இந்திய இளைஞர் படுகொலை எதிரொலி: டெல்லியில் வங்கதேச தூதரகம் முற்றுகை
வங்கதேசத்தில் தொடர் கலவரங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், திட்டமிட்டப்படி பொதுத்தேர்தல் நடைபெறும் என அந்நாட்டு இடைக்கால தலைவர் முகமது யூனுஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 23, 2025 at 4:19 PM IST
புதுடெல்லி: வங்கதேசத்தில் இந்திய இளைஞர் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச தூதரகத்தை விஹெச்பி, பஜ்ரங் தள் அமைப்பினர் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வங்கேதசத்தில் கடந்த ஓராண்டுக்கு மேலாக தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு இடஒதுக்கீடு விவகாரம் தொடர்பாக நடைபெற்ற மாபெரும் மாணவர் போராட்டத்தை தொடர்ந்து அப்போதைய பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். மேலும், வங்கதேசத்தை விட்டு வெளியேறிய அவர், இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்தார். இந்த போராட்டத்தை மாணவர்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் ஷெரீப் உஸ்மான் ஹாடி என்பவர் முன்னெடுத்து நடத்தினார்.
VIDEO | Delhi: VHP members hold protest, break barricades during protest outside Bangladesh High Commission over attacks on Hindus in the neighbouring country.— Press Trust of India (@PTI_News) December 23, 2025
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/jdo2EPjsJe
இதற்கிடையே, கடந்த வாரம் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டில் படுகாயம் அடைந்த அவர், சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த 18ஆம் தேதி மரணமடைந்தார். இதனால், வங்கதேசம் முழுவதும் மாணவர் அமைப்பினர் மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் அந்நாட்டின் முக்கிய பத்திரிகை அலுவலங்களுக்கு தீ வைத்தனர். கொலையாளிகள் மீது தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அந்நாட்டு இடைக்கால தலைவர் முகமது யூனுஸ் உறுதியளித்த நிலையில், போராட்டம் ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இதனிடையே ஹாடியின் மரணத்துக்கு இந்தியா தான் காரணம் என அவரின் ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து வந்தனர்.
குறிப்பாக, ஹெடியை கொன்றவர்கள் இந்தியாவிற்கு தப்பி சென்றதாகவும் குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து வருகிறார்கள். இதனிடையே, அடுத்த சில நாட்களில் அந்நாட்டு தேசியவாத காங்கிரஸ் தொழிலாளர் அமைப்பின் முக்கிய தலைவர் முகமது மொடலெப் சிக்தர் கொலை செய்யப்பட்டார். இதனால் மீண்டும் பதட்டம் ஏற்பட்டு வங்கதேசமே போர்க்களமானது. இந்த கலவர சம்பவங்களுக்கு இடையே, அந்நாட்டில் வேலை செய்து வந்த இந்தியாவை சேர்ந்த தீபு சந்திர தாஸ் என்ற இளைஞர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
#WATCH | Telangana | Members of Vishva Hindu Parishad, along with other Hindu organisations, hold a protest in Kothapet, Hyderabad, against attacks on minorities in Bangladesh— ANI (@ANI) December 23, 2025
Shashidhar, VHP's National spokesperson, says," atrocities are being done against hindus in bangladesh.… pic.twitter.com/JIoRbIvGy3
இந்த சம்பவத்திற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில், விஹெச்பி, பஜ்ரங் தள் அமைப்பினர் டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச தூதரகத்தை முற்றுகையிட்டு இன்று போராட்டம் நடத்தினர். இதையடுத்து டெல்லியை தொடர்ந்து திரிபுராவில் உள்ள அகர்தலா, மேற்கு வங்கத்தின் சிலிகுரியில் உள்ள விசா சேவை மையங்களும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டன.
முன்னதாக, வங்கதேசத்தில் பாதுகாப்பை காரணம் காட்டி சிட்டகாங்கில் உள்ள இந்திய விசா விண்ணப்ப மையத்தில் விசா சேவை நடவடிக்கைகளை இந்தியா தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது.
இந்நிலையில், வங்கதேச அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் தொடர்பாக விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பை சேர்ந்த சுரேந்திர குமார் குப்தா கூறுகையில், "வங்கதேசத்தில் ஒரு அப்பாவி இந்து இளைஞர் மரத்தில் தூக்கிலிப்பட்டு உயிருடன் கொல்லப்பட்டது இந்து சமூகத்தை கொதிப்படைய செய்துள்ளது. இந்த சம்பவம் ஒரு தனிநபரின் கொலை மட்டுமல்ல, இது மனித உரிமைகள், மத சுதந்திரம் மற்றும் ஒரு நாகரிக சமூகத்தின் அடிப்படை கொள்கைகள் மீதான நேரடி தாக்குதல். இதை ஏற்க முடியாது. இதற்கு தகுந்த எதிர்வினைகளை இந்தியா அந்நாட்டுக்கு தர வேண்டும்" என்றார்.
#WATCH | Siliguri, West Bengal | Hindu Jagran Manch & Vishwa Hindu Parishad (VHP) jointly staged a protest in front of the Bangladesh Visa Application Centre over atrocities against minorities in Bangladesh, on 22nd December pic.twitter.com/FWRm8sNocm— ANI (@ANI) December 23, 2025
இந்த பரபரப்புக்களுக்கு இடையே வங்கதேசத்தில் திட்டமிட்டப்படி பொதுத்தேர்தல் நடைபெறும் என்றும், தேர்தலுக்கு இன்னும் 50 நாட்களை இருப்பதால் அதற்கான பணிகளை அரசாங்கம் தொடங்கியுள்ளதாகவும் அந்நாட்டு இடைக்கால தலைவர் முகமது யூனுஸ் தெரிவித்துள்ளார்.