'டெல்லி குண்டுவெடிப்பில் தொடர்புடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும்'... பிரதமர் மோடி ஆவேசம்!

இன்று மிகவும் கனத்த இதயத்துடன் பூடான் வந்துள்ளேன். டெல்லி குண்டுவெடிப்பில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் படும் துயரத்தை என்னால் உணர முடிகிறது என மோடி கூறினார்.

பூடான் தலைநகர் திம்புவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி
பூடான் தலைநகர் திம்புவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி
Published : November 11, 2025 at 2:41 PM IST

திம்பு: டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தலைநகர் டெல்லியில் நேற்று நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் உலுக்கியுள்ளது. செங்கோட்டை அருகே உள்ள சிக்னலில் நேற்றிரவு 7 மணியளவில் கார் ஒன்று பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது.

இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் பலி எண்ணிக்கை 13-ஆக உயர்ந்துள்ளது. 16-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதனிடையே, இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக டெல்லி காவல் துறை, என்ஐஏ உள்ளிட்ட புலனாய்வு அமைப்புகள் தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளன.

முதற்கட்ட விசாரணையில், காரில் வெடிகுண்டுகள் இருந்ததும், உமர் நபி என்பவர் காரை ஓட்டி வந்ததும் தெரிய வந்தது. இந்த குண்டுவெடிப்பில் உமர் நபியும் இறந்துள்ளார். இது ஒருபுறம் இருக்க, இது தற்கொலை தாக்குதலாக இருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக பூடான் புறப்பட்டு சென்றார். அந்நாட்டின் முன்னாள் அரசரான ஜிக்மே சிங்யே வாங்சக்கின் 70-வது பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் மோடி கலந்து கொள்கிறார்.

முன்னதாக, பூடான் தலைநகர் திம்புவில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் மோடி, டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் பற்றி ஆவேசமாக பேசினார். "இன்றைக்கு மிக கனத்த இதயத்துடன் இங்கு வந்திருக்கிறேன். டெல்லியில் நேற்று நடந்த பயங்கர சம்பவம் ஒவ்வொரு இந்தியர்களையும் சோகம் அடையச் செய்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் குடும்பங்கள் படும் துயரத்தை என்னால் உணர முடிகிறது.

இந்த நேரத்தில் ஒன்றை கூறிக் கொள்கிறேன். டெல்லி குண்டுவெடிப்பில் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருடனும் ஒட்டுமொத்த தேசமும் உறுதுணையாக நிற்கிறது. இந்த பயங்கர சம்பவத்திற்கு காரணமானவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது. அவர்கள் நீதிக்கு முன் கொண்டு வரப்படுவார்கள். விசாரணை அமைப்புகளுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கிறேன்" என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, பூடான் அரசர் ஜிக்மே கேசர் நாம்கியெல் தலைமையில், டெல்லி குண்டுவெடிப்பில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் காயமடைந்தவர்களுக்காக பிரார்த்தனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பீகாரில் இன்று இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் சமயத்தில், நேற்று இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

