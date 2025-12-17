ETV Bharat / international

பிரதமர் மோடிக்கு எத்தியோப்பியாவின் உயரிய விருது வழங்கி கௌரவிப்பு

பல்வேறு நாடுகள் பிரதமர் மோடியை கௌரவித்து விருதுகள் வழங்கியுள்ள நிலையில், எத்தியோப்பியாவிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற விருதானது அவருக்கு கிடைத்த 28வது விருதாகும்.

எத்தியோப்பிய பிரதமர் அபி அகமது அலியுடன் பிரதமர் மோடி
எத்தியோப்பிய பிரதமர் அபி அகமது அலியுடன் பிரதமர் மோடி (@PMEthiopia/X PTI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 17, 2025 at 1:30 PM IST

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ‘தி கிரேட் ஹானர் நிஷான் ஆஃப் எத்தியோப்பியா’ என்ற உயரிய விருதை வழங்கி எத்தியோப்பியா அரசு கௌரவித்திருக்கிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த டிசம்பர் 15ஆம் தேதி அரசு முறை பயணமாக ஜோர்டான் நாட்டிற்கு சென்றிருந்தார். அந்த பயணத்தை முடித்த அவர், அங்கிருந்து ஆப்பிரிக்க நாடான எத்தியோப்பியாவிற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு எத்தியோப்பிய பிரதமர் அபி அகமது அலியுடன் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான உணவு, சுகாதாரம், டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு போன்றவை குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

இந்தியா - எத்தியோப்பியா நாடுகளின் உறவை வலுப்படுத்துவதில் பிரதமர் மோடி தனது சிறந்த பங்களிப்பை கொடுத்ததற்காகவும், தொலைநோக்கு பார்வைகொண்ட உலகளாவிய அரசியல்வாதியாக வலம் வருவதற்காகவும் அவருக்கு எத்தியோப்பியாவின் உயரிய விருதான, ‘தி கிரேட் ஹானர் நிஷான் ஆஃப் எத்தியோப்பியா’ என்ற விருதை விருதை அளித்து சிறப்பித்திருக்கிறார் அந்நாட்டு அதிபர் அபி அகமது அலி.

உலகிலேயே முதன்முறையாக எத்தியோப்பியாவின் உயரிய விருதை பெற்ற பெருமை பிரதமர் மோடிக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த விருது கிடைத்திருப்பது குறித்து பேசிய அவர், இரு தரப்பு உறவுகளை பல ஆண்டுகளாக வளர்த்து வரும் இந்திய, எத்தியோப்பிய மக்களுக்கு இந்த விருதை அர்ப்பணிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த விருது பெற காரணமாக இருந்த 1.4 பில்லியன் இந்தியர்களுக்கும் மோடி நன்றி தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், “இந்த விருது அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் சொந்தமானது. உலகின் மிக பழமையான நாகரிகங்களில் ஒன்றான எத்தியோப்பியாவிடமிருந்து விருது கிடைத்திருப்பதை மரியாதையாக கருதுகிறேன். எனது நண்பர் பிரதமர் அபி அகமது அலிக்கும் எனது இதயம் கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடந்த மாதம் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற ஜி20 மாநாட்டில் கலந்துகொண்டபோது எத்தியோப்பியாவிற்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்தார். என் நண்பர், சகோதரரிடமிருந்து வந்த அழைப்பை என்னால் எப்படி நிராகரிக்க முடியும்?” என்றார்.

தொடர்ந்து எத்தியோப்பியாவில் இந்திய ஆசிரியர்கள் அதிகம் பணிபுரிவதை சுட்டிக்காட்டி, இந்தியா கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், இரு நாடுகளும் இணைந்து உலகளாவிய சவால்களுக்கு தீர்வு உருவாக்கும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள உறுதி எடுத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

எத்தியோப்பியாவின் உயரிய விருது பெற்றிருப்பது குறித்து மோடி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்திலும் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், “எத்தியோப்பியாவின் கௌரவ நிஷான்’ விருதை பெற்றதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன். இதை 140 கோடி இந்தியர்களுக்கும் அர்ப்பணிக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதுவரை பல்வேறு நாடுகள் பிரதமர் மோடியை கௌரவித்து விருதுகள் வழங்கியுள்ள நிலையில், எத்தியோப்பியாவிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற விருதானது அவருக்கு கிடைத்த 28-வது விருதாகும்.

