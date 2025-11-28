ETV Bharat / international

பாகிஸ்தானில் ஹிட்லர் ஆட்சி... பொதுமக்கள் மீது அடக்குமுறை: இம்ரான் கான் சகோதரி குற்றச்சாட்டு

பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் பலவீனமாக இருப்பதால் மக்கள் மீது அடக்குமுறைகளை கையாளுவதாக இம்ரான் கானின் சகோதரி நோரீன் நியாஸி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இம்ரான் கானின் சகோதரி நோரீன் நியாஸி
இம்ரான் கானின் சகோதரி நோரீன் நியாஸி (ANI)
Published : November 28, 2025 at 11:11 AM IST

லாகூர்: ஹிட்லர் காலத்தை போன்று பாகிஸ்தானில் அடக்குமுறைகள் இருந்து வருவதாக அந்நாட்டு முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் சகோதரி நோரீன் நியாஸி தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான், ஊழல் மற்றும் பல்வேறு வழக்குகளில் சிக்கியதன் காரணமாக 2022ஆம் ஆண்டு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மூலம் பிரதமர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் குற்றவாளி என நிரூபணமானதால் நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் 2023ஆம் ஆண்டி ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து ராவல்பிண்டியில் உள்ள அடியாலா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், கடந்த வாரம் இம்ரான் கானை சிறையில் சந்திக்க சென்ற அவருடைய சகோதரிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே இம்ரான் கானின் தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாஃப் கட்சியை சேர்ந்தவர்களும் அவரை சந்திக்க அனுமதி வழங்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் கடந்த வாரம் இம்ரான் கானின் சகோதரிகளான நோரீன் நியாஸி, அலீமா கான் மற்றும் உஸ்மா கான் உள்ளிட்டோர் சிறைக்கு முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும், இம்ரான் கான் சிறையிலேயே கொல்லப்பட்டதாக வதந்திகள் பரவிய நிலையில், அவர் நலமுடன் இருப்பதாக அடியாலா சிறை நிர்வாகம் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது.

இதற்கிடையே, இம்ரான் கானின் சகோதரிகளில் ஒருவரான நோரீன் நியாஸி, ANI செய்தி ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், “பாகிஸ்தான் தனது இருண்ட காலகட்டத்தை சந்தித்து வருகிறது. நாம் கொடுங்கோலாட்சி குறித்து கதைகளில் படித்திருக்கிறோம். ஆனால் பாகிஸ்தானில் இப்போது அதுதான் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. ஹிட்லர் கதைகளில் வருவதை போன்று மக்களை இழுத்து சென்று கொடூரமாக தாக்குகின்றனர். நான் பேஷாவரில் ஒரு இளைஞனை சந்தித்தேன். அவருடைய தலையில் சுட்டதில், உடல் மொத்தமும் செயலிழந்த நிலையில் உள்ளார். இவர் ஒரு உதாரணம்தான். இவர்போன்று எண்ணற்ற மக்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: “அப்போ பாசிசமாக கசந்தது; இப்போ பாயாசமாக இனிக்கிறது” - டிரம்ப் மம்தானி சுவாரஸ்ய உரையாடல்!

முன்னதாக, கடந்த வாரம் சிறையின் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது பஞ்சாப் மாகாண போலீசார் தங்களை கொடூரமாக தாக்கியதாக அவர் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். அது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “கடந்த 4 வாரங்களாக இம்ரான் கானை சந்திக்க நாங்கள் சிறைக்கு சென்று வருகிறோம். ஆனால் அவரை பார்க்க அனுமதிக்க மறுக்கிறார்கள். அதனால்தான் ஒருவேளை அவர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்று வதந்திகள் பரவுகின்றன.

பாகிஸ்தான் போலீசார் தவறாக நடந்துகொள்கின்றனர். குழந்தைகள், பெரியவர்கள் என்று பார்ப்பதில்லை. அவர்கள் கேள்வி கேட்க யாரும் இல்லாததை போன்று, நினைத்த இடத்தில் நினைத்த நேரத்தில் யாரை வேண்டுமானாலும் தாக்குகின்றனர். அரசின் இதுபோன்ற செயல்பாடுகளால் மக்கள் விரக்தியின் உச்சத்தில் உள்ளனர். ஒரு சிறு தீப்பொறி பற்றினால் போதும். மக்கள் எந்த எல்லைக்கும் செல்லும் நிலையில்தான் இருக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர்கள் மீதான அடக்குமுறைகள் அதிகமாக இருக்கின்றன.

இப்போது பொதுமக்கள் ஒவ்வொருவராக வெளியே வர ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். இன்னும் வருவார்கள் என நம்புகிறேன். இம்ரான் கானுக்காக மக்கள் சிறை முன்பு அமர்ந்திருக்கின்றனர். நாங்களும் செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 25) இரவு வரை அங்குதான் இருந்தோம். இம்ரான் கானுக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களின் ஆதரவும் இருக்கிறது. ஆனால் அரசாங்கத்திற்கு இல்லை. அதனால்தான் அவர்கள் மக்களின்மீது அடக்குமுறைகளை கையாளுகின்றனர்” என்றார்.

தொடர்ந்து ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் பற்றி பேசிய அவர், "அவருக்கு சக்திவாய்ந்த வெளிநாட்டு ஆதரவு இருக்கிறது. அதனால்தான் தேர்தல்களில் தோல்வியடைந்த போதும் வாக்கு எண்ணிக்கைகளை மாற்றி தான் ஜெயித்ததாக அறிவிக்கிறார். தங்கள் பலவீனங்களை மறைக்கவே மக்களை பாகிஸ்தான் அரசு ஒடுக்கி வருகிறது" என்றார்.

