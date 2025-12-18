ETV Bharat / international

ஓமனுடன் இந்தியா வர்த்தக ஒப்பந்தம்; பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் கையெழுத்து

இந்தியா எப்போதெல்லாம் வளருகிறதோ, அப்போதெல்லாம் அது தனது நண்பர்களையும் வளரச் செய்கிறது என்று பிரதமர் மோடி பேசினார்.

இந்தியா–ஓமன் வர்த்தக உச்சி மாட்டில் பிரதமர்
இந்தியா–ஓமன் வர்த்தக உச்சி மாட்டில் பிரதமர் (PTI)
December 18, 2025

மஸ்கட்: இந்தியாவுக்கும் ஓமனுக்கும் இடையே விரிவான பொருளாதார கூட்டாண்மை ஒப்பந்தம் (CEPA) இன்று கையெழுத்தியாகி உள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2 நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக நேற்று ஓமன் நாட்டிற்கு சென்றார். இந்நிலையில், மஸ்கட்டில் இந்தியா–ஓமன் வர்த்தக உச்சி மாநாடு இன்று நடைபெற்றது. அப்போது இரு நாடுகளுக்கிடையே விரிவான பொருளாதார கூட்டாண்மை ஒப்பந்தம் (CEPA) கையெழுத்தானது.

இதன் மூலம் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான வர்த்தகம் 2024-25 நிதியாண்டில் சுமார் 10.5 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இவற்றில் ஏற்றுமதியை பொறுத்த வரை 4 பில்லியன் டாலர்கள் வரையிலும், இறக்குமதி 6.54 பில்லியன் டாலர்கள் வரை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வர்த்தக உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ''இந்த உச்சி மாநாடு இந்தியா-ஓமன் கூட்டாண்மைக்கு ஒரு புதிய திசையை காட்டும். இன்று இரு நாடுகளுக்கிடையே ஏற்பட்டுள்ள வர்த்தக உறவின் எதிரொலியானது பல தசாப்தங்களுக்குக் கேட்கப் போகிறது. 21 ஆம் நூற்றாண்டில் புதிய நம்பிக்கையையும், புதிய ஆற்றலையும் வழங்கும். இந்தியாவின் இயல்பானது எப்போதும் முற்போக்கானதாகவே தான் இருக்கும்.

இந்தியா எப்போதெல்லாம் வளருகிறதோ, அப்போதெல்லாம் அது தனது நண்பர்களையும் வளரச் செய்கிறது. அந்த வகையில், இந்தியா தற்போது உலகின் 3-வது பெரிய பொருளாதாரமாக மாறும் திசையை நோக்கி முன்னேறி நகர்கிறது. குறிப்பாக, இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தம் மூலம் ஓமனுக்கு அதிக நன்மை கிடைக்கும். இரு நாடுகளும் நெருங்கிய நண்பர்கள் மட்டுமல்ல, கடல்வழி அண்டை நாடுகளாகவும் இருக்கிறோம்.

எங்கள் மக்களுக்கு ஒருவரையொருவர் நன்கு தெரியும். இந்தியா - ஓமன் இடையிலான வர்த்தக உறவுகளில் தலைமுறை தலைமுறையாகவே மிகுந்த நம்பிக்கை உள்ளது. இந்த வர்த்தக வளர்ச்சியில் பங்காற்றிட ஓமனை சேர்ந்த நிறுவனங்களுக்கும் நான் அழைப்பு விடுக்கிறேன். கடந்த 11 ஆண்டுகளில் இந்தியா தனது பொருளாதார அடிப்படைத் தன்மை மற்றும் கொள்கைகளை மாற்றி, அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து வருகிறது'' என பேசினார்.

