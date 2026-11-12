சீன உளவாளியுடன் ரகசிய உறவு சர்ச்சை: என்விடியா தலைமை பதவியில் இருந்து விலகினார் ஹுவாங்
என்விடியாவின் தற்போதைய தலைமை நிதி அதிகாரி (CFO) கோலெட் கிரெஸ் நிறுவனத்தின் இடைக்கால தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
By PTI
Published : November 12, 2026 at 7:54 PM IST
நியூயார்க்: உலகின் மிகப்பெரிய செயற்கை நுண்ணறிவு சிப் தயாரிப்பு நிறுவனமான என்விடியாவின் இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.
சீன உளவாளி என சந்தேகிக்கப்படும் பெண்ணுடனான திருமணத்தை மீறிய உறவு, அமெரிக்காவின் தேசியப் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக எழுந்த சர்ச்சைகளைத் தொடர்ந்து, அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக AP செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
சர்ச்சையின் பின்னணி என்ன?
கடந்த 1993-ஆம் ஆண்டு என்விடியா நிறுவனத்தைத் தொடங்கி, அதனை 4 டிரில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள உலகின் மிக முக்கியத் தொழில்நுட்ப நிறுவனமாக உயர்த்தியவர் ஜென்சன் ஹுவாங்.
இந்நிலையில், சிங்கப்பூரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட 'மெகாஸ்பீட் இன்டர்நேஷனல்' என்ற தரவு மைய நிறுவனத்தின் முன்னாள் நிர்வாகியான ஆலிஸ் ஹுவாங் என்பவருடன் ஜென்சன் ஹுவாங்கிற்கு ரகசிய உறவு இருந்ததாக அமெரிக்க உளவுத்துறை வட்டாரங்கள் கண்டறிந்தன.
ஆலிஸ் ஹுவாங் சீன உளவுத்துறையின் முகவராகச் செயல்பட்டு, என்விடியாவின் அதிநவீன AI சிப் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வர்த்தக ரகசியங்களைப் பெய்ஜிங்கிற்கு கடத்த முயன்றதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இது அமெரிக்கா - சீனா இடையிலான தொழில்நுட்பப் போட்டியில் பாதுகாப்பு சார்ந்த பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியது.
அடுத்தடுத்த திருப்பங்களும் ராஜிநாமாவும்
விவகாரம் பூதாகரமானதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊழியர்களுக்கு அனுப்பிய மின்னஞ்சலில், "நான் என் மனைவிக்குத் துரோகம் செய்துவிட்டேன். என் செயலுக்கு எந்த மன்னிப்பும் இல்லை" என தனது திருமணத்திற்கு மீறிய உறவை ஜென்சன் ஹுவாங் ஒப்புக்கொண்டார்.
என்விடியா நிர்வாகக் குழுவும், அமெரிக்காவின் எஃப்.பி.ஐ (FBI) அமைப்பும் இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், என்விடியாவின் துணை தலைவர் கிம்பர்லி பவல் என்ற சக ஊழியருடனும் ஹுவாங்கிற்கு உறவு இருந்ததாக 'நியூயார்க் டைம்ஸ்' நாளிதழ் புதன்கிழமை இரவு செய்தி வெளியிட்டது.
அடுத்தடுத்து வெளியான இந்தப் புகார்களால் முதலீட்டாளர்களிடையே நம்பிக்கையின்மை ஏற்பட்டு, என்விடியா நிறுவனத்தின் பங்குகள் சுமார் 8% முதல் 10% வரை சரிந்தன. நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பில் சுமார் 430 பில்லியன் டாலர் வரை இழப்பு ஏற்பட்டது.
புதிய இடைக்கால சி.இ.ஓ. நியமனம்
நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் குழு அவசரமாகக் கூடி ஆலோசித்த நிலையில், ஜென்சன் ஹுவாங் தனது சி.இ.ஓ., தலைவர் மற்றும் இயக்குநர் குழு உறுப்பினர் ஆகிய அனைத்துப் பதவிகளிலிருந்தும் உடனடியாக விலகுவதாக அறிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, என்விடியாவின் தற்போதைய தலைமை நிதி அதிகாரி (CFO) கோலெட் கிரெஸ் நிறுவனத்தின் இடைக்கால தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நிரந்தர சி.இ.ஓ.-வைத் தேடும் பணியை நிர்வாகக் குழு தொடங்கியுள்ளதாகவும், நிறுவனத்தின் அன்றாடப் பணிகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவைகள் எவ்விதத் தடையுமின்றித் தொடரும் என்றும் என்விடியா நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.