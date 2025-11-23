ETV Bharat / international

ஜி20 உச்சி மாநாடு - தென்னாப்பிரிக்காவில் உலக தலைவர்களிடம் மோடி பேசியது என்ன?

ஜி20 உச்சி மாநாட்டுக்கு நடுவே உலக நாடுகளின் பல்வேறு தலைவர்களை பிரதமர் மோடி சந்தித்து பேசினார்.

ஜி 20 உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற உலகத் தலைவர்களின் குழு புகைப்படம்
ஜி 20 உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற உலகத் தலைவர்களின் குழு புகைப்படம் (PTI)
Published : November 23, 2025 at 10:00 AM IST

ஜோகனஸ்பர்க்: முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த உச்ச மாநாட்டை முன்னெடுத்து நடத்துவதற்காகவும், தம்மை அன்புடன் வரவேற்றதற்காகவும் தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் சிரில் ரமபோசாவுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

ஜி20 கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் நாடுகளின் இந்த ஆண்டுக்கான உச்சி மாநாடு தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜோகனஸ்ப்ர்க் நகரில் நேற்று (நவ.22) துவங்கியது. இரண்டு நாள்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் இந்தியாவின் சார்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றுள்ளார். முதல் நாளான நேற்று, மாநாட்டுக்கு இடையே அவர் பிரிட்டன் பிரதமர், பிரான்ஸ் அதிபர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாட்டு தலைவர்களை தனித்தனியாக சந்தித்து உரையாடினார். இதுதொடர்பாக அவர், தமது அதிகாரபூர்வ எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவுகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

பிரிட்டன் பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் உடனான சந்திப்பை "அற்புதம்" என்று வர்ணித்துள்ள மோடி, "இந்தியா - பிரிட்டன் இடையேயான நட்புறவில் இந்த ஆண்டு புதிய உத்வேகத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. பல்வேறு துறைகளில் வளர்ச்சி நோக்கிய நமது பயணம் வரும் நாள்களிலும் தொடரும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம் உடனான சந்திப்பு குறித்து மோடி கூறும்போது, "உலகளாவிய பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்பான கருத்துகளை நாங்கள் சிறப்பான முறையில் பகிர்ந்துக் கொண்டோம். இந்தியா -மலேசியா இடையே பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் முயற்சிகளை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கவும் உறுதி பூண்டோம்" என்று மோடி பதிவிட்டுள்ளார்.

இதேபோன்று, பிரான்ஸ் அதிபர் உடனான சந்தி்ப்பு பற்றி தமது மகிழ்ச்சியை மோடி வெளிப்படுத்தி உள்ளார். "உலகளாவிய பல்வேறு பிரச்னைகள் குறித்து அவருடன் விரிவாக கலந்துரையாடினேன்" என்று தெரிவித்துள்ள மோடி, " இந்தியா - பிரான்ஸ் இடையேயான உறவு உலக நன்மைக்கான சக்தியாக திகழ்கிறது" என்று பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் சிறப்புமிக்க நட்பு நாடாக திகழும் பிரேசிலின் அதிபர் சந்திப்பு இருதரப்பு உறவில் உள்ள வலுமையை வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தது என்றும் மோடி தமது சமூக வலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். " இருதரப்பு பொருளாதார ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது மற்றும் முதலீடுகளை பெருக்குவது குறித்து நாங்கள் இருவரும் விரிவாக ஆலோசித்தோம். இந்தியா -பிரேசில் இடையேயான வர்த்தக மற்றும் கலாச்சார தொடர்பை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்தும் விவாதித்தோம்" என்று மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதேபோன்று, சிங்கப்பூர் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங், ஜெர்மனி அதிபர் பிரீட்ரிக் மெர்ஸ், எத்தியோப்பியா பிரதமர் அப்லி அகமது அலி, உலக சுகாதார அமைப்பின் பொது இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதானோம் கெப்ரேயஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய தலைவர்களை பிரதமர் மோடி சந்தித்து பேசினார்.

முன்னதாக, "முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த உச்ச மாநாட்டை முன்னெடுத்து நடத்துவதற்காகவும், தம்மை அன்புடன் வரவேற்றதற்காகவும் தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் சிரில் ரமபோசாவுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன்" என்று் மோடி பதிவிட்டிருந்தார்.

