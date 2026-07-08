ETV Bharat / international

மரண தண்டனை நிறுத்தப்பட்டு ஓராண்டு | ஏமனில் நீடிக்கும் நிமிஷா பிரியாவின் விடுதலை முட்டுக்கட்டை

ஏமனின் சனா மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிமிஷா பிரியாவை மீட்க அவரது தாயார் தொடர்ந்து அங்குள்ள தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்.

நிமிஷா பிரியா - கோப்புப்படம்
நிமிஷா பிரியா - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சனா (ஏமன்): இந்திய செவிலியர் நிமிஷா பிரியாவின் மரண தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு நிறைவடையும் நிலையிலும் சிறையில் இருந்து அவரை விடுவிப்பதில் தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டை நீடித்து வருகிறது.

கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டை சேர்ந்த நிமிஷா பிரியா, கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு செவிலியர் பணிக்காக ஏமன் சென்றார். அங்கு சொந்தமாக ஒரு மருத்துவமனை தொடங்குவதற்காக, ஏமன் சட்டப்படி அந்நாட்டு குடிமகனான தலால் மஹ்தியை தொழில் கூட்டாளியாக சேர்த்துக் கொண்டார்.

கிளினிக் தொடங்கிய பிறகு தலால் மஹ்தி, கூட்டு வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பணத்தைக் கையாடல் செய்ததுடன், நிமிஷா பிரியாவைத் தனது மனைவியாக சித்திரிக்கத் தொடங்கினார்.

நிமிஷாவின் பாஸ்போர்ட்டை பறித்து வைத்துக் கொண்ட அவர், துப்பாக்கியைக் காட்டி மிரட்டுவது, உடல் ரீதியாகத் துன்புறுத்துவது மற்றும் கிளினிக்கின் மொத்த வருமானத்தையும் பறித்துக் கொள்வது போன்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் நிமிஷாவால் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வர முடியவில்லை.

தலாலிடமிருந்து தப்பித்து தனது பாஸ்போர்ட்டை மீட்க நினைத்த நிமிஷா, 2017 ஜூலை 25 அன்று தலால் மஹ்திக்கு தெரியாமல் ஊசி மூலம் மயக்க மருந்து செலுத்தினார். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த மருந்தின் அளவு அதிகமானதால் தலால் மஹ்தி உயிரிழந்தார். பயந்து போன நிமிஷா பிரியா, அங்கிருந்த ஹனான் என்ற ஏமன் நாட்டுப் பெண்ணின் உதவியோடு தலாலின் உடலைத் துண்டு துண்டாக வெட்டி, கிளினிக்கில் இருந்த தண்ணீர் தொட்டியில் மறைத்து வைத்து விட்டுத் தப்பியோடினார். இந்த வழக்கில் 2020-ல் ஏமன் நீதிமன்றம் நிமிஷா பிரியாவுக்கு மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது.

மேலும் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 16 அன்று நிமிஷா பிரியாவிற்கு மரண தண்டனையை நிறைவேற்ற ஏமன் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனால் இந்திய அரசின் தூதரக முயற்சிகள் மற்றும் இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் தலையீட்டால் அந்த மரண தண்டனை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

மரண தண்டனை ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தாலும், பாதிக்கப்பட்ட ஏமன் நபரான தாலால் அப்டோ மஹ்தியின் குடும்பத்தினர் இன்னும் முழுமையான மன்னிப்பை இந்திய செவிலியர் நிமிஷா பிரியாவுக்கு வழங்கவில்லை. அவர்கள் 'ரத்தப் பணம்' எனப்படும் இழப்பீட்டு தொகையை ஏற்க மறுத்து, பழிக்குப்பழி வாங்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக வெளியான தகவலால் நிமிஷா பிரியாவை சிறையில் இருந்து விடுவிப்பதில் தொடர்ந்து சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.

இது தொடர்பாக கேரளாவின் காந்தாபுரம் பகுதியின் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மூத்த அறிஞரான அபுபக்கர் முஸ்லியார் தலையிட்டு நிமிஷா பிரியாவை விடுதலை செய்ய நடவடிக்கை எடுத்தார். தற்போது அவர் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசுகையில், "நாட்டின் மற்றும் மனிதநேயத்தின் நலன் கருதியே இந்த விஷயத்தில் நான் தலையிட்டேன்" என்றார்.

மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளிக்கும் மன்னிப்பு வழங்க அனுமதிக்கும் ஷரியத் சட்டத்தின் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள, ஏமனின் புகழ்பெற்ற சூஃபி அறிஞர் ஹபீப் உமர் மூலமாக அபுபக்கர் முஸ்லியார் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் நிமிஷாவின் உயிரைக் காப்பாற்ற உதவவில்லை.

கடந்த அக்டோபர் 2025-ல் இந்த வழக்கை விசாரித்த இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தில், நிமிஷா பிரியாவை மீட்கும் பணியில் புதிய மத்தியஸ்தர் ஒருவர் களமிறங்கியுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்தது. தற்போதைக்கு ஏமன் சிறையில் உள்ள நமிஷா பிரிவாகுக்கு உடனடியாக உயிர் ஆபத்து ஏதும் இல்லை என்றும், அவரை மீட்பதற்கான அனைத்து வகையிலும் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கடந்த மார்ச் 24, 2026 அன்று இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், மத்திய அரசிடம் இருந்து புதிய முன்னேற்றங்கள் எதுவும் வராததால் இந்த வழக்கை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்தது. ஏதேனும் புதிய திருப்பங்கள் ஏற்பட்டால் மட்டுமே இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளப்படும் என அப்போது நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

தற்போது ஏமனின் சனா மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிமிஷா பிரியாவை மீட்க அவரது தாயார் தொடர்ந்து அங்குள்ள தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்.

TAGGED:

NIMISHA PRIYA CASE UPDATE
DEATH SENTENCE TO NIMISHA PRIYA
NIMISHA PRIYA RELEASE FROM PRISON
NIMISHA PRIYA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.