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உலகமே உற்றுநோக்கும் காமேனியின் இறுதிசடங்கு தொடங்கியது: அஞ்சலி செலுத்த கோடிக்கணக்கில் குவிந்த மக்கள்

காமேனியின் உடலுக்கு உலக நாடுகளின் தூதர்கள், ஆன்மீகத் தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர். மேலும், காமேனியின் உடலைப் பார்த்து ஈரான் மக்கள் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதவண்ணம் உள்ளனர்.

இறுதி நிகழ்ச்சிக்காக கொண்டு வரப்பட்ட காமேனியின் உடல்
இறுதி நிகழ்ச்சிக்காக கொண்டு வரப்பட்ட காமேனியின் உடல் (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 11:42 AM IST

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டெஹ்ரான்: அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் கூட்டு வான்வழித் தாக்குதலில் வீரமரணம் அடைந்த ஈரானின் முன்னாள் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனியின் 7 நாட்கள் அரசு முறை இறுதிச்சடங்கு நிகழ்வுகள் இன்று தொடங்கின.

கடந்த பிப்ரவரி 28 அன்று அயதுல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, போர்ச் சூழல் காரணமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த இறுதி நிகழ்வுகள், தற்போது அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே ஏற்பட்ட தற்காலிக போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை அடுத்து இன்று தொடங்கி வரும் 9-ந் தேதி வரை இரண்டு நாடுகள் மற்றும் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட முக்கிய நகரங்களை உள்ளடக்கி மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெறுகின்றன.

ஈரான் அரசு ஊடகங்கள் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ செய்தி அறிக்கைகளின்படி, அயதுல்லா அலி காமேனியின் இறுதி நிகழ்வுகள் 7 நாட்கள் நடைபெறவுள்ளன.

காமேனியின் உடலைப் பார்த்து கதறி அழுத மக்கள்
காமேனியின் உடலைப் பார்த்து கதறி அழுத மக்கள் (AP)
  • ஜூலை 3 (வெள்ளிக்கிழமை) - சர்வதேச நினைவேந்தல்: தலைநகர் டெஹ்ரானில் உள்ள இமாம் காமேனி பெருங் மோசல்லா வளாகத்திற்கு காமேனியின் உடல் பலத்த பாதுகாப்புடன் கொண்டு வரப்பட்டது. உலக நாடுகளின் தூதர்கள், ஆன்மீகத் தலைவர்கள் பங்கேற்று அஞ்சலி செலுத்தினர். மேலும், காமேனியின் உடலைப் பார்த்து ஈரான் மக்கள் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதவண்ணம் உள்ளனர்.
  • ஜூலை 4 மற்றும் 5 (சனி, ஞாயிறுக்கிழமை) - பொதுமக்கள் அஞ்சலி: டெஹ்ரான் மோசல்லா வளாகத்தில் காமேனி மற்றும் அவருடன் தாக்குதலில் வீரமரணம் அடைந்த குடும்பத்தினரின் உடல்களும் பொதுமக்களின் இறுதி அஞ்சலிக்காக வைக்கப்படுகின்றன. இந்த நிகழ்வில் 1.5 முதல் 2 கோடி மக்கள் வரை பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
  • ஜூலை 6 (திங்கட்கிழமை) - டெஹ்ரானில் இறுதி ஊர்வலம்: தலைநகர் டெஹ்ரானின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக காமேனியின் உடலை ஏந்திச் செல்லும் பிரம்மாண்ட இறுதி ஊர்வலம் நடைபெறவுள்ளது.
  • ஜூலை 7 (செவ்வாய்க்கிழமை) - புனித நகர் 'கோம்' ஊர்வலம்: ஈரானின் முன்னணி ஷியா இஸ்லாமிய கல்வி மையமும், காமேனி கல்வி பயின்ற இடமுமான புனித நகரான கோமில் (Qom) இறுதி ஊர்வல நிகழ்வுகள் நடைபெறும்.
  • ஜூலை 8 (புதன்கிழமை) - ஈராக் புனித நகரங்கள் பயணம்: அண்டை நாடான ஈராக்கிற்கு காமேனியின் உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்குள்ள பாக்தாத், நஜாஃப் மற்றும் கர்பலா ஆகிய உலகப் புகழ்பெற்ற ஷியா புனிதத் தலங்களில் சிறப்பு தொழுகை நடத்தப்படும்.
  • ஜூலை 9 (வியாழக்கிழமை) - மஷ்ஹத் நகரில் நல்லடக்கம்: காமேனியின் சொந்த ஊரான மஷ்ஹத் நகரில் உள்ள புகழ் பெற்ற இமாம் ரெசா தர்ஹா வளாகத்தில் அவரது உடல் இறுதி சடங்குகளுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்படவுள்ளது.

குவியும் சர்வதேச தலைவர்கள்

சுமார் 40 நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள், பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப், சீனா, ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் தூதர்கள் காமேனியின் இறுதி அஞ்சலி நிகழ்வில் பங்கேற்கின்றனர். இந்தியாவின் சார்பில் பீகார் மாநில ஆளுநர் சையத் அதா ஹஸ்னைன், மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணை அமைச்சர் பவித்ரா மார்கெரிட்டா மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் மெஹபூபா முஃப்தி ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர்.

அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள காமேனியின் உடல்
அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள காமேனியின் உடல் (AP)

வாரிசு 'முஜ்தபா காமேனி' பங்கேற்காதது ஏன்?

காமேனியின் வீரமரணத்திற்குப் பிறகு ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக பொறுப்பேற்ற அவரது மகன் முஜ்தபா காமேனி, தற்போதைய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் அவரும் பிப்ரவரி தாக்குதலில் காயமடைந்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், தனது தந்தையின் இறுதிச்சடங்கு பொது நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பில்லை என ஈரான் அரசு சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உடல் வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டியின் மீது புனிதக் கொடி

காமேனியின் உடல் வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டி மீது ஈரானின் தேசிய கொடி மற்றும் கர்பலாவின் இமாம் உசேன் தர்ஹாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட புனித சிவப்பு நிறக் கொடி ஆகியவை போர்த்தப்பட்டுள்ளன. இது ஷியா பிரிவில் தியாகம் மற்றும் அநீதிக்கு எதிரான போரில் உயிர் தியாகம் செய்தவர்களுக்கு செலுத்தப்படும் மிகப் பெரிய மரியாதையாகும்.

பிரம்மாண்ட பாதுகாப்பு மற்றும் உணவு ஏற்பாடுகள்

கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க ஈரான் அரசு நாடு முழுவதும் தற்காலிக வான்வெளி கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. மேலும், அஞ்சலி செலுத்த வரும் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு தங்குமிடம், இலவச போக்குவரத்து வசதி மற்றும் 5 கோடி ரொட்டிகள் உள்ளிட்ட உணவுகளையும் தயார் செய்துள்ளது.

ஈரான் நாட்டின் வரலாற்றிலேயே மிக நீண்ட காலம் (37 ஆண்டுகள்) ஆட்சி புரிந்த உச்ச தலைவரின் இறுதி நிகழ்வு என்பதால் வரலாறு காணாத பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

TAGGED:

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TEHRAN FUNERAL PROCESSION
IRAN POLITICAL NEWS TAMIL
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