பாகிஸ்தான் - சவுதி - துருக்கி இடையே 'மெக்கா கூட்டுப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்'| இந்தியா உன்னிப்பாக கவனிப்பது ஏன்?
வளைகுடா பகுதியில் பாகிஸ்தானின் செல்வாக்கு அதிகரித்து வருவது கவலைக்குரிய விஷயம் தான் என்றார் வெளியுறவுத் துறை நிபுணர் ஜிக்ரூர் ரஹ்மான்.
Published : August 8, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 2:48 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் பதற்றமான சூழலுக்கு மத்தியில், சவுதி அரேபியா, துருக்கி மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகியவை மெக்கா கூட்டுப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன.
இஸ்லாமியர்களின் புனித நகரான மெக்காவில் (ஆகஸ்ட் 7) நடைபெற்ற பாதுகாப்பு உச்சி மாநாட்டில், சவுதி பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மான், துருக்கி அதிபர் தையிப் எர்டோகன் மற்றும் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷெரீப் ஆகியோர் முன்னிலையில் இந்த முத்தரப்பு ராணுவ ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
மெக்கா ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
நேட்டோ அமைப்பின் 5-வது விதியை போன்றே இந்த ஒப்பந்தமும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்த மூன்று நாடுகளில் ஏதேனும் ஒரு நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால், அது மூன்று நாடுகளின் மீதும் நடத்தப்பட்ட கூட்டான தாக்குதலாகக் கருதப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால், ஒப்பந்தம் தொடர்பான முழுமையான விவரம் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
இருப்பினும், இந்த ஒப்பந்தம் ஒரு ராணுவ கூட்டமைப்பு அல்ல, மாறாக தடுப்பு நடவடிக்கைக்கானது என்று சவுதி அரேபியா தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது.
இது தொடர்பாக அந்த நாடு வெளியிட்ட அறிக்கையில், "இது வளைகுடா, அரபு மற்றும் சர்வதேச நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது" என குறிப்பிட்டுள்ளது.
"இந்த ஒப்பந்தம், ஒரு ராணுவம் அல்லது மத கூட்டணியை தோற்றுவிக்கும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்படவில்லை. மேலும் இது அணுசக்தி அல்லது ஆயுதப் போட்டியுடன் தொடர்புடையது அல்ல. மாறாக நீடித்த, தற்சார்பு திறன்களை கட்டமைப்பதையே நோக்கமாகக் கொண்டது" என்றும் சவுதி அரேபியா வெளியிட்ட அறிக்கை மேலும் விவரித்துள்ளது.
சவுதி அரேபியாவின் அசுரத்தனமான நிதி பலம், துருக்கியின் அதிநவீன ராணுவத் தொழில்நுட்பம் (குறிப்பாக ட்ரோன்கள்) மற்றும் பாகிஸ்தானின் அணு ஆயுத பலம் ஆகிய மூன்றும் இந்த ஒரே ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளன.
துருக்கி அதிபர் அலுவலகத்தின் தகவல் தொடர்பு இயக்குநர் புர்ஹானெட்டின் துரான், இந்த ஒப்பந்தம் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட நாட்டையும் குறி வைக்கவில்லை என்றும், சவுதி அரேபியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் துருக்கியின் பாதுகாப்புக்காகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார்.
இந்தியா ஏன் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும்?
துருக்கி- சவுதி அரேபியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே கையெழுத்தான இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவில் பல்வேறு விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாகப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான இந்திய அரசு சவுதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளுடன் மிக நெருக்கமான வர்த்தக மற்றும் பாதுகாப்பு உறவை கட்டமைத்துள்ளது. ஆனால், பாகிஸ்தான் உடன் சவுதி நெருக்கமான ராணுவக் கூட்டணியை அமைத்துள்ளது. இந்தியாவுக்கு சாதகமற்ற சூழலை உருவாக்கியுள்ளது.
"சவூதி அரேபியா இந்தியாவுடன் நல்லுறவை கொண்டுள்ளது. எந்தவொரு வெளி சக்தியும் அவர்களின் வான்வெளியில் அத்துமீற முயற்சிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படை நோக்கம்" என்று வெளியுறவுத் துறை நிபுணர் ஜிக்ரூர் ரஹ்மான் கூறினார்.
