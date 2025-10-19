ETV Bharat / international

ஆப்கானிஸ்தான் - பாகிஸ்தான் போர் நிறுத்தம்: கத்தார் அறிவிப்பு!

பாகிஸ்தானும், ஆப்கானிஸ்தானும் உடனடி போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டதாக கத்தார் அறிவித்துள்ளது.

பாக்டிகா மாகாணத்தில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் தாக்குதல் நடத்திய இடம்
பாக்டிகா மாகாணத்தில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் தாக்குதல் நடத்திய இடம் (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 10:53 AM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 12:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

இஸ்லாமாபாத்: ஆப்கானிஸ்தானும் பாகிஸ்தானும் உடனடி போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக கத்தார் வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

பாகிஸ்தான்- ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையே கடந்த ஒரு வாரமாக நடைபெற்று வரும் மோதல்களில், இரண்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் உயிரிழந்தனர். முன்னதாக, இரு நாடுகள் இடையே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட போர் நிறுத்தத்தை மீறி, ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள சில பகுதிகள் மீது அக்.17 ஆம் தேதி பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தியது. இதில், கிரிக்கெட் வீரர் உட்பட 10 பேர் உயிரிழந்தனர். பதிலுக்கு ஆப்கான் ராணுவமும் பதிலடி கொடுத்தது. இதனால், தெற்காசியாவில் தொடர் பதற்றம் நீடித்து வந்தது.

இந்நிலையில், இருநாடுகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு முன்வர வேண்டும் என கத்தார் தொடர்ந்து அழைப்பு விடுத்தது வந்தது. இதற்கு இருநாடுகளும் உடன்பட்ட நிலையில், இரு நாடுகளுக்கு இடையில் அமைதி மற்றும் எல்லையில் நீண்டகால நிலைத்தன்மையை ஒருங்கிணைத்து, நெருக்கடியைத் தீர்ப்பதற்கான பேச்சு வார்த்தை தோஹாவில் நடைபெற்றது.

இதில், ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தானின், கத்தார் மற்றும் துருக்கி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். இதில், பாகிஸ்தானும், ஆப்கானிஸ்தானும் உடனடி போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டதாக கத்தார் அறிவித்தது. முன்னதாக, பாகிஸ்தான் - ஆப்கானிஸ்தான் இடையிலான 48 மணி நேர போர் நிறுத்தம் வெள்ளிக்கிழமை மாலை காலாவதியானது. சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு, பாகிஸ்தான் எல்லை தாண்டி தாக்குதல் நடத்தியது. இதில், ஆப்கானிஸ்தானின் கிழக்கு பாக்டிகா மாகாணத்தில் கடும் சேதம் ஏற்பட்டது.

இதையும் படிங்க: காஸாவில் அமைதி நிலவவில்லை எனில் உள்ளே வந்து அழித்து விடுவோம் - ஹமாஸை எச்சரித்த டிரம்ப்!

மேலும், ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஹபீஸ் குல் பகதூர் குழுவின் மறைவிடங்கள் மீது துல்லியமான தாக்குதல்களை பாகிஸ்தான் நடத்தியது. இதில் பல பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர். ஹபீஸ் குல் பகதூர் பிரிவினர் சமீபத்தில் நடத்திய தாக்குதலுக்குப் பதிலடியாக, பயங்கரவாதிகளின் மறைவிடங்களை இலக்கு வைத்து இந்தத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாகிஸ்தானின் விமானப்படை தாக்குதல்களில் ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த ஏராளமான ஆயுதமேந்திய போராளிகள் கொல்லப்பட்டனர்.

இதுதொடர்பாக தாலிபான் அரசாங்கத்தின் தலைமை செய்தித் தொடர்பாளர் ஜபிஹுல்லா முஜாஹித் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "பாகிஸ்தான் படைகளின் தாக்குதல், ஆப்கானிஸ்தானின் இறையாண்மையை மீறுவதாகும். இதுபோன்ற செயல்கள் கடும் ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மோதலை நீடிப்பதற்காக வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட முயற்சியாக உள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானை ஒட்டிய பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் தீவிரவாதத்தை பாகிஸ்தான் ஆதரிக்கிறது. அண்டை நாடான இந்தியா ஆயுதக் குழுக்களை ஆதரிப்பதாக, எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் பாகிஸ்தான் குற்றம் சாட்டுகிறது” என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Last Updated : October 19, 2025 at 12:11 PM IST

TAGGED:

AFGHANISTAN PAKISTAN FIGHT
QATAR FOREIGN MINISTRY
ஆப்கானிஸ்தான்
PAKISTAN
AFGHANISTAN PAKISTAN CEASEFIRE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.