நடுக்கடலில் அகதிகளுடன் சென்ற படகு கவிழ்ந்து விபத்து - குழந்தைகள் உட்பட 200 பேர் பலி?
வங்கதேச கடலோர காவல் படை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. கடலில் மிதந்த ஒரு சில பேர் மீட்கப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட 200 மேற்பட்டவர்கள் இறந்திருக்கலாம் என அச்சப்படுகிறது.
Published : April 15, 2026 at 1:40 PM IST
ஹைதராபாத்: அந்தமான் கடலில் ரோஹிங்கியா அகதிகளுடன் பயணித்த மீன் பிடி படகு கவிழ்ந்து விபத்துகுள்ளானது. குழந்தைகள் உட்பட சுமார் 250 பேரை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
வங்கதேசத்தின் தென்பகுதியில் உள்ள டெக்னாஃப் என்ற இடத்திலிருந்து மீன்ப்பிடி படகு மூலம் ரோஹிங்கியா அகதிகள் உப்பட வங்க தேசத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 250 பேர் மலேசியாவிற்கு செல்ல முயன்றுள்ளனர். கடந்த வாரம் கிளம்பிய இந்த படகு நேற்று அந்தமான் அருகே நடுக்கடலில் நிலை தடுமாறி கவிழ்ந்தது. அதிக எண்ணிக்கையில் மக்கள் பயணித்த காரணத்தினால், நடுக்கடலில் வீசிய தீவிர காற்றில் தாக்குப் பிடிக்க முடியாமல் படகு கவிழ்ந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விபத்தில் வங்கதேசத்தில் தஞ்சம் அடைந்துள்ள ரோஹிங்கியா அகதிகள் பயணித்தாக தெரிகிறது. விபத்து குறித்த தகவல் அறிந்து அவர்களை தேடும் பணியை வங்கதேச கடலோர காவல் படை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. கடலில் மிதந்த ஒரு சில பேர் மீட்கப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட 200 மேற்பட்டவர்கள் இறந்திருக்கலாம் என அச்சப்படுகிறது.
@UNHCR_BGD and @IOMBangladesh are deeply saddened by reports that some 250 men, women and children are missing at sea after a boat carrying Rohingya refugees and Bangladeshi nationals capsized in the Andaman Sea.— UNHCR in Bangladesh (@UNHCR_BGD) April 14, 2026
Our joint statement 👇🏻 pic.twitter.com/GN37vitIE4
இது குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அகதிகள் உயர் ஆணையம் (UNHCR) மற்றும் சர்வதேச இடம்பெயர்வு அமைப்பு (IOM) இணைந்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளன. அதில் இந்த விபத்து பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும், இது போன்று அகதிகள் ஆபத்தான முறையில் நாடு கடக்க முயல்வது தொடர் கதையாக உள்ளதாக வருத்தம் தெரிவித்துள்ளன.
ரோஹிங்கியா அகதிகள் பிரச்சனைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்பட வேண்டும். வங்க தேசத்தில் வசிக்கும் அகதிகளுக்கான வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான வசதிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், அவர்கள் மீண்டும் தாயகம் திருப்ப தேவையான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளன.
ரோஹிங்கியா அகதிகள் யார்?
மியான்மர் நாட்டின் சிறுபான்மையினராக இருப்பவர்கள் ரோஹிங்கியா சமூக மக்கள். சுமார் 1.4 மில்லியன் பேர் அங்கு வசிக்கும் நிலையில், கடந்த 2017-ம் ஆண்டு இவர்களுக்கு எதிராக நடத்த தாக்குதலால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அங்கிருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர தொடங்கினர்.
அதில் அதிகபடியான மக்கள் வங்க தேசத்திற்கு அகதிகளாக இடம் பெயர்ந்தனர். மிக குறைவான அடிப்படை வசதிகளுடன் அகதிகள் முகாமில் இடமில்லாமல் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தஞ்சம் அடைந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். சொந்த நாடு இல்லாமல், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் தவிக்கும் மக்கள், அதிக கூலி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் மலேசியா போன்ற வெளிநாடுகளுக்கு இடம் பெயர்கின்றனர்.
இவர்களின் இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்திக் கொண்டு சில சட்டவிரோத கும்பல்கள் வேலை வாங்கி தருவதாக ஏமாற்றி இவர்களை நாடு கடத்தும் முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறது. கடல் வழியாக பயணிப்பது மிகவும் ஆபத்து என்று எச்சரிக்கை விடுத்த நிலையில், எதிர்கால கனவுடன் பலர் அந்தமான் கடல் வழியாக ஆபத்தாக முறையில் சட்டவிரோதமாக பயணித்து வருகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.