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இந்தோனேசியாவில் கால் பதிக்கும் ஐஐஎம் பெங்களூரு: பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு

இந்தியக் கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தை உலக அரங்கிற்கு எடுத்துச் செல்லும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இந்தோனேசியாவில் அமையவுள்ள ஐஐஎம் பெங்களூருவின் சர்வதேச வளாகம் பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தோனேசிய அதிபருடன் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி
இந்தோனேசிய அதிபருடன் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 8:56 PM IST

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ஜகார்த்தா: இந்தியா மற்றும் இந்தோனேசியா நாடுகள் கல்வித் துறையில் தங்களது உறவை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற ஐஐஎம் பெங்களூரு கல்வி நிறுவனத்தின் முதல் சர்வதேச கிளை இந்தோனேசியாவில் தொடங்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

இந்தோனேசிய அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோவின் அழைப்பை ஏற்று அந்த நாட்டிற்கு 3 நாட்கள் அரசு முறைப் பயணமான பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று சென்றார். அங்கு அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி, இன்று (ஜூலை 7, 2026) ஜகார்த்தாவில் நடத்திய உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

சர்வதேச அரங்கில் ஐஐஎம் பெங்களூரு

இந்தியாவின் மிக உயரிய மற்றும் உலகத் தரம் வாய்ந்த வணிக மேலாண்மை கல்வி நிறுவனமான ஐஐஎம் பெங்களூரு, இந்தியாவின் எல்லைகளை கடந்து தனது முதல் வெளிநாட்டு வளாகத்தை இந்தோனேசியாவில் அமைக்கவுள்ளது.

இதன் மூலம் தென்கிழக்கு ஆசிய பிராந்தியத்தை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு இந்தியப் பேராசிரியர்களின் உயர் தர மேலாண்மை, வணிகம் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி நேரடியாகக் கிடைக்க வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இரு நாடுகளின் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இடையே உலகளாவிய ஆராய்ச்சி மற்றும் மாணவர் பரிமாற்றத் திட்டங்களை வலுப்படுத்தவும் இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகுக்கும் என்று இரு நாடுகளும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளன.

பாதுகாப்புடன் கல்வியும் இணைந்த ஒப்பந்தம்

இரு நாடுகளுக்கும் இடையே இன்று கையெழுத்தான 10-க்கும் மேற்பட்ட மிக முக்கிய ஒப்பந்தங்களில் இந்தக் கல்வி ஒப்பந்தமும் முதன்மை இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. பாதுகாப்புத் துறையில் 'பிரமோஸ் ஏவுகணை'யை வாங்கிக் கொள்ள இந்தோனேசிய அரசு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. மேலும் இரு நாடுகளும் இணைந்து 'சபங் துறைமுக கூட்டு மேம்பாடு' போன்ற முடிவுகளுக்கு இணையாக, இரு நாடுகளின் மனிதவள மேம்பாட்டை வலுப்படுத்த இந்தக் கல்வித் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

கல்வித் துறை மட்டுமின்றி, இரு நாடுகளின் பழமையான கலாச்சாரத் தொடர்பை போற்றும் வகையில், இந்தோனேசியாவில் உள்ள புகழ் பெற்ற யுனெஸ்கோ பாரம்பரியச் சின்னமான 'பிரம்பானன் இந்து கோயில் வளாகத்தை' இரு நாடுகளும் இணைந்து கூட்டாகச் சீரமைக்கவும் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியக் கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தை உலக அரங்கிற்கு எடுத்துச் செல்லும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இந்தோனேசியாவில் அமையவுள்ள ஐஐஎம் பெங்களூருவின் சர்வதேச வளாகம் பார்க்கப்படுகிறது.

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INDIA INDONESIA
PM MODI INDONESIA VISIT
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