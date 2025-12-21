வங்கதேச மாணவர் போராட்டம் எதிரொலி; இந்திய துணைத் தூதரக அலுவலகத்தில் போலீசார் குவிப்பு
வங்கதேசத்தில் நிலவும் பதற்றமான சூழ்நிலையை யாரும் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக சில்ஹெட் பெருநகர காவல் கூடுதல் துணை ஆணையர் சைபுல் இஸ்லாம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 21, 2025 at 11:51 AM IST
டாக்கா: மாணவர் இயக்கத்தின் தலைவர் ஷெரீஃப் உஸ்மான் ஹாடி படுகொலை செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவில் பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால், அங்குள்ள இந்திய துணைத் தூதரக அலுவலகம் மற்றும் விசா விண்ணப்ப மையத்தின் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தலைமையிலான ஆட்சிக்கு எதிராக வெடித்த மக்கள் புரட்சியில், மாணவர் இயக்கத்தின் தலைவராக தலைமை வகித்த ஷெரீஃப் உஸ்மான் ஹாடி பொதுத்தேர்தலில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டர். இவர் கடந்த 12 ஆம் தேதி டாக்காவின் பிஜோய்நகர் பகுதியில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது மர்ம நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவத்தால் தலைநகர் டாக்காவில் பயங்கர கலவரம் வெடித்தது.
தொடர்ந்து, ஹாடியின் படுகொலைக்கு பின்னணியில் இந்தியா இருப்பதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் குற்றம்சாட்டினர். அத்துடன் டாக்காவில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரக அலுவலகம் மீதும் நேற்று முன்தினம் கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தினர். இந்நிலையில், உயிரிழந்த மாணவர் இயக்கத்தின் தலைவர் ஹாடியின் உடல் டாக்கா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள, வங்கதேச தேசிய கவிஞர் காஸி நஸ்ருல் இஸ்லாமின் கல்லறைக்கு அருகே நேற்று நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
இந்த இறுதிச் சடங்கில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டு டெல்லியா, டாக்காவா? என கோஷம் எழுப்பிய நிலையில், "டாக்கா, டாக்கா" எனவும், "ஹாடியின் இரத்தம் வீணாகக்கூடாது" எனவும் இந்தியாவுக்கு எதிரான முழக்கங்களை எழுப்பினர். பின்னர் ஹாடியின் கட்சியான இன்குலாப் மான்சா, அவரது உயிரிழப்பிற்கு காரணமானவர்களை கைது செய்ய உடனடி நடவடிக்கைக் கோரி, இடைக்கால அரசாங்கத்திற்கு 24 மணி நேரம் கெடு விதித்தது.
இந்நிலையில், தலைநகர் டாக்கா உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் நிலவும் பதற்றமான சூழ்நிலையை கருத்தில்கொண்டு, சில்ஹெட் நகரில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரக அலுவலகம் (Indian Assistant High Commission office) மற்றும் விசா விண்ணப்ப மையத்திற்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த பதற்றமான சூழ்நிலையை யாரும் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சில்ஹெட் பெருநகர காவல் கூடுதல் துணை ஆணையர் சைபுல் இஸ்லாம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து காவல்துறை தரப்பில் கூறுகையில், "இந்த சம்பவத்தை அடுத்து கனோ அதிகார் பரிஷத் (Gono Adhikar Parishad - GOP) எனும் அரசியல் கட்சி, இந்திய துணைத் தூதரக அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டத்தை அறிவித்தது. இதனால், உபாஷாஹர் (Upazila) பகுதியில் உள்ள அந்த அலுவலகம், துணைத் தூதரக அதிகாரியின் இல்லம், விசா விண்ணப்ப மையம் ஆகிய இடங்களில் கூடுதல் பாதுகாப்புப் படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்று தெரிவித்தனர்.