
அகமதாபாத்: அரபிக் கடலில் ஈரானிய படகில் கடத்தப்பட்ட ரூ.3,000 கோடி மதிப்புள்ள 526 கிலோ மெத்தாபெட்டமைன் மற்றும் ஹெராயின் போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
லட்சத்தீவு அருகே இந்தியக் கடலோரக் காவல் படை மற்றும் குஜராத் பயங்கரவாதத் தடுப்புப் படை (ATS) ஆகியவை செப்டம்பர் 25 அன்று இணைந்து நடத்திய இந்த நடவடிக்கையில், படகில் இருந்த 5 பாகிஸ்தான் நாட்டினரும் பிடிபட்டதாக கடலோர காவல் படை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
அதில், "போதைப்பொருள் கடத்துவதாக உளவுத்துறை கொடுத்த தகவல்களின் அடிப்படையில், கடல் மற்றும் வான்வழி கண்காணிப்பை மேற்கொண்ட கடலோரக் காவல் படையினர், சந்தேகத்திற்கிடமான அந்த படகையும் பின் தொடர்ந்துள்ளனர்.
பின்னர், லட்சத்தீவு அருகே அந்த படகை மடக்கிய கடலோரக் காவல் படையினர், அதனுள் சென்று சோதனை செய்த போது அதில் மூட்டை மூட்டையாக போதைப்பொருள் இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. தொடர்ந்து, உயர்தர மெத்தாபெட்டமைன் மற்றும் ஹெராயின் ஆகிய போதைப் பொருட்கள் இருந்தன.
ஈரானிய படகிலிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருளின் மதிப்பு ரூ.3,000 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என தெரிய வந்துள்ளது. அதையடுத்து கூட்டு விசாரணை மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 526 கிலோ போதைப்பொருட்கள் மற்றும் படகில் இருந்தவர்கள் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மும்பைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், பாகிஸ்தான் நாட்டினர் 5 பேர் பிடிபட்டதை மாநில பயங்கரவாதத் தடுப்புப் படையும் (ATS) உறுதிப்படுத்தியது. இதுதொடர்பாக, அதிகாரிகள் விரைவில் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார்கள்" என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
In an intelligence-led joint operation with ATS Gujarat, and Central Intelligence Agency, @IndiaCoastGuard units interdicted a suspicious Iranian dhow in the Arabian Sea, west of #Lakshadweep. Positive detection, sustained tracking and a hot pursuit culminated in tactical… pic.twitter.com/p2BthJvndS— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) September 30, 2026
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கடல் வழியாக நடக்கும் சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தலைக் கட்டுப்படுத்த பாதுகாப்பு முகமைகள் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் சூழலில், இந்த பறிமுதல் நடவடிக்கை நடந்துள்ளது.
இது குறித்து கடலோரக் காவல் படை மூத்த அதிகாரிகள் கூறுகையில், "எங்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் கடல்சார் தடுப்பு நடவடிக்கைத் திறன்களையும், இந்தியாவின் கடல் எல்லைகளில் சட்ட விரோதச் செயல்களைத் தடுப்பதில் எங்களுக்குள்ள அர்ப்பணிப்பையும் இந்த நடவடிக்கை வெளிப்படுத்தியுள்ளது" என தெரிவித்தனர்.
இதே போன்று, கடந்த 2024 நவம்பரில், அந்தமான் கடற்பகுதியில் 5,500 கிலோ மெத்தாபெட்டமைன் போதைப்பொருளை இந்தியக் கடலோரக் காவல் படை பறிமுதல் செய்தது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கையின் போது, மியான்மார் நாட்டு மீன்பிடிப் படகு ஒன்றைக் கைப்பற்றியதுடன், அப்படகில் இருந்த ஆறு பேரும் மியான்மர் நாட்டினர் என்பதும் அடையாளம் காணப்பட்டது.