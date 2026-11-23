என்விடியா சிஇஓ-வாக ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் நியமனம்: 11 நாட்களில் முடிவுக்கு வந்தது 'உளவு சர்ச்சை'
அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தையில் என்விடியா நிறுவனத்தின் பங்குகள் 25 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்தன. இதன் மூலம் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பில் ஒரே நாளில் சுமார் 750 பில்லியன் டாலர் அதிகரித்துள்ளது.
Published : November 23, 2026 at 8:25 PM IST
சாண்டா கிளாரா: உலகின் முன்னணி செயற்கை நுண்ணறிவு சிப் தயாரிப்பு நிறுவனமான என்விடியாவின் தலைவர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் ஒருமனதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உளவுச் சர்ச்சைகளைத் தொடர்ந்து அவர் பதவி விலகிய 11 நாட்களுக்குப் பின், திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 23) இந்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ராஜிநாமாவும் சர்ச்சையின் பின்னணியும்
1993-ஆம் ஆண்டு என்விடியா நிறுவனத்தை தொடங்கி, அதனை 4 டிரில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள உலகின் மிகப் பெரிய தொழில்நுட்ப சாம்ராஜ்யமாக உயர்த்தியவர் 63 வயதான ஜென்சன் ஹுவாங்.
இந்நிலையில், சிங்கப்பூரை சேர்ந்த 'மெகாஸ்பீட்' நிறுவனத்தின் முன்னாள் நிர்வாகியான ஆலிஸ் என்ற பெண்ணுடன் தனக்குத் தனிப்பட்ட தொடர்பு இருந்ததை ஜென்சன் ஹுவாங் ஒப்புக் கொண்டார். சம்பந்தப்பட்ட பெண் சீன உளவுத்துறைக்குத் தகவல்களைக் கசியவிட்டதாக அமெரிக்கப் புலனாய்வு அமைப்புகள் சந்தேகித்ததால், நிறுவனத்தின் ரகசியங்கள் மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்பு குறித்த விவாதங்கள் எழுந்தன.
இதையடுத்து, கடந்த நவம்பர் 12-ம் தேதி தலைமை செயல் அதிகாரி மற்றும் இயக்குநர் குழு பதவிகளிலிருந்து ஜென்சன் ஹுவாங் விலகினார். அதனைத் தொடர்ந்து, அந்த நிறுவனத்தின் நிதிப் பிரிவு தலைவராக இருந்த கொலெட் கிரெஸ் இடைக்கால சி.இ.ஓ-வாக நியமிக்கப்பட்டார்.
இயக்குநர்கள் குழுவின் திடீர் மாற்றம்
பதவி விலகிய சில நாட்களில், மீண்டும் நிறுவனத்தை வழி நடத்தத் தான் தயாராக இருப்பதாக ஜென்சன் ஹுவாங் விருப்பம் தெரிவித்தார். ஆனால், கடந்த வாரம் கூடிய என்விடியா இயக்குநர்கள் குழு அவரது கோரிக்கையை நிராகரித்தது.
இதனிடையே, டெஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் உள்ளிட்ட சிலிக்கான் வேலி தலைவர்கள், ஹுவாங்கை மீண்டும் பணியில் அமர்த்தக் கோரி ஆதரவு தெரிவித்தனர். மேலும், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பும், 'ஜென்சன் ஹுவாங் உலகின் மிகச்சிறந்த அறிவாளிகளில் ஒருவர். அவருக்கு இரண்டாவது வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும்' எனப் பகிரங்கமாக ஆதரவு தெரிவித்தார்.
அத்துடன், ஹுவாங்கின் மறுபிரவேசத்தால் தