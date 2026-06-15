அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம்: உறுதி செய்தது பாகிஸ்தான்
போர் நிறுத்த ஒப்பந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து ஈரான் மீதான தடைகளை நீக்குவதாக பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி மற்றும் இத்தாலி ஆகிய நாடுகள் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டுள்ளன.
Published : June 15, 2026 at 10:03 AM IST
புது டெல்லி: அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் நிறுத்த அமைதி ஒப்பந்தம் இறுதி முடிவை எட்டியுள்ளதாகவும், இரு நாடுகளும் வரும் 19ஆம் தேதி சுவிட்சர்லாந்தில் வைத்து இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட போவதாகவும் பாகிஸ்தான் பிரதமர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இன்று அதிகாலை பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இதுகுறித்து பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், “தீவிர பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு அமெரிக்காவிற்கும், ஈரானுக்கும் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் எட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.
Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026
லெபனான் மீதான தாக்குதல் உட்பட அனைத்து ராணுவ தாக்குதல்களையும் இரண்டு தரப்புகளும் உடனடியாகவும் நிரந்தரமாகவும் நிறுத்துவதாக தெரிவித்திருக்கின்றன. இந்த அமைதி ஒப்பந்தமானது வரும் ஜூன் 19-ஆம் தேதி சுவிட்சர்லாந்தில் நடைபெறுகிற நிகழ்ச்சியில் வைத்து கையெழுத்தாகவுள்ளது.
இந்த தீர்வை எட்டியதற்காக அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இரு நாடுகளுக்கிடையேயான மத்தியஸ்த முயற்சிக்கு ஆதரவளித்த கத்தார், சவுதி அரேபியா, துருக்கி ஆகிய நாடுகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அமெரிக்கா - ஈரான் போர்
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ஆம் தேதி அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தின. ஈரான் ஒரு அணு ஆயுத சக்தியாக உருவாகும் பட்சத்தில் அது உலக நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் என்று அமெரிக்கா கருதிய நிலையில் இந்த தாக்குதலானது நடத்தப்பட்டது. இந்த தாக்குதலுக்கு ஈரானும் பதில் தாக்குதல் நடத்திய நிலையில், போர் மூண்டது.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போரின் விளைவாக உலகின் முக்கிய நீர்வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை மூடுவதாக ஈரான் அறிவித்தது. அமெரிக்கா பலமுறை எச்சரிக்கை விடுத்தும் ஈரான் இந்த நீரிணையை திறக்காததால், பதிலுக்கு அமெரிக்காவும் முற்றுகையை அறிவித்தது. இதனால் உலக நாடுகளிடையே கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்ட நிலையில், போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருமாறு பல தரப்புகளிலிருந்தும் அழுத்தங்கள் வலுத்தன.
இதன் விளைவாக இரு நாடுகளிடையே போர் நிறுத்தம் குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வந்த நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் போரானது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இதனிடையே ஈரானின் நட்பு நாட்களுக்கு ஹார்முஸ் நீரிணையை கடக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
தற்காலிக போர் நிறுத்தம்
இதனால் இரண்டு மாதங்களாக அமைதியான சூழல் நிலவி வந்த நிலையில், கடந்த 8ஆம் தேதி இஸ்ரேல் மீது ஈரான் திடீர் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியது. சுமார் 10 ஏவுகணைகள் தங்களை நோக்கி வந்த நிலையில், அவற்றை வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு வெற்றிகரமாக முறியடித்ததாக இஸ்ரேல் தெரிவித்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து மேற்காசிய நாடுகளில் மீண்டும் போர் பதற்றம் தொற்றிக் கொண்டது. அதன் விளைவாக ஈரானின் மீது தீவிர தாக்குதல் நடத்தி, அதன் எண்ணெய் ஆதாயங்களை முழுமையாக கைப்பற்வோம் என டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all! I hereby fully authorize the toll free opening of the Strait of Hormuz, and, simultaneously herewith, authorize the immediate removal of the United States Naval blockade. Ships of the World, start…— Commentary Donald J. Trump Posts from Truth Social (@DonaldTrumpNat) June 14, 2026
தொடர்ந்து 6 நாட்கள் போர் நடைபெற்று வந்த நிலையில் ஜூன் 12ஆம் தேதி ஈரானுடனான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவும், அணு ஆயுதத்தை உருவாக்க மாட்டோம்; வெளியிலிருந்து வாங்க மாட்டோம் என ஈரான் உறுதியளித்துள்ளதாகவும் டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார்.
|இதையும் படிங்க: உலகளாவிய தீர்வுகளுக்கு இந்தியா பங்களித்து வருகிறது; பிரான்ஸ் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
ஆனால், இதற்கு ஈரான் தரப்பு மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில் இரு நாடுகளிடையே போர் நிறுத்தம் முடிவுக்கு வந்திருப்பதை பாகிஸ்தான் உறுதி செய்திருக்கிறது.
ஈரான் மீதான தடைகள் நீக்கம்
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிரந்தர நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி மற்றும் இத்தாலி ஆகிய நாடுகள் வரவேற்பு அளித்துள்ளன. ஈரான் ஒருபோதும் அணு ஆயுதங்களை தயாரிக்கக் கூடாது என்ற எச்சரிக்கையுடன், அந்நாட்டின் மீதான தடைகளை நீக்குவதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றன.
இது குறித்து மேற்கண்ட நான்கு நாடுகளும் கூட்டறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளன. அந்த அறிக்கையில் பொருளாதார தடைகள் மட்டுமே நீக்கப்படுவதாகவும், அணு ஆயுத தயாரிப்புக்கு தடை தொடரும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.