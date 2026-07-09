சமூக ஊடகங்களுக்கு தடை| ஆஸ்திரேலியாவை வெகுவாக பாராட்டிய பிரதமர் மோடி
பிரதமர் மோடி தமது மூன்று நாடுகள் பயணத்தின் முக்கிய பகுதியாக ஆஸ்திரேலியா சென்றடைந்துள்ளார்.
Published : July 9, 2026 at 11:00 PM IST
புது டெல்லி: 16 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகத் தடை விதித்துள்ளதற்கு ஆஸ்திரேலியாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியா - இந்தியா உச்சி மாநாட்டில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பங்கேற்றுள்ளார். இந்த உச்சி மாநாட்டில் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் முன்னிலையில், இந்தியாவின் அணுசக்தித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கில் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து நீண்ட காலத்திற்கு யுரேனியம் இறக்குமதி செய்வதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியது.
இந்த உச்ச மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, 16 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் சமூக ஊடகத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஆஸ்திரேலியா அரசு தடை விதித்திருப்பதை வெகுவாக பாராட்டினார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமூக ஊடகங்களினால் சமூகத்தில் ஏற்படும் எதிர்மறை விளைவுகளை தடுக்கும் வகையில் சட்டரீதியான நடவடிக்கையை ஆஸ்திரேலியா அரசு மேற்கொண்டு, உலகத்திற்கு முன் உதாரணமாக திகழ்கிறது” என பாராட்டினார்.
மேலும், “தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமூக ஊடக ஒழுங்குமுறை குறித்து நாங்கள் உங்களிடமிருந்து கற்று வருகிறோம்” எனவும் குறிப்பிட்டார்.
ஆஸ்திரேலியாவில் அந்நாட்டு இணையப் பாதுகாப்புத் திருத்தச் சட்டம் (சமூக ஊடகங்களுக்கான குறைந்தபட்ச வயது) 2024 வகுக்கப்பட்டு, 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் சமூக ஊடகத்தைப் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், வயது அடிப்படையில் சமூக ஊடக பயன்பாட்டிற்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கவுள்ளதாக கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது பிரதமர் மோடி அதுகுறித்து பேசி இருப்பது முக்கிய கவனம் பெற்றுள்ளது.
சமூக ஊடகங்களின் பயன்பாட்டினால் சிறு வயதிலேயே குழந்தைகளின் மனநிலை பாதிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுப்பப்பட்டு வரும் நிலையில், உலகளவில் குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்த கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க குரல் எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, கர்நாடகா சமீபத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தடைசெய்யும் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆந்திர பிரதேசத்திலும் இதற்கான ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இந்தியாவில் சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்தும், குழந்தைகளின் எண்ணிகை அதிகளவில் இருக்கும் நிலையில், பிரதமரின் இந்த கருத்து அதற்கான பணியில் இந்தியா முனைப்பு காட்டி வருகிறது என்பதை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.