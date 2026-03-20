17 லட்சம் கோடி ரூபாய் வேண்டும்: ஈரான் போரை தொடர நிதி கோரும் பென்டகன்
Published : March 20, 2026 at 6:22 PM IST
வாஷிங்டன்: ஈரான் போரைத் தொடர 200 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் தேவைப்படும் என அமெரிக்க பாதுகாப்பு அமைப்பான பென்டகன் கோரிக்கை வைத்துள்ளது.
இந்திய ரூபாயில் இதன் மதிப்பு சுமார் 16 லட்சத்து 64 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஆகும். இதுதொடர்பான கோரிக்கை கடிதம் வெள்ளை மாளிகைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு செயலாளர் பீட் ஹெக்சேத் தெரிவித்துள்ளார்.
கெட்டவர்களை அழிக்க பணம் தேவை
நேரடியாக எவ்வளவு பணம் கோரப்பட்டுள்ளது என்பதை உறுதிசெய்யாத பீட், “கெட்டவர்களை அழிப்பதற்காக இந்த பணம் தேவைப்படுகிறது” என்று கூறியுள்ளார். பாதுகாப்புத் துறைக்கு ஏற்கனவே நிறைய நிதி கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் ஒரு பெரிய தொகை கோரப்பட்டுள்ளது.
இப்போது கோரப்படும் இந்த நிதியைப் பெறுவதற்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் தேவை. ஏற்கனவே, இது தங்களுக்கு தேவையில்லாத போர் என அமெரிக்காவில் புகைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில் இவ்வளவு பெரிய தொகையை ஒதுக்கீடு செய்ய அரசியல் ரீதியில் ஆதரவு கிடைக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.
ஏனெனில், அமெரிக்காவின் கடன் சுமை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 39 டிரில்லியன் டாலர்களைத் தாண்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இந்த திடீர் போருக்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் இதுவரை பச்சைக்கொடி காட்டவில்லை.
ஈரான் போரைத் தாண்டி, இன்னும் பிற காரணங்களுக்காக இந்தத் தொகையை தனது நிர்வாகம் கோருகிறது என டிரம்ப் தெரிவித்தாக வாஷிங்டன் போஸ்ட் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
டிரம்ப் அழைப்பு
இதற்கிடையில், ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியில் கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக பயணிக்க பிற நாடுகள் முன்வர வேண்டும் என்று அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கோரிக்கை வைத்திருந்தார். அதற்கு பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஜப்பான், நெதர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆனால், போர் ஓய்ந்த பிறகே இந்த விவகாரத்தில் தலையிட முடிவு செய்துள்ளதாக இந்த நாடுகள் கூறியுள்ளன. குறிப்பாக பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி ஆகிய நாடுகள் போர் நடைபெறும் நேரத்தில் உதவ மனமில்லை என வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளன.
இதுவரை 10 எண்ணெய் கப்பல்கள் உள்பட 23 வணிகக் கப்பல்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பு வெளியிட்ட தகவல்களின்படி, சுமார் 3,200 கப்பல்களில் பயணித்த 20,000-க்கும் மேற்பட்ட மாலுமிகள் ஹார்மூஸ் ஜலசந்திக்கு மேற்கே சிக்கித்தவித்து வருவதாக தெரியவந்துள்ளது.
இந்த நிலையில் போர் நீடித்தால் சர்வதேச கச்சா எண்ணெய்யின் விலை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அச்சம் நிலவி வருகிறது.