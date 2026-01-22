ETV Bharat / international

ஐநாவுக்கு மாற்றான அமைதி அமைப்பில் சேருமா ரஷ்யா? புடின் விதித்த 'நிபந்தனை'

ரஷ்ய பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் பேசிய அதிபர் விளாடிமிர் புடின், அமைதி அமைப்பில் சேர அழைப்பு விடுத்த அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்புக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின்
ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் (AP)
By ANI

Published : January 22, 2026 at 3:50 PM IST

மாஸ்கோ: இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீன மோதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சர்வதேச பிரச்சினைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக ஐநாவுக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய சர்வதேச அமைப்பான "அமைதி குழு"வில் சேர அழைப்பு விடுத்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்புக்கு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் முடக்கப்பட்டுள்ள ரஷ்ய சொத்துக்களைப் பயன்படுத்தி, அமைதி அமைப்பில் சேருவதற்கான 1 பில்லியன் டாலர் நிதியை வழங்க ரஷ்யா தயாராக இருப்பதாக புடின் தெரிவித்தார். ரஷ்ய பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஆற்றிய உரையின் போது அவர் இதனை தெரிவித்தார்.

ரஷ்ய பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் மேலும் உரையாற்றிய புடின், "ஐநாவுக்கு மாற்றாக அமெரிக்கா அறிவித்திருக்கும் அமைப்பில் நாங்கள் உறுப்பினராவதா? இல்லையா? என்று முடிவெடுப்பதற்கு முன்பே அதாவது இப்போதே ரஷ்யாவால் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை வழங்க முடியும்" என்றார். ஆனால், பாலஸ்தீன மக்களுடன் ரஷ்யா வைத்துள்ள ஒரு சிறப்பான உறவால் உடனடியாக இதில் முடிவு எடுக்க முடியவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.

அமைதி அமைப்பில் சேருவதற்கு டிரம்ப் விதித்த கட்டணத்தை, முந்தைய அமெரிக்க அரசால் முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள ரஷ்ய சொத்துக்களிலிருந்து எடுக்கலாம் என்று நிபந்தனை விதித்தார்.

மேலும், சர்வதேச ஸ்திரத்தன்மையை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் எந்தவொரு நாடும் மேற்கொள்ளும் எந்தவொரு முயற்சிகளுக்கும் ரஷ்யா எப்போதும் ஆதரவளித்து வருகிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

அமெரிக்காவால், ஐநாவுக்கு மாற்றாக முன்மொழியப்பட்ட இந்த அமைப்பு மத்திய கிழக்கு அமைதி, குறிப்பாக காஸா மறுகட்டமைப்பு மற்றும் பாலஸ்தீனிய மக்களின் மேம்பாட்டில் கவனம் செலுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும், ரஷ்ய பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் பேசிய அதிபர் புடின், அமைதி அமைப்பில் சேர அழைப்பு விடுத்த அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்புக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக வெள்ளை மாளிகை ஏற்கெனவே வெளியிட்ட அறிவிப்பில், அமைதி அமைப்பில் முன்மொழியப்பட்ட நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள், காஸாவின் அமைதி மற்றும் நீண்ட கால வெற்றிக்கு முக்கியமான துறைகளை கண்காணிப்பார்கள். இதில் ஆளுகைத் திறன் மேம்பாடு, பிராந்திய உறவுகள், மறுகட்டமைப்பு, முதலீடுகளை ஈர்ப்பது, பெரிய அளவிலான நிதி திரட்டுதல் மற்றும் மூலதன அணிதிரட்டல் ஆகியவை அடங்கும். இருப்பினும், 1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வழங்கும் நாடுகள் மட்டுமே இந்த அமைப்பில் நிரந்தர உறுப்பினராக முடியும். அதே நேரம் தற்போது பணம் செலுத்த முடியாத நாடுகள் உறுப்பினராக சேர்ந்து விட்டு 3 ஆண்டுகளுக்குள் செலுத்தலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது.

