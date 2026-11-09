சீன பெண் உளவாளியுடன் தொடர்பு? மனைவியிடம் மன்னிப்பு கேட்ட ஜென்சன் ஹுவாங் - அமெரிக்கைவை அலற விட்ட 'தி நியூயார்க் டைம்ஸ்'
பெண் உளவாளி என்று சந்தேகிக்கப்படுபவர் பற்றியோ அல்லது அவருடன் எந்த மாதிரியான தகவல் பரிமாற்றம் இருந்தது என்பதை பற்றியோ ஜென்சன் ஹுவாங் குறிப்பிடவில்லை.
Published : November 9, 2026 at 4:53 PM IST
வாஷிங்டன்: மனைவிக்கு துரோகம் செய்ததற்காக மன்னிப்பு கேட்பதாக என்விடியா தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங் தெரிவித்துள்ளார்.
பரபரப்பை கிளப்பிய 'தி நியூயார்க் டைம்ஸ்'
அமெரிக்காவின் பிரபல செய்தித்தாளான 'தி நியூயார்க் டைம்ஸ்' கடந்த மாதம் இறுதியில் வெளியிட்ட அமெரிக்க பாதுகாப்பு தொடர்பான ஒரு செய்தி அந்நாட்டை கடந்து உலகம் முழுவதும் பெரிய அதிர்வை ஏற்படுத்தியது. அமெரிக்காவின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான என்விடியாவின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங், சீனாவின் உளவுச் சதியில் சிக்கியிருப்பதாகவும், பெண் உளவாளி மூலம் இதனை சீனா சாத்தியப்படுத்தியுள்ளதாகவும் பரபரப்பு தகவலை வெளியிட்டு இருந்தது.
அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் ஒருபுறம் நடைபெற்று வந்த நிலையிலும், இந்த விவகாரத்தை அமெரிக்கா அரசு எளிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. இது தொடர்பாக என்விடியாக்கு அமெரிக்க அரசு மற்றும் பல்வேறு தரப்புக்களிலும் இருந்தும் அழுத்தம் தரப்பட்டது. இதனையடுத்து என்விடியா தரப்பில் இருந்து இயக்குநர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டு இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இது தொடர்பாக என்விடியா இயக்குநர்கள் குழு வெளியிட்ட அறிக்கையில், "நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங் வெளிநாட்டு உளவுத் துறை நடவடிக்கையின் இலக்காக இருந்ததாக செய்திகளில் வெளிவ ந்த தகவலின் அடிப்படையில் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளோம். என்விடியா தனது நிறுவனம் மற்றும் பங்குதாரர்களை கடந்து அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்புக்கோ அல்லது என்விடியா நிறுவனத்தின் தகவல்கள் கசிந்ததற்கோ நம்பகமான காரணங்கள் இல்லை. இருப்பினும் விசாரணையில் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து தகவல்களை இந்த விசாரணை குழு ஆராயும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சர்ச்சைகளுக்கு ஆளாகியுள்ள என்விடியா தலைமைச் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங் தனக்கும், சீன உளவாளி என்று அமெரிக்காவால் சந்தேகிக்கப்படும் பெண்ணுடன் நெருங்கிய தொடர்பு இருந்ததை ஒப்புக் கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மனைவியிடம் மன்னிப்பு கோரிய ஜென்சன் ஹுவாங்
இதற்கிடையே தனது நிறுனத்தின் ஊழியர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடம் ஜென்சன் ஹுவாங் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எழுதியுள்ள மின்னஞ்சல் கடிதத்தில், "நான் எனது மனைவிக்கு துரோம் செய்துவிட்டேன். என்னுடைய செயல்கள் மனைவியையும், குழந்தைகளையும் காயப்படுத்தியுள்ளன. நான் செய்த இந்த செயலுக்கு எந்தவிதமான நியாயமும் கற்பிக்க முடியாது. இதற்காக நான் ஆழ்ந்த வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
செய்தித்தாள்களில் எழுப்பப்பட்ட தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான கவலைகள் குறித்து, தற்போது என்விடியா இயக்குநர்கள் குழு சுதந்திரமான விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த விசாரணையை நான் முழுவதும் ஆதரிக்கிறேன். அவர்களுக்கு என்னுடைய முழு ஒத்துழைப்பு இருக்கும். நான் எனது (அமெரிக்கா) நாட்டையும், மக்களையும் நேசிக்கிறேன். என்விடியாவை அடுத்தகட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதிலும், அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்புக்கு ஆதரவளிப்பதிலும் உறுதியாக இருக்கிறேன். அதில் இருந்து எப்போதும் பின்வாங்க மாட்டேன். ஒரு அமெரிக்க குடிமகனாக இருப்பதில் பெருமையும், நன்றியுணர்வும் கொள்கிறேன். எப்போதும் எனது தாய் நாட்டிற்கு எதிரான காரியங்களை மேற்கொள்ள மாட்டேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த கடிதத்தில் பெண் உளவாளி என்று சந்தேகிக்கப்படும் நபர் பற்றியோ அல்லது அவருடன் எந்த மாதிரியான தகவல் பரிமாற்றம் இருந்தது என்பதை பற்றியோ ஜென்சன் ஹுவாங் குறிப்பிடவில்லை.
தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக தொடரும் ஹுவாங்
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக என்விடியாவின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஜான் ரிஸ்ஸோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஜென்சன் ஹுவாங் எவ்வித இடையூறும் இன்றி என்விடியா தலைமை பொறுப்பில் தொடர்ந்து நீடிப்பார். இந்த குற்றச்சாட்டுக்கள் அனைத்தையும் கடந்து வெற்றி பெறுவோம். இது நிறுவனத்தின் வேகத்தை எந்த வகையிலும் குறைக்காது. எங்கள் பயணம் தொடரும்" எனத் தெரிவித்திருந்தார்.
அமெரிக்காவை அதிர வைத்த அந்த பெண் உளவாளி யார்?
ஜென்சன் ஹுவாங் உடன் தொடர்பில் இருந்த பெண்ணின் பெயர் ஆலிஸ் ஹுவாங் என தெரிய வந்துள்ளது. இவர் சிங்கப்பூரை தளமாக கொண்ட மெகாஸ்பீட் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தில் உயர் பொறுப்பில் இருந்து வந்ததும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இவர் சிங்கப்பூரில் பணியாற்றினாலும், சீனாவை சேர்ந்தவர். இவர் இந்த பணிக்கு வருவதற்கு முன்பாக வங்கியிலும், செய்தி நிறுனத்திலும் பணியாற்றியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே கடந்த 2024-ல் ஒரு தொழில் துறை ஆலோசனை கூட்ட விருந்தில் ஜென்சன் ஹுவாங் ஒரு பெண்ணுடன் இருப்பதை போன்ற புகைப்படம் வெளியானது. இந்த பெண் தான் தற்போது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ள ஆலிஸ் ஹுவாங் என்றும் நம்பப்படுகிறது. ஆனால் இவரை பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
திடீர் சர்ச்சை ஏன்?
செயற்கை நுண்ணறிவு உருவாக்கம் உள்ளிட்டவற்றில் என்விடியாவின் பங்கு மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த நிறுவனங்கள் உருவாக்கும் சிப்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களை அடுத்தகட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு இன்றியமையாத ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.
இத்தகைய சூழ்நிலையில் சீனாவுக்கு இத்தகைய சிப்-ஐ ஏற்றுமதி செய்ய அமெரிக்கா பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இதனால் என்விடியாவின் சிப்கள் சீனாவுக்கு கிடைப்பதில் பல்வேறு நிர்வாக சிக்கல்கள் நீடித்து வருகின்றன.
இத்தகைய சூழ்நிலையில் தான் சீனாவுக்கு சிப் உள்ளிட்ட மின்னணு தொழில்நுட்பங்களை வழங்கி வரும் மெகாஸ்பீட் நிறுவனத்தின் அதிகாரியான ஆலிஸ் ஹுவாங், என்விடியாவின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியான ஜென்சன் ஹுவாங் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொண்டுள்ளார் என்றும், அதன் மூலம் அமெரிக்க பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட தகவல்களை ஆலிஸ் ஹுவாங் பெற்றிருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் 'தி நியூயார்க் டைம்ஸ்' வெளியிட்ட செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
'தி நியூயார்க் டைம்ஸ்' வெளியிட்ட செய்தியின் படி அமெரிக்க பாதுகாப்பு தகவல்களை இருவரும் பகிர்ந்து கொண்டனரா? அல்லது இருவருக்கும் இடையே இருந்தது உறவு மட்டும் தானா? என்பது இது தொடர்பான முழுமையான விசாரணைக்கு பிறகே தெரியவரும்.