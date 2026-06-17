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பிரான்சில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பை சந்திந்த பிரதமர் மோடி; இரு தலைவர்களும் பேசியது என்ன?

அமெரிக்கா-ஈரான் இடையே மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தத்தில் இந்திய மாலுமிகளின் பாதுகாப்பு உறுதிசெய்யப்பட வேண்டும் என்று டிரம்ப்பிடம் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தினார்.

ஜி7 உச்சி மாநாட்டின் இடையே நடந்த பிரதமர் மோடி, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் சந்திப்பு
ஜி7 உச்சி மாநாட்டின் இடையே நடந்த பிரதமர் மோடி, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் சந்திப்பு (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 9:49 PM IST

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பிரான்ஸ்: மேற்காசியாவில் அமைதியை மீட்டெடுப்பதற்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்தார்.

ஜி7 மாநாட்டில் பங்கேற்க பிரான்சில் உள்ள ஈவியன் நகருக்கு சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பை தனியாக சந்தித்துப் பேசினார். இந்த சந்திப்பின்போது, மேற்காசியா நிலவரம், பிராந்திய பாதுகாப்பு, கடல்சார் பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர். அதுமட்டுமன்றி இரு தரப்பு வர்த்தகம், பாதுகாப்பு, ராணுவம் உள்ளிட்டவை குறித்தும் இருவரும் விவாதித்தனர்.

இந்திய மாலுமிகள் உயிரிழப்பு- டிரம்ப்பிடம் நேரில் முறையிட்ட பிரதமர் மோடி

இந்த சந்திப்பின்போது பிரதமர் மோடி கூறுகையில், "சர்வதேச அளவிலான வர்த்தகத்திற்கு ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் தடையற்ற போக்குவரத்து வரத்து அவசியம். தடையற்ற கடல்வழி போக்குவரத்தை இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

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உலகம் முழுவதும் கடல் வழிப் போக்குவரத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் பணியாற்றி வருகின்றனர். அதுபோல இந்தியா மாலுமிகளின் பாதுகாப்பும் முக்கியமானது. அமெரிக்கா-ஈரான் இடையே மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தத்தில் மாலுமிகளின் பாதுகாப்பு உறுதிசெய்யப்பட வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ஈரான் அருகே கடல் பகுதியில் முற்றுகையிட்ட அமெரிக்க கடற்படை அந்த வழியாக வந்த எண்ணெய்க் கப்பல் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தியது. அதில், 3 இந்திய மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பிடம் குறிப்பிட்டு பேசிய பிரதமர் மோடி, இந்திய மாலுமிகளின் பாதுகாப்பை அவரிடம் வலியுறுத்தினார்.

பிரதமர் மோடிக்கு டிரம்ப் பாராட்டு

அதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பேசுகையில், "மேற்காசியாவில் இந்தியா முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது. பிரதமர் மோடியின் தலைமை எங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிறது. பிரதமர் மோடி மிகச்சிறந்த தலைவராக செயல்படுகிறார்.

இந்திய நிறுவனங்கள், அமெரிக்காவில் முதலீடு செய்கின்றன. பிரதமர் மோடியின் பங்களிப்பால், இந்தியா, அமெரிக்கா இடையேயான பொருளாதார உறவு மேலும் வலுவடைகிறது.

அமெரிக்க வர்த்தக சந்தையில் இந்தியா தடம் பதிப்பது பாராட்டுக்குரியது. பிரதமர் மோடி என் நீண்ட கால நண்பர். அவருடன் இணைந்து பணியாற்றுவது மிகப்பெரிய விஷயம்" என்று தெரிவித்தார்.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பும், பிரதமர் மோடியும் 16 மாதங்களுக்குப் பிறகு இன்று பிரான்சில் நேரில் சந்தித்துக் கொண்டனர். இதற்கு முன்பு, அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்றுக் கொண்ட பிறகு, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம், வெள்ளை மாளிகையில் அவரை பிரதமர் மோடி சந்தித்துப் பேசினர்.

அதன் பிறகு இந்தியா மீது அமெரிக்கா கூடுதல் வரி விதித்ததாலும், இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையிலான மோதலை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதில் பங்காற்றியதாக டிரம்ப் கூறியதாலும் இந்தியா- அமெரிக்கா இடையேயான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், பிரான்சில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், பிரதமர் மோடி இடையேயான சந்திப்பு இன்று நிகழ்ந்துள்ளது.

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