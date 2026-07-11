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வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்து கோர விபத்து - இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளின் நிலை என்ன?

32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளின் பெயர் பட்டியலையும் இந்திய தூதரகம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டதுடன், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர் தொடர்புக் கொள்வதற்காக உதவி எண்களையும் அறிவித்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ANI)
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By PTI

Published : July 11, 2026 at 5:31 PM IST

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ஹனோய்: வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்த கோர விபத்தில் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் உட்பட 15 பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.

வியட்நாமில் இன்று (ஜூலை 11) 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் நான்கு பணியாளர்களுடன் அதிவேகப் படகு ஒன்று ஹான் மே ரூட் (Han May Rut) பகுதியில் இருந்து ஃபுகுவோக் தீவு அருகே உள்ள ஆன் தோய் (An Thoi Port) துறைமுகத்திற்குச் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது, ஹான் மே ரூட் ங்வோய் (Hon May Rut Ngoai) பகுதிக்கு அப்பால் சுமார் 400 மீட்டர் தொலைவில் படகு திடீரென கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. விபத்தில், படகில் இருந்த அனைவரும் கடலில் விழுந்துள்ளனர்.

இதனை பார்த்த அருகில் இருந்த சுற்றுலாப் பயணியர் படகுகள் உடனடியாக அப்பகுதிக்கு சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டதாக ஃபுகுவோக் சிறப்பு பொருளாதார மண்டல அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த விபத்தில் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் உள்பட 15 பேர் உயிரிழந்திருக்கக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. மீட்புப் பணியில் கடலோரக் காவல்படை, கடற்படை, எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இது குறித்து வியட்நாமின் தலைநகரான ஹனோயில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது, "சில மணிநேரங்களுக்கு முன்பு வியட்நாமின் ஃபு குவோக் தீவு அருகே கவிழ்ந்த படகில் பின்வரும் 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் பயணம் செய்தனர். விபத்தில் எத்தனை பேர் உயிரிழந்தனர் என்பது குறித்த தகவல் விரைவில் தெரிவிக்கப்படும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. அத்துடன், 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளின் பெயர் பட்டியலையும் தூதரகம் வெளியிட்டுள்ளது.

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இந்திய தூதரகம் சார்பில் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் திறப்பு

படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளின் குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும் உதவுவதற்காக ஹோ சி மின் நகரில் (Ho Chi Minh City) உள்ள இந்திய தூதரகத்திலும், ஹனோயில் (Hanoi) உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. +84362817930,+84915523714 மற்றும் +84334520414 ஆகிய தொலைபேசி எண்களை அழைக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து
இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள்
VIETNAM
32 INDIAN TOURISTS
PHU QUOC ISLAND

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