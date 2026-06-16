பிரதமர் மோடிக்கு நாட்டின் மிக உயரிய விருதை வழங்கி கௌரவித்தது ஸ்லோவாக்கியா
ஸ்லோவாக்கியாவிற்கு பிரதமர் மோடி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட நிலையில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நட்புறவு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
Published : June 16, 2026 at 2:13 PM IST
புது டெல்லி: ஸ்லோவாக்கியா நாட்டின் உயரிய விருதான 'ஆர்டர் ஆஃப் தி வைட் டபுள் கிராஸ்' (முதல் வகுப்பு) என்ற விருது பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நேற்று ஸ்லோவாக்கியா அதிபர் பீட்டர் பெல்லெக்ரினியை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின்போது, இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நட்பு, பாதுகாப்பு, நவீன தொழில்நுப்டம், முதலீடு உள்ளிட்டவை குறித்து பேசப்பட்டது.
இதனையடுத்து நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அந்நாட்டின் உயரிய விருதான 'ஆர்டர் ஆஃப் தி வைட் டபுள் கிராஸ் (முதல் வகுப்பு) (The Order of the White Double Cross (1st Class)) விருதை, அதிபர் பீட்டர் பெல்லெக்ரினி வழங்கி கெளரவித்தார். ஸ்லோவாக்கியாவுடனான நட்புறவை மேம்படுத்துவதில் ஆற்றிய பங்களிப்பு மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கையில் அவரின் நிலைபாடுகள் ஆகியவற்றை அங்கீகரித்து கெளரவிக்கும் விதமாக இந்த விருது பிரதமர் மோடிக்கு அளிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விருது பெற்றது குறித்து தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி, “இந்த விருதை பெறுவது மிகவும் பெருமையாக உள்ளது. இந்த கௌரவத்திற்காக ஸ்லோவாக்கியா நாட்டு மக்களுக்கும், அந்நாட்டு அரசிற்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கௌரவம் இந்தியாவின் 140 கோடி மக்களுக்கும் உரியது. இந்தியா மற்றும் ஸ்லோவாக்கியா இடையிலான நீடித்த நட்புறவிற்கு இந்த விருதை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.
Je pre mňa cťou, že som dnes večer v Bratislave prevzal Rad Bieleho dvojkríža (I. triedy). Ďakujem občanom a vláde Slovenskej republiky za toto ocenenie, ktoré patrí všetkým 1,4 miliardy obyvateľov Indie. Toto vyznamenanie venujem trvalému priateľstvu medzi Indiou a Slovenskom.… pic.twitter.com/hotzZ9jhoo— Narendra Modi (@narendramodi) June 15, 2026
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மேலும் இதுகுறித்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர், “பிரதமர் மோடியின் தலைமை பண்பு வலுப்பட்டிருப்பதற்கும், ஐரோப்பிய நாடுகளுடனான இந்தியாவின் உறவு மேம்பட்டிருப்பதற்கும், ஸ்லோவேக்கியா நாட்டின் மிக உயரிய விருதான ஆர்டர் ஆஃப் தி வைட் டபுள் கிராஸ் (முதல் வகுப்பு) பிரதமர் மோடிக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதே சிறந்த சான்றாகும். இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பிற்கான புதிய வழிகளையும் திறந்து கொடுக்கும் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
The conferment of The Order of the White Double Cross (1st Class), the highest state decoration of the Slovak Republic, upon PM Shri @narendramodi is a testament to his leadership in strengthening the 🇮🇳 🇸🇰 partnership and advancing India’s engagement with Europe.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 15, 2026
Confident that… pic.twitter.com/GZ75NM1mZZ
ஸ்லோவாக்கியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட முதல் இந்திய பிரதமர் என்ற சிறப்பை பெற்றுள்ளார் நரேந்திர மோடி. பிரதமர் மோடிக்கு சர்வதேச அளவில் பிற நாடுகளில் வழங்கப்பட்ட விருதுகளின் எண்ணிக்கையானது இந்த விருதுடன் சேர்த்து 33ஆக உயர்ந்துள்ளது.