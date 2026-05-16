நெதர்லாந்து சென்றடைந்தார் பிரதமர் மோடி - உற்சாக வரவேற்பு அளித்த இந்தியர்கள்

பிரதமர் மோடியை வரவேற்ற இந்தியர்கள் (PTI)
By PTI

Published : May 16, 2026 at 9:57 AM IST

ஆம்ஸ்டர்டாம்: இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தனது ஐந்து நாட்டுப் பயணத்தின் இரண்டாம் கட்டமாக நெதர்லாந்து வந்தடைந்தார். அங்கு அவருக்கு இந்தியர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

இந்த பயணத்தின் போது, ​​வர்த்தகம், தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி போன்ற துறைகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில், நெதர்லாந்து பிரதமர் ராப் ஜெட்டனுடன் அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார்.

ஆம்ஸ்டர்டாம் விமான நிலையத்தில், அந்நாட்டு ராணுவத் தலைவர் லுட்கர் ப்ரூம்மேலார், நெதர்லாந்து வெளியுறவு அமைச்சர் டாம் பெரென்ட்சன், நெதர்லாந்திற்கான இந்தியத் தூதர் குமார் துஹின் மற்றும் நெதர்லாந்து அரசின் உயர் அதிகாரிகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்றனர்.

இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "ஆம்ஸ்டர்டாம் வந்து சேர்ந்தேன். இந்தியா-ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையிலான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம், வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டுத் தொடர்புகளுக்குப் பெரும் உத்வேகம் அளித்துள்ள ஒரு முக்கியமான தருணத்தில், நெதர்லாந்துக்கான இந்தப் பயணம் அமைந்துள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

"செமிகண்டக்டர், நீர் மேலாண்மை, எரிசக்தி மற்றும் பிற துறைகளில் உறவுகளை மேலும் ஆழப்படுத்த இந்த பயணம் மேலும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது" என்றும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் ஜெட்டனுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளதாகவும், மன்னர் வில்லெம்-அலெக்சாண்டர் மற்றும் ராணி மாக்சிமா ஆகியோரை சந்திக்கவுள்ளதாகவும் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் இருந்து 5 நாட்கள் பயணமாக நேற்று புறப்பட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முதலில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சென்றடைந்தார். அங்கு அவர், ​​அபுதாபியில் அந்நாட்டு அதிபர் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். பின்னர் அங்கிருந்துப் புறப்பட்டு அவர் நெதர்லாந்து வந்தடைந்தார்.

மே 17 வரை ஐரோப்பிய நாடான நெதர்லாந்தில் பிரதமர் மோடி தங்கியிருப்பார். நெதர்லாந்துக்கு 2017-க்குப் பிறகு அவர் மேற்கொள்ளும் இரண்டாவது பயணமாகும். இந்த பயணத்தின் போது, ​​நெதர்லாந்தின் முன்னணி தொழிலதிபர்களுடனும் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடவுள்ளார். இந்த பயணத்தின் போது, ​​அங்குள்ள இந்திய வம்சாவளியினர் நிகழ்ச்சியிலும் அவர் பங்கேற்கவுள்ளார்.

ஐரோப்பியக் கண்டத்தில் இந்தியாவின் மிகப் பெரிய வர்த்தக உறவாக நெதர்லாந்து திகழ்கிறது. 2024-25 நிதியாண்டில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தகத்தின் மதிப்பு 27.8 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்கள். மேலும், இந்தியாவில் முதலீடு செய்யும் நாடுகளில் நெதர்லாந்து நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. அந்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த நேரடி வெளிநாட்டு முதலீட்டின் மதிப்பு 55.6 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உள்ளது.

நெதர்லாந்து நாட்டில் 90,000-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களும், இந்திய வம்சாவளியினரும் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுடன் சேர்த்து, 2,00,000-க்கும் மேற்பட்ட 'சுரினாம்-இந்துஸ்தானி' சமூகத்தினரும் அங்கு வசிக்கின்றனர். தற்போது சுமார் 3,500 இந்திய மாணவர்கள் நெதர்லாந்து பல்கலைக்கழகங்களில் பயின்று வருகின்றனர்.

இதனிடையே, தி ஹேக் நகரில் பிரதமர் மோடி தங்கியுள்ள ஹோட்டலில் திரண்ட நெதர்லாந்து வாழ் இந்தியர்கள், தேசியக் கொடியை அசைத்து அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

