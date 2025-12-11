' அதிபர் ட்ரம்புடன் அன்பான உரையாடல்' - பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
இரு நாடுகளும் இணைந்து சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கும், பொதுவான நலன்களை முன்னேற்றுவதற்கும் நெருக்கமாக பணியாற்ற இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
டெல்லி: அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்புடன் இருதரப்பு உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தை குறித்து உரையாடியதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்புடன் பிரதமர் மோடி இன்று செல்போனில் உரையாடியதாக தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் மோடி தமது எக்ஸ் பக்கத்தில், '' அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்புடன் மிக அன்பான உரையாடல் நடந்தது. இருதரப்பு உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களை குறித்து நாங்கள் மதிப்பாய்வு செய்தோம். பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் விவாதித்தோம். உலகளாவிய அமைதி, நிலையான தன்மை மற்றும் செழிப்புக்காக இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் தொடர்ந்து இணைந்து செயல்படும்.'' என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்திய வர்த்தக வளர்ச்சிக்கு அமெரிக்காவுடனான நல்லுறவு மிக முக்கியம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. இந்நிலையில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தொழில்நுட்பம், எரிசக்தி, வர்த்தகம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவது குறித்து இன்று இரு தலைவர்களும் கருத்துகளைப் பரிமாறிக் கொண்டதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இரு நாடுகளும் இணைந்து சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கும், பொதுவான நலன்களை முன்னேற்றுவதற்கும் நெருக்கமாக பணியாற்ற இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
அத்துடன், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவு தொடர்ந்து வலுவடைந்து வருவதில், இரு தலைவர்களும் திருப்தி தெரிவித்ததாகவும் அதுகுறித்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடரும் நிலையில், இருதரப்பு வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதற்கான உத்வேகத்தைத் தக்கவைக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் இருவரும் பேசிக்கொண்டதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.