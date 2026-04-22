ஈரானுடனான போர் நிறுத்தம் நீடிக்கப்படுவதாக அதிபர் ட்ரம்ப் அறிவிப்பு

போர் நிறுத்தத்தை நீடித்ததற்காக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஷ் ஷெரீஃப், அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஆகியோருக்கு ஐ.நா. பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 22, 2026 at 1:03 PM IST

வாஷிங்டன்: ஈரான் உடனான போர் நிறுத்தம் நீட்டிக்கப்படுவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

ஈரான் உடனான போரை இரண்டு வாரங்களுக்கு நிறுத்துவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார். இதையடுத்து, இஸ்ரேலும் ஈரான் மீதான தாக்குதலை நிறுத்தியது. இதையடுத்து, பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத்தில் ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே இரு தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இதில் அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜே.டி.வான்ஸ் கலந்து கொண்டு ஈரான் தலைவர்களுடன் நேரடி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

ஹார்முஸ் நீரிணை விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து சுமார் 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. எனினும், அமெரிக்காவின் சில முன்மொழிவிற்கு ஈரான் ஒப்புக்கொள்ளாததால் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. எனினும், லெபனான் மீது இஸ்ரேல் தொடர்ந்து தாக்குதல்களை நடத்தி வந்தது. இந்த தாக்குதல்களில் லெபனானின் மட்டும் சுமார் 2,454 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

லெபனான் மீது இஸ்ரேல் நடத்தும் தாக்குதல்களை நிறுத்த வேண்டும் என்று ஈரான், அமெரிக்காவிடம் முறையிட்டிருந்த நிலையில், அமெரிக்கா இஸ்ரேலுடன் பேசியதை அடுத்து லெபனான் மீதான தாக்குதல்கள் 10 நாட்களுக்கு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் என்று இஸ்ரேல் அரசு அறிவித்திருந்தது.

இதனிடையே, போர் நிறுத்த விதிகளை மீறி இஸ்ரேல், லெபனான் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாகவும், அதற்கு பதிலடியாக நேற்று (ஏப்ரல் 21) வடக்கு இஸ்ரேல் மீது ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த நிலையில், ஈரான் மீதான இரண்டு வார போர் நிறுத்த அறிவிப்பு நிறைவடையவிருந்த நிலையில், பேச்சுவார்த்தைக்கான முன்மொழிவை ஈரான் சமர்ப்பிக்கும் வரை தாக்குதல் நடத்தப் போவதில்லை எனவும், ஈரான் உடனான போர் நிறுத்தம் நீடிக்கப்படுகிறது என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.

போர் நிறுத்தத்தை நீடித்ததற்காக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஷ் ஷெரீஃப் மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் ஆகியோருக்கு ஐ.நா.வின் பொதுச்செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ் நன்றித் தெரிவித்துள்ளார்.

எனினும், ஈரான்-அமெரிக்கா இடையே எந்தவொரு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகாத நிலையில், போர் நிறுத்த அறிவிப்பு குறுகிய காலம் மட்டுமே நீடிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு தொடர்பாக வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "எதிர்பாராத வகையில் ஈரான் மிக தீவிரமாகப் பிளவுபட்டுள்ளதாலும், பாகிஸ்தான் ராணுவ தலைமை தளபதி ஆசிம் முனீர் மற்றும் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் ஆகியோரின் வேண்டுகோளை ஏற்று ஈரான் தலைவர்களும் பிரதிநிதிகளும் பேச்சுவார்த்தைக்கான முன்மொழிவை முன்வைக்கும் வரை ஈரான் மீதான போர் நிறுத்தம் நீட்டிக்கப்படுகிறது. எனினும் அமெரிக்க ராணுவத்தின் முற்றுகை நடவடிக்கை தொடரும். எதற்கும் தயாராக இருக்குமாறும் ராணுவத்திற்கு அதிபர் ட்ரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

