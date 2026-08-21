சோமாலிய கடற்கரை அருகே கடத்தப்பட்ட சரக்கு கப்பலில் 6 இந்தியர்கள் - வெளியான தகவலால் 'அதிர்ச்சி'
சரக்கு கப்பல் துருக்கிய ராணுவப் பயிற்சி மையத்திற்கான ஆயுதங்களையும் மற்றும் செயற்கைக்கோள் உபகரணங்களையும் ஏற்றி சென்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 21, 2026 at 12:58 PM IST
புதுடெல்லி: சோமாலிய கடற்கரைக்கு அருகே கடற்கொள்ளையர்களால் கடத்தப்பட்ட சரக்கு கப்பலில் 6 இந்தியர்கள் உள்ளனர் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கேமரூன் கொடியை எந்திய எம்.வி. லுதுஃப் சரக்கு கப்பல் ஒன்று, சோமாலியாவின் புண்ட்லாந்தின் எய்ல் பகுதியில் உள்ள மர்ராயா என்ற இடத்தில் இருந்து சுமார் 3.5 கடல் மைல் தொலைவில் துருக்கிய ஆயுதங்களை ஏற்றிச் கொண்டு இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில் சென்றுள்ளது. அப்போது அந்த சரக்கு கப்பல் கடற்கொள்ளையர்களால் கடத்தப்பட்டுள்ளது.
அந்த கப்பல் கடத்தப்பட்ட போது துருக்கிய ஆயுதங்களையும், பிற உபகரணங்களையும் அது ஏற்றிச் சென்றதாக சோமாலிய அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாக அசோசியேட்டட் பிரஸ் (ஏபி) செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், அந்த சோமாலிய அதிகாரி கூறிய போது, கடத்தப்பட்ட சரக்கு கப்பலில் இருந்த 10 பணியாளர்களில் 6 பேர் இந்தியர்கள், ஒருவர் துருக்கி நாட்டையும், மற்றொருவர் ஜார்ஜியா நாட்டையும் மற்றும் இரண்டு பேர் செர்பியப் பாதுகாவலர்கள் என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், போலார் மூவ்மெண்ட் ஷிப்பிங் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான அந்த சரக்கு கப்பல், மொகடிஷுவில் உள்ள துருக்கிய ராணுவப் பயிற்சி மையத்திற்கான ஆயுதங்களையும், தகவல் தொடர்பு மற்றும் செயற்கைக்கோள் உபகரணங்களையும் ஏற்றி சென்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, சோமாலியாவின் புண்ட்லாந்தின் டங்கோரோயோ மாவட்டத்தில் உள்ள கார்மால் அருகே சுமார் எட்டு கடற்கொள்ளையர்கள் அந்த கப்பலை கடற்கரையை நோக்கி எடுத்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு முன்னதாக ஏப்ரல் 26 அன்று எம்.வி. ஸ்வார்ட் கப்பலை கடத்திய கடற்கொள்ளையர்களுக்கு, தற்போது நடைபெற்றுள்ள இந்த சம்பவத்திற்கும் இடையே தொடர்பு இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக அந்த அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 18-ஆம் தேதியன்று, இரண்டு பேரை ஏற்றிச் சென்ற ஒரு சிறிய படகு, கப்பலை அணுகி, சோமாலியாவில் பொதுவாக மெல்லப்படும் ஊக்கமருந்தான 'காட்'டை வழங்கியதாக அதிகாரி தெரிவித்தார். படகு கரைக்குத் திரும்பிய பிறகு நடத்தப்பட்ட வான்வழித் தாக்குதலில் நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் இருவர் காயமடைந்தனர்.
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இருப்பினும், அந்த வான்வழித் தாக்குதலை யார் நடத்தினார்கள் மற்றும் கொல்லப்பட்டவர்கள் விமானக் கடத்தலில் ஈடுபட்டிருந்தனரா என்பது உள்ளிட்ட அதன் சூழ்நிலைகளை சரிபார்க்க முடியவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
கடத்தப்பட்ட சரக்கு கப்பலில் உள்ள ஆறு இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட 10 பணியாளர்கள் மற்றும் அதன் சரக்குகளின் தற்போதைய நிலை என்னவென்பது இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை. இது தொடர்பாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) இதுவரை எந்தத் தகவலையும் வெளியிடவில்லை.