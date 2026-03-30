போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே பேச்சுவார்த்தை? - பாகிஸ்தான் முயற்சி கைகொடுக்குமா?
ஈரான் - அமெரிக்காவை பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட வைக்கும் இந்த நாடுகளின் முயற்சியானது, இதுவரை வெற்றி அடையவில்லை. வரும் நாட்களில் அதற்கான சாத்திக்கூறுகள் ஏற்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : March 30, 2026 at 2:51 PM IST
இஸ்லாமாபாத்: போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக அமெரிக்காவும், ஈரானும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வாய்ப்பு இருப்பதாக பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இஷாக் தார் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்காசியாவில் நிலவி வரும் போரை நிறுத்துவது தொடர்பாக சவுதி அரேபியா, எகிப்து மற்றும் துருக்கி ஆகிய நாடுகளுடன் பாகிஸ்தான் இரண்டு நாள் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தியது. இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பின், செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் இஷாக் தார், “மேற்காசிய மோதல் குறித்த நான்கு நாடுகளின் சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் போரை விரைவில் முடிவுக்கு கொண்டுவருவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டன.
அமெரிக்காவும், ஈரானும் விரைவில் போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த வாய்ப்பிருக்கிறது. அந்த வாய்ப்பை பாகிஸ்தான் ஏற்படுத்தி தரும் என்று அமெரிக்காவும் ஈரானும் எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. எங்களுடைய இந்த முயற்சிக்கு ஆலோசனையில் பங்கேற்ற நாடுகளும் தங்கள் முழு ஆதரவை கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றன.
Pleased to welcome my dear brothers, the Foreign Ministers of Saudi Arabia, Türkiye, and Egypt, to Islamabad for the second round of our Consultations. Grateful for their presence at this critical moment, reflecting our strong fraternal ties.— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 29, 2026
பெரும்பாலும் இஸ்லாமாபாத்தில் வைத்து அமெரிக்காவும் ஈரானும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன. தற்போது நடைபெற்று வருகிற மோதலுக்கு நிரந்த தீர்வை எட்டுவதற்கு இருநாடுகளும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட வழிவகுப்பதற்காக பாகிஸ்தான் பெருமைக் கொள்கிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்த போரின் காரணமாக மக்கள் வாழ்க்கையிலும், பொருளாதாரத்திலும் மிகப்பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே, இதனை நிரந்தரமாக முடிவுக்கு கொண்டுவருவது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம். இந்த போரால் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை.
இதனால் மரணங்கள் மட்டுமே நிகழ்கிறது என ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட அனைவரும் கவலை தெரிவித்தனர். இதுபோன்ற சவாலான காலகட்டங்களில் இஸ்லாமியர்கள் ஒற்றுமையுடன் இணைந்து செயல்படுவது மிகவும் முக்கியம்” என்றார்.
The Foreign Ministers of Egypt, Saudi Arabia and Turkiye departed Islamabad at the conclusion of Quadrilateral consultations. pic.twitter.com/0cj2EPRWNJ— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) March 29, 2026
ஈரான் - அமெரிக்கா இடையேயான போரை நிறுத்துவதற்காக மார்ச் 19ஆம் தேதியன்றே பாகிஸ்தான், சவுதி அரேபியா, துருக்கி மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடுகள் ரியாத்தில் வைத்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து, அடுத்தக்கட்ட பேச்சுவார்த்தையானது இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெற்றிருக்கிறது.
இருப்பினும், ஈரான் - அமெரிக்காவை பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட வைக்கும் இந்த நாடுகளின் முயற்சியானது இதுவரை வெற்றியடையவில்லை. வரும் நாட்களில் அதற்கான சாத்திக்கூறுகள் ஏற்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாகிஸ்தான் பிரதமர் செபாஷின் வழிகாட்டுதலின்கீழ், போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் பாகிஸ்தான் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தார் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யி உடனும், தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு போர் நிறுத்தம் குறித்து விரிவாக கலந்தாலோசித்ததாகவும், ஈரான் - அமெரிக்காவை பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட வைக்கும் பாகிஸ்தானின் முயற்சிக்கு வாங் இ முழு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.