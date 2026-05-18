ரஷ்யா மீது உக்ரைன் ட்ரோன் தாக்குதல்: ஒரு இந்தியர் உள்பட 4 பேர் உயிரிழப்பு
மாஸ்கோ மீதான தாக்குதலுக்கு முன்னதாக, உக்ரைன் மீது ரஷ்யா இரவு முழுவதும் ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : May 18, 2026 at 10:55 AM IST
மாஸ்கோ: ரஷ்யா மீது உக்ரைன் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் ஒரு இந்திய தொழிலாளி உள்பட 4 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் பலர் படுகாயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி போர் மூண்டது. இந்த போரானது 2023 அக்டோபரில் தீவிரமடைந்த நிலையில், இன்று வரை மோதல்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன. இரு நாடுகளிடையேயான போரை நிறுத்த பலகட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்ட போதிலும், இதுவரை சுமுகமான தீர்வு எட்டப்படவில்லை. இந்த விவகாரத்தில் அமெரிக்க முன்னெடுத்த மத்தியஸ்த முயற்சிகளும் கைகொடுக்கவில்லை.
இந்நிலையில், சமீப காலமாக இரு நாடுகளும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்தி இருக்கின்றன. நேற்று (மே 17) ரஷ்யாவின் தலைநகரான மாஸ்கோ பகுதியில், உக்ரைன் ட்ரோன் தாக்குதல்களை நடத்தியது. இந்த தாக்குதல்களில் ஒரு இந்தியர் உள்பட 4 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த தாக்குதல்களில் மாஸ்கோவின் விமான நிலையத்தில், விமான பாகங்கள் விழுந்த போதிலும் அதனால் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்று ஏபி செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது.
இச்சம்பவம் குறித்து ரஷ்யாவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தனது எக்ஸ் தள பதிவில், “மாஸ்கோ பகுதியில் உக்ரைன் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் ஒரு இந்திய தொழிலாளி உயிரிழந்தார். மேலும், மூன்று இந்தியர்கள் படுகாயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த உயிரிழப்புக்கு தூதரகம் இரங்கல் தெரிவிக்கிறது. பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் மற்றும் ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுப்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திடமும், உள்ளூர் அதிகாரிகளுடனும் இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
ரஷ்யா - உக்ரைன் ஆகிய இரண்டு நாடுகளும் கடந்த சில மாதங்களாக மாறி மாறி வான்வெளி தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன. மாஸ்கோ மீதான தாக்குதலுக்கு முன்னதாக, உக்ரைன் மீது ரஷ்யா இரவு முழுவதும் ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தியது. 287 ஏவுகணைகள் வீசப்பட்டதாகவும், அவற்றில் 279 ஏவுகணைகள் உக்ரைனால் வான்வெளியிலேயே தடுத்து அழிக்கப்பட்டதாகவும் உக்ரேனிய விமானப்படை தெரிவித்திருக்கிறது.
இந்நிலையில், ரஷ்யா மீது உக்ரைன் நடத்திய தாக்குதல்களில், இதுவரை சுமார் 22 இந்தியர்கள் கொல்லப்பட்டிருப்பதாக ரஷ்ய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.