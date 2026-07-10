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3 நாடுகள் பயணத்தின் நிறைவாக நியூசிலாந்து சென்றடைந்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி

விவசாயம், கல்வி, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆகிய துறைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகவுள்ளன.

ஆக்லாந்து விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கிய இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி
ஆக்லாந்து விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கிய இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 4:59 PM IST

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ஆக்லாந்து: இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது மூன்று நாடுகள் சுற்றுப்பயணத்தின் நிறைவாக இன்று (ஜூலை 10, 2026) நியூசிலாந்து வந்தடைந்தார்.

கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இந்தியப் பிரதமர் ஒருவர் நியூசிலாந்திற்கு மேற்கொள்ளும் முதலாவது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இருதரப்பு அரசுமுறைப் பயணம் இதுவாகும்.

இதற்கு முன் இந்தோனேசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்கு பல்வேறு முக்கிய ஒப்பந்தங்களை முடித்துக் கொண்டு தனது பயணத்தின் நிறைவாக நியூசிலாந்து வந்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆக்லாந்து சர்வதேச விமான நிலையம் வந்தடைந்த போது, நியூசிலாந்து பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் அனைத்து நெறிமுறைகளையும் கடந்து, நேரில் வந்து பிரதமரை அன்போடு கட்டித் தழுவி வரவேற்றார்.

பிரதமர் மோடிக்கு அங்குள்ள பாரம்பரிய முறைப்படி 'மௌரி' பழங்குடியின மக்களின் சிறப்பான வரவேற்பும் அளிக்கப்பட்டது.

இந்த உற்சாக வரவேற்பு குறித்து பிரதமர் மோடி எக்ஸ் சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில், "ஆக்லாந்து வந்தடைந்தேன். பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சனின் இந்த அன்பான வரவேற்பு இரு நாட்டு நட்புறவின் ஆழத்தைக் காட்டுகிறது. இந்த சுற்றுப்பயணம் இருதரப்பு உறவில் புதிய மைல்கல்லாக அமையும்" என நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.

நியூசிலாந்தில் இரு நாட்கள் தங்கியிருக்கும் பிரதமர் மோடி, அந் நாட்டு பிரதமருடன் பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கவுள்ளார்.

கடந்த ஏப்ரல் 2026 ஆம் ஆண்டு இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கையெழுத்தான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக செயல்படுத்துவது குறித்து முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட உள்ளது.

விவசாயம், கல்வி, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஆகிய துறைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகவுள்ளன.

மேலும், இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சித் துறையில் கூட்டுறவை வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.

'ஸ்பார்க் அரேனாவில்' இந்திய வம்சாவளி மக்கள் சந்திப்பு

நாளை சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) ஆக்லாந்தில் உள்ள புகழ் பெற்ற 'ஸ்பார்க் அரேனா' மைதானத்தில் நடைபெறும் பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில், நியூசிலாந்தில் வாழும் ஆயிரக்கணக்கான இந்திய வம்சாவளி மக்களிடையே பிரதமர் மோடி உரையாற்றுகிறார். இதற்கான ஏற்பாடுகளை அங்குள்ள இந்தியச் சமூகத்தினர் திருவிழா போல செய்து வருகின்றனர்.

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