ரோம் நகரில் பிரதமர் மோடிக்கு இத்தாலி பிரதமர் மெலோனி உற்சாக வரவேற்பு
"இந்தியா - இத்தாலி இடையேயான ஒத்துழைப்பில் புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டுள்ளது" என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : May 20, 2026 at 4:19 PM IST
புதுடெல்லி: அரசு முறைப் பயணமாக இத்தாலி சென்றுள்ள பிரதமர் மோடிக்கு அந்நாட்டு பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலானி உற்சாக வரேற்பு அளித்தார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அரசு முறைப் பயணமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம், நெதர்லாந்து, ஸ்வீடன், நார்வே, இத்தாலி ஆகிய 5 நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.
ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் வர்த்தகம், தொழில்நுட்பம், புத்தாக்கம், தகவல் தொடர்பு, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்தும் நோக்கத்தில் இந்த பயணத்தை அவர் மேற்கொண்டார்.
நார்வே பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு, நேற்றிரவு இத்தாலி தலைநகர் ரோம் நகரை அவர் வந்தடைந்தார். விமான நிலையத்தில், இத்தாலி துணை பிரதமரும் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சருமான அன்டோனியா தஜானி, பிரதமரை வரவேற்றார்.
பின்னர், பிரதமர் மோடி இரவு தங்கியிருந்த ஹோட்டலில், இந்திய சமூகத்தினர் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. பின்னர், இந்திய சமூகத்தினருடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடினார்.
இந்த சந்திப்பு குறித்து பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ரோம் நகரில் எனக்கு வரவேற்பு அளித்த இத்தாலியில் உள்ள இந்திய சமூகத்தினருக்கு என் நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். இந்தியா மீது அவர்கள் வைத்திருக்கும் ஆழமான பாசமும், இந்தியா - இத்தாலி இடையேயான உறவை வலுப்படுத்துவதில் அவர்களின் பற்றுறுதியும் பாராட்டுக்குரியவை. உலகெங்கும் வாழும் இந்திய சமூகத்தினர் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கிறார்கள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Welcome to Rome, my friend! 🇮🇹🇮🇳 pic.twitter.com/mUjFL4HIqY— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026
அதைத் தொடர்ந்து, இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலானியை, பிரதமர் மோடி சந்தித்துப் பேசினார். இந்த சந்திப்பு குறித்து "மெலோடி" என்ற பெயரில் சமூக ஊடகங்களில் வீடியோ உலா வருகின்றன.
இது குறித்து பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ரோம் நகரில் இத்தாலி பிரதமரை சந்திக்கும் வாய்ப்பை பெற்றேன். இங்குள்ள கொலோசியம் அரங்கையும் பார்வையிட்டேன். மெலோனி உடனான சந்திப்பில் பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து விவாதித்தோம்.
இந்தியா - இத்தாலி இடையேயான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில், குறிப்பாக, இந்தியா - மத்திய கிழக்கு பொருளாதார வழித்தடத்தை வலுப்படுத்தும் எனது பயணம் அமைந்துள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
I am very grateful to the Indian community in Italy for the warm welcome in Rome last evening.— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
Their deep affection for India and commitment towards strengthening India-Italy ties are truly commendable. The Indian diaspora continues to make our nation proud across the world. pic.twitter.com/YK72UPrVzZ
பிரதமரின் பயணம் குறித்து, இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரண்தீர் ஜெய்ஸ்வால் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "இந்தியா - இத்தாலி இடையேயான ஒத்துழைப்பில் புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தியா, இத்தாலி இடையே வர்த்தகம், முதலீடு, பாதுகாப்பு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் மக்கள் இடையேயான உறவுகள் ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் கூட்டு செயல் திட்டம் 2025-2029 உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
இந்தியா - இத்தாலி இடையே இருதரப்பு வர்த்தகம் 16 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களைக் கடந்துள்ளது. இந்தியாவில் இத்தாலியின் முதலீடு 3.6 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவை எட்டியுள்ளது. இந்த சூழலில் இரு தரப்பு வர்த்தக உறவை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் பிரதமர் மோடியின் இத்தாலி பயணம் அமைந்துள்ளது.