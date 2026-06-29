செஷல்ஸ் நாட்டில் நவசக்தி விநாயகர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு
விநாயகப் பெருமானுக்கு கட்டப்பட்டுள்ள இந்த கோயில், அதன் துடிப்பான திராவிட கட்டிடக் கலை மற்றும் செழுமையான கலாச்சார பாரம்பரியத்திற்கு பெயர் பெற்றது.
Published : June 29, 2026 at 3:50 PM IST
புது டெல்லி: அரசு முறைப் பயணமாக செஷல்ஸ் நாட்டிற்குச் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி, அங்குள்ள நவசக்தி விநாயகர் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபட்டார்.
பிரதமர் மோடி 3 நாள் அரசு முறைப் பயணமாக கடந்த 27-ஆம் தேதி செஷல்ஸ் நாட்டிற்குச் சென்றுள்ளார். செஷல்ஸ் அதிபர் பேட்ரிக் ஹெர்மினியின் அழைப்பின் பேரில் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடியை, அந்நாட்டு அதிபர் விமான நிலையத்திற்கே வந்து ஆரத்தழுவி வரவேற்பளித்தார். செஷல்ஸைச் சேர்ந்த உயர்நிலை அரசு அதிகாரிகளும் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பை வழங்கினர். இதேபோல், அந்நாட்டில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளியினர் பாரம்பரிய நடனமாடியும், இந்தியக் கொடியை அசைத்தும் கோலாகல வரவேற்பை வழங்கினர்.
அதைத் தொடர்ந்து, செஷல்ஸில் உள்ள தேசிய தாவரவியல் பூங்காவிற்கு பிரதமர் மோடி சென்றார். அங்குள்ள உலகின் மிக வயது முதிர்ந்த உயிரினமான ஆல்டாப்ரா ராட்சத ஆமையை பார்த்து அதற்கு உணவளித்தார்.
|இதையும் படிங்க.. நாட்டின் உயரிய விருதை வழங்கி பிரதமர் மோடியை கௌரவித்த செஷல்ஸ் அதிபர்
பின்னர், செஷெல்ஸ் நாட்டின் உரிய விருதுகளில் ஒன்றான 'கார்டியன் ஆஃப் தி ப்ளூ ஹொரைசன்' (Guardian of the Blue Horizon) விருதை பிரதமர் மோடிக்கு வழங்கி அந்நாட்டு அரசு கௌரவித்துள்ளது. பிரதமர் மோடியின் பசுமை சார்ந்த தொலைநோக்குப் பார்வைக்கான அர்ப்பணிப்பையும் கௌரவிக்கும் விதமாகவும், பருவநிலை மாற்ற சவால்களை எதிர்த்துப் போராடும் நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக விளங்கியதற்காகவும் பிரதமர் மோடிக்கு இந்த உயரிய விருது வழங்கப்பட்டுள்ளதாக செஷல்ஸ் அதிபர் பேட்ரிக் ஹெர்மினி தெரிவித்தார்.
செஷல்ஸ் நாட்டில் அருள்மிகு நவசக்தி விநாயகர் ஆலயம் கட்டுவதற்கும், இந்தியக் கலாச்சாரத்தையும், ஆன்மீகத்தின் பல்வேறு அம்சங்களையும் பிரபலப்படுத்துவதற்கும் செஷல்ஸ் இந்துக் கோவில் சங்கம் மேற்கொண்டுள்ள முயற்சிகளை நான் பாராட்டுகிறேன். pic.twitter.com/kWmaLrMTxJ— Narendra Modi (@narendramodi) June 29, 2026
இந்நிலையில், செஷல்ஸ் நாட்டின் மாஹே தீவில் அமைந்துள்ள நவசக்தி விநாயகர் கோயிலுக்குச் சென்று பிரதமர் மோடி வழிபட்டார். கோயிலுக்கு வருகை தந்த பிரதமர் மோடிக்கு, கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பாரம்பரிய முறைப்படி பூரண கும்ப மரியாதையுடன் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
செஷல்ஸ் நாட்டில் இருக்கும் ஒரே தமிழ் இந்து கோயில் இதுவாகும். விநாயகப் பெருமானுக்கு கட்டப்பட்டுள்ள இந்த கோயில், அதன் துடிப்பான திராவிட கட்டிடக் கலை மற்றும் செழுமையான கலாச்சார பாரம்பரியத்திற்கு பெயர் பெற்றது. செஷல்ஸின் முக்கிய அடையாளமாகத் திகழும் இந்த கோயில், இந்தியா மற்றும் செஷல்ஸ் இடையிலான ஆழமான கலாச்சார உறவுகளைப் பிரதிபலிக்கிறது.
இந்நிலையில், இந்த விநாயகர் கோயிலை கட்டுவதற்கு செஷல்ஸ் நாட்டில் உள்ள இந்து கோயில் சங்கம் மேற்கொண்ட முயற்சிகளை பிரதமர் மோடி பாராட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் தமிழிலேயே பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதி்ல், "செஷல்ஸ் நாட்டில் அருள்மிகு நவசக்தி விநாயகர் ஆலயம் கட்டுவதற்கும், இந்தியக் கலாச்சாரத்தையும், ஆன்மீகத்தின் பல்வேறு அம்சங்களையும் பிரபலப்படுத்துவதற்கும் செஷல்ஸ் இந்துக் கோயில் சங்கம் மேற்கொண்டுள்ள முயற்சிகளை பாராட்டுகிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.