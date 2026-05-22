ஈரான் தொடர்பான தீர்மானம் - குடியரசுக் கட்சியினரின் குழப்பத்தால் செனட் வாக்கெடுப்பு ஒத்திவைப்பு

வாக்கெடுப்பின் போது குடியரசு கட்சியினரில் 4 பேர் மசோதாவுக்கு ஆதரவளித்த நிலையில் 3 பேர் கலந்து கொள்ளவில்லை.

போர் நிறுத்த தீர்மானம் குறித்த கேள்விக்கு சைகையில் பதிலளித்த செனட் சபை சபாநாயகர் மைக் ஜாக்சன்
போர் நிறுத்த தீர்மானம் குறித்த கேள்விக்கு சைகையில் பதிலளித்த செனட் சபை சபாநாயகர் மைக் ஜாக்சன்
By AP (Associated Press)

Published : May 22, 2026 at 3:04 PM IST

வாஷிங்டன்: ஈரான் போரிலிருந்து டிரம்ப்பை விலகும்படி கட்டாயப்படுத்தும் மசோதா நிறைவேறும் நிலையில் இருந்த சூழலில், குடியரசு கட்சியினர் ஆதரவளிக்க தயங்கிய நிலையில், வாக்கெடுப்பு ஜூன் மாதத்திற்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதியிலிருந்து அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே கடும் போர் நடைபெற்று வருகிறது. ஈரான் அணு சக்தி திட்டத்தை கைவிடுமாறு அமெரிக்கா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்த நிலையில், இதற்கான ஒப்பந்தம் குறித்த பலகட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றன. ஆனால் ஈரான் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒத்து வராத நிலையில், பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதியன்று அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் இணைந்து ஈரான் மீது வான்வெளி தாக்குதலை நடத்தின.

அதற்கு ஈரானும் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகங்கள் மீது பதில் தாக்குதல் நடத்த, போர் மூண்டது. ஒரு கட்டத்தில் முக்கிய நீர்வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை மூடுவதாக ஈரான் அறிவித்தது. உலகின் 20% எண்ணெய் வர்த்தகமானது இந்த நீர்வழித்தடம் வழியாக நடைபெறுவதால், பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான கப்பல்கள் வளைகுடா நாடுகளின் அருகே கடலில் நிறுத்தப்பட்டன.

இதனால், ஆசிய நாடுகளில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் ஈரானிடம் தொடர் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில், கணிசமான கட்டண தொகையுடன் தங்களது நட்பு நாடுகள் நீரிணையை கடந்து செல்ல ஈரான் அனுமதி அளித்தது.

ஈரானின் இந்த நடவடிக்கையை கண்டிக்கும் விதமாகவும், ஈரானை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரும் விதமாகவும் அமெரிக்க கடற்படைகளை கொண்டு ஈரான் துறைமுகங்களையும், மத்திய கிழக்கிலிருந்து அப்பாலுள்ள ஈரானிய கப்பல்களையும் முற்றுகையிடுவதாக டிரம்ப் அறிவித்தார். இரு நாடுகளின் இந்த போட்டி நடவடிக்கையால் 87 நாடுகளைச் சேர்ந்த 1550 கப்பல்கள் தற்போது வரை பாரசீக வளைகுடாவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

போரிலிருந்து பின் வாங்க ஈரான் விருப்பம் தெரிவித்த போதிலும், தனது கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணக்கும் வரை தற்காலிகமாக போரை நிறுத்துவதாக அறிவித்திருக்கிறது அமெரிக்கா. இதனால் உலக நாடுகளிடையே எரிபொருள் மற்றும் எரிவாயு தட்டுப்பாடு அதிகரித்து வருகிறது.

டிரம்ப்பின் இந்த நடவடிக்கைக்கு சொந்த நாட்டிலேயே எதிர்ப்புகள் வலுத்து வரும் நிலையில், அவர் செனட் சபையின் ஒப்புதல் இல்லாமலேயே போரை தொடங்கியதாக எதிர்க்கட்சியினர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். மேலும் டிரம்ப்பின் ராணுவ நடவடிக்கைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கில், போர் அதிகாரங்கள் தொடர்பான தீர்மானத்தை ஜனநாயகக் கட்சியானது செனட் சபையில் முன்மொழிந்தது.

இந்த தீர்மானத்திற்கு டிரம்ப் சார்ந்திருக்கும் குடியரசு கட்சியினரே ஆதரவு தெரிவிக்கும் முடிவை எடுத்திருந்த நிலையில், இந்த தீர்மானமானது விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர்கள் தங்களது ஆதரவை அளிப்பதற்கு தயங்கியதன் விளைவாக, தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இதன் அடுத்த வாக்கெடுப்பானது ஜூன் மாதத்திற்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

வாக்கெடுப்பு குறித்து ஜனநாயக கட்சியின் கிரிகோரி மீக்ஸ் கூறுகையில், “எங்களிடம் வெற்றி பெறுவதற்கு தேவையான வாக்குகள் இருக்கின்றன. அது அவர்களுக்கு (குடியரசு கட்சியினர்) தெரிந்திருப்பதால் தான் அரசியல் விளையாட்டை விளையாடுகிறார்கள்” என்றார்.

குடியரசு கட்சியினரின் பின்வாங்கல் குறித்து அக்கட்சியின் அவைத் தலைவர் ஸ்வீவ் ஸ்காலிஸ் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், அவையில் சில உறுப்பினர்கள் இடம் பெறவில்லை என்றும், அவர்களும் வாக்களிக்க வாய்ப்பிருப்பதால் வாக்கெடுப்பானது ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். அவையின் சபாநாயகர் மைக் ஜான்சனிடம் செய்தியாளர்கள் இதுகுறித்து கேட்டதற்கு பதிலளிக்காமல் சென்றுவிட்டார்.

