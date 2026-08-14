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இலங்கையில் மாயமானவர்கள் தொடர்பாக 17,000 வழக்குகள் விசாரணை: ஆணையம் தகவல்

"பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பணம் கொடுப்பதற்காக 375 மில்லியன் ரூபாயை இலங்கை அரசு வழங்கியுள்ளது. இந்த அமைப்பின் செயல்பாடு முடங்கிவிடக் கூடாது எனும் இலங்கை அரசின் விருப்பத்தையே இது வெளிப்படுத்துகிறது"

இலங்கை தேசியக் கொடி - கோப்புப்படம்
இலங்கை தேசியக் கொடி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 5:32 PM IST

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கொழும்பு: இலங்கை உள்நாட்டு போர் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் காணாமல் போன நபர்கள் தொடர்பாக 23 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவான நிலையில், அவற்றில் உண்மைத்தன்மை வாய்ந்த 17,000 வழக்குகளை விசாரித்து வருவதாக அந்நாட்டின் 'மாயமான நபர்கள் விசாரணை ஆணையம்' (Office Of Missing Persons) தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கை ராணுவம் - விடுதலைப் புலிகள் இடையே நீண்டகாலமாக நடைபெற்று வந்த உள்நாட்டு போர், கடந்த 2009-ம் ஆண்டு இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்தது. இந்த போரில் லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டனர். ஆயிரக்கணக்கானோர் மாயமாகினர். ஆனால், அவர்கள் எங்கே போனார்கள், அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என எந்த விவரமும் தெரிய வரவில்லை.

இவ்வாறு காணாமல் போனவர்களை பற்றி விசாரிக்கவும், அவர்களை மீட்கவும் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு 'மாயமான நபர்கள் விசாரணை ஆணையம்' அமைக்கப்பட்டது. உலக நாடுகள் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளின் அழுத்தத்தின் காரணமாக அமைக்கப்பட்ட இந்த ஆணையம், 2018 முதல் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக இலங்கையில் பல்வேறு கட்ட விசாரணைகளை நடத்தி வருகிறது.

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இந்நிலையில், இந்த ஆணையத்தின் தலைவரான மகேஷ் கதுலந்தா இன்று கொழும்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசினார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "இலங்கையில் காணாமல் போனதாக 23,352 வழக்குகள் எங்களிடம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் போலியானவற்றை அடையாளம் கண்டு நீக்கிய பிறகு, 16,966 வழக்குகள் உண்மைத்தன்மை வாய்ந்ததாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன. தற்போது அந்த வழக்குகளை தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறோம்.

பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் இலங்கை பணம் ரூ.5,000 வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது இழப்பீட்டு தொகை அல்ல. இதுவரை எங்கள் அமைப்பு மூலம் 9,072 குடும்பங்களிடம் பேசியுள்ளோம்" என மகேஷ் கதுலந்தா கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பணம் கொடுப்பதற்காக 375 மில்லியன் ரூபாயை இலங்கை அரசு வழங்கியுள்ளது. இந்த அமைப்பின் செயல்பாடு முடங்கி விடக் கூடாது எனும் இலங்கை அரசின் விருப்பத்தையே இது வெளிப்படுத்துகிறது" என மகேஷ் கதுலந்தா தெரிவித்தார்.

இலங்கை போரில் காணாமல் போனவர்கள் மட்டுமின்றி, அந்நாட்டின் தென் பகுதியில் ஜனதா விமுக்தி பெரமுனா கட்சி சம்பந்தப்பட்ட மோதல் சம்பவத்தில் மாயமானவர்கள் குறித்தும் இந்த அமைப்பு விசாரித்து வருகிறது.

TAGGED:

இலங்கை
இலங்கை போர்
மாயமானவர்கள்
விசாரணை ஆணையம்
SRILANKA MISSING PERSONS

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