பாகிஸ்தானுடனான துருக்கியின் நெருங்கிய நட்பு இந்தியாவிற்கு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி வந்த போதிலும், இந்தியா சவுதி அரேபியாவுடன் நல்ல உறவுகளை கொண்டுள்ளது.
காஷ்மீர் விவகாரத்தில் சர்வதேச மேடைகளில் துருக்கி தொடர்ந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாகவும், இந்தியாவுக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து வருகிறது. தற்போதைய புதிய கூட்டணி மூலம், காஷ்மீர் விவகாரத்தில் துருக்கி-பாகிஸ்தான் அணி மேலும் வலுவடையக்கூடும் என இந்தியா கருதுகிறது.
இது தொடர்பாக மேற்கு ஆசிய நிபுணரும் முன்னாள் தூதருமான தல்மிஸ் அஹ்மத் கூறுகையில், இஸ்லாமியர்களின் புனித நகரமான மெக்காவில் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி இருப்பது அதன் முக்கியத்துவத்தை குறிக்கிறது என்றார்.
"இது ஆரம்பம் தான். மேற்கு ஆசியாவில் நடந்து வரும் மோதல்களின் பின்னணியில் இது ஒரு மிக முக்கியமான முன்னேற்றமாகும். இந்த ஒப்பந்தம் மெக்காவில் கையெழுத்தாகி இருப்பது, அதற்கு மிக தெளிவான இஸ்லாமிய அடையாளத்தை கொடுக்கிறது. இது போன்ற ஒரு இஸ்லாமிய ராணுவ ஒப்பந்தம் சமீபத்தில் ஏற்பட்டதில்லை. இது இந்த அணியில் இணையும் நாடுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்" என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்தியாவின் எல்லைப் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக விளங்கும் பாகிஸ்தான், பொருளாதாரரீதியாக திவாலாகும் நிலையில் இருந்தாலும், சவுதியின் பண பலமும் துருக்கியின் அதிநவீன ஆயுதங்களும் அதற்குப் பின்பலமாக மாறுவது இந்தியா கூடுதல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
பாகிஸ்தான் அணு ஆயுதம் ஏந்திய ஒரே இஸ்லாமிய நாடு என்பதால், இந்த அணு ஆயுதப் பாதுகாப்பு சவுதிக்கும் நீட்டிக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்தது. ஆனால், பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத் துறை இதனை மறுத்துள்ளது. தங்களின் அணு ஆயுத பலம் என்பது தற்காப்புக்காக மட்டுமே என்றும், இந்த முத்தரப்பு ஒப்பந்தத்தில் அணு ஆயுதக் கொள்கை எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
வளைகுடா நாடுகளுடனான உறவு, இந்தியாவின் பொருளாதாரத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது. வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து தடையின்றி வரும் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தான் இந்தியாவுக்கு நெருக்கடியான கால கட்டத்தில் கைகொடுக்கிறது. மேலும், வளைகுடை நாடுகளில் 8.9 முதல் 9.1 மில்லியன் இந்தியர்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
இந்தியாவின் கருத்து
வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "மூன்று நாடுகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள இந்த புதிய ஒப்பந்தத்தை இந்தியா உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது. நிலைமைகளை ஆய்வு செய்து, அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்து தொடர்ந்து தெரிவிப்போம்" என்று மிகவும் சுருக்கமாகவும் ராஜதந்திரமாகவும் அவர் பதிலளித்தார்.
இந்த மெக்கா ஒப்பந்தம் என்பது இஸ்லாமிய நாடுகளின் ஒரு புதிய 'நேட்டோ' அமைப்பாக உருவெடுத்துள்ளது என்று சர்வதேச அரசியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு வளையத்திலிருந்து சவுதி அரேபியா மெல்ல விலகி, தனக்கான கூட்டணியை உருவாக்குவதையே இது காட்டுகிறது. இந்தியா சவுதியுடனான தனது இருதரப்பு நட்புறவை பயன்படுத்தி, இந்த முத்தரப்பு கூட்டணி இந்தியாவின் எல்லைப் பாதுகாப்புக்கோ அல்லது சர்வதேச நலன்களுக்கோ எதிராக திரும்பாமல் பார்த்துக் கொள்வதே தற்போதைய மிகப் பெரிய சவாலாகும்.