நேருவை தொடர்ந்து சாதனை| இந்தோனேசியாவின் மிக உயரிய 'பிந்தாங் அதிபூர்ணா' விருது பெற்றார் மோடி
மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு பிறகு இந்த உயரிய விருதை பெற்ற இரண்டாவது இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : July 7, 2026 at 2:39 PM IST
ஜகார்த்தா: இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இந்தோனேசியா நாட்டின் மிக உயரிய 'பிந்தாங் அதிபூர்ணா' விருது இன்று (ஜூலை 7, 2026) வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது 3 நாட்கள் அரசு முறைப் பயணத்தின் முதற்கட்டமாக நேற்று மாலை இந்தோனேசிய தலைநகர் ஜகார்த்தா சென்றடைந்தார். அங்கு அவருக்கு மிக பிரம்மாண்டமான மற்றும் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சிறப்பு விமானம் இந்தோனேசிய வான்வெளிக்குள் நுழைந்தவுடன், அந்நாட்டு விமானப் படைக்குச் சொந்தமான F-16 மற்றும் சுகோய்-30 (Sukhoi-30) போர் விமானங்கள் வான்வழியாக பாதுகாப்பு அரண் அமைத்து அவரது விமானத்தை ஜகார்த்தா விமான நிலையம் வரை பின்தொடர்ந்து வந்து கௌரவித்தன.
மேலும், தூதரக நடைமுறைகளை கடந்து, இந்தோனேசிய அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோ விமான நிலையத்திற்கே நேரில் வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்றார்.
தொடர்ந்து அவர் இந்தோனேசியா பிரதமர் பிரபோவோ சுபியாந்தோவுடன் இரு தரப்பு உறவுகள் உள்ளிட்டவை குறித்து இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த ஆலோசனை ஜகார்த்தாவில் உள்ள இஸ்தானா மெர்டேகா என அழைக்கப்படும் அதிபர் மாளிகையில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக, இந்தோனேசிய அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோ, அந்த நாட்டின் மிக உயரிய 'பிந்தாங் அதிபூர்ணா' விருதை பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வழங்கி கௌரவித்தார்.
1959 ஆம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்த விருது, இந்தோனேசிய குடியரசின் மிக உயரிய சிவிலியன் மற்றும் ராணுவ கௌரவமாக போற்றப்படுகிறது.
இந்தியா - இந்தோனேசியா இடையேயான இருதரப்பு உறவுகளை வலுப்படுத்தியதற்கும், இந்தோனேசியாவின் ஒற்றுமை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய சிறப்பான பங்களிப்பிற்காகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விருது பெற்ற 2-வது இந்தியப் பிரதமர்
மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு பிறகு (1995-ல் வழங்கப்பட்டது) இந்த உயரிய விருதை பெற்ற இரண்டாவது இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் உலக நாடுகளிடம் இருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெற்ற 33-வது சர்வதேச உயரிய விருது இதுவாகும்.
பிரதமர் மோடி நெகிழ்ச்சி
விருதை பெற்ற பின்னர் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "இந்த உயரிய கௌரவம் 140 கோடி இந்திய மக்களுக்கும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பல நூற்றாண்டுகளாக தொடரும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நட்புறவுக்கும் கிடைத்த அங்கீகாரம்" என கூறி தனது நன்றியை அதிபர் பிரபோவோவுக்கு தெரிவித்து கொண்டார்.