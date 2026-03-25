அணு ஆயுதம் வைத்திருக்க மாட்டோம் என ஈரான் உறுதி: அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் தகவல்
பாகிஸ்தான் மூலம் ஈரான் அதிகாரிகளிடம் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்பின் 15 அம்ச திட்டங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிட்டது.
Published : March 25, 2026 at 11:45 AM IST
தெஹ்ரான்: இனி ஒருபோதும் அணு ஆயுதம் வைத்திருக்கப்போவதில்லை என ஈரான் உறுதியளித்துள்ளதாகவும், ஹார்முஸ் நீரிணை தொடர்பாக ஒரு முக்கியமான பரிசை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பியுள்ளதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் ஓவல் அலுவலகத்தில் நேற்று (மார்ச் 24) செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், "ஈரான் ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ள ஆர்வமாக உள்ளது. அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜே.டி.வான்ஸ், அமெரிக்க அரசின் வெளியுறவுத்துறைச் செயலாளர் மார்கோ ரூபியோ மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான சிறப்பு தூதர் ஸ்டீவ் விட்காஃப், ஜாரெட் குஷ்னர் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னின்று நடத்தி வருகின்றனர்.
அமெரிக்காவுக்கு பிரம்மாண்ட பரிசு அனுப்பிய ஈரான்:
தற்போது ஈரான் தலைமையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். நமக்கு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்திய தலைவர்களிடம் இருந்து தற்போது பொறுப்பில் உள்ள ஈரான் தலைவர்கள் முற்றிலும் மாறுபட்டவர்களாக உள்ளனர். நான் எதையும் முன்கூட்டியே சொல்ல விரும்பவில்லை. அணு ஆயுதம் இனி ஒருபோதும் வைத்திருக்கப் போவதில்லை என்று ஈரான் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
ஈரான் ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ளப் போகிறது. அவர்கள் நமக்கு பரிசு ஒன்றை அனுப்பினார்கள். அது மிகப்பெரிய மதிப்புடைய பரிசு ஆகும்; கோடிக்கணக்கான டாலர் மதிப்பிலான ஒரு பிரம்மாண்ட பரிசாகும். அந்த பரிசு என்ன என்பதை நான் உங்களிடம் சொல்லப்போவதில்லை. ஆனால் அதுவொரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பரிசாகும். எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு சார்ந்த விஷயங்களில் சரியான நபர்களுடனேயே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறோம்.
ஈரான் உடனான போரில் வெற்றி பெற்றுவிட்டோம்; தெஹ்ரான் மற்றும் ஈரானின் பிற பகுதிகளின் வான்வழியில் நமது விமானங்கள் பறந்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஈரானின் அணுசக்தித் திறனை அடியோடு அமெரிக்கா அழித்துவிட்டது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக போரை நிறுத்தும் வகையிலும், இந்த பிரச்சனைக்கு விரிவான தீர்வுக் காணும் வகையிலும் ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையேயான பேச்சுவார்த்தைகளை தானே ஏற்று நடத்தவும் தயாராக இருப்பதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
15 அம்ச திட்டத்தை முன்மொழிந்த அமெரிக்கா:
அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகளை பாகிஸ்தானில் நடத்த தயாராக இருப்பதாக அந்நாட்டு தலைவர்கள் கூறிய நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்பின் 15 அம்சத் திட்டம் அவர்கள் மூலம் ஈரான் அதிகாரிகளிடம் சமர்பிக்கப்பட்டதாக அமெரிக்க அரசு வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.
நேற்று வெளியான 'நியூயார்க் டைம்ஸ்' நாளிதழில் ஈரான் அதிகாரிகளிடம் அதிபர் ட்ரம்ப்பின் 15 அம்ச திட்டங்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இதனிடையே, ஈரான் மீது திட்டமிட்டப்படி தொடர்ந்து தாக்குதல்கள் நடத்தப்படும் என்று இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஏற்கனவே திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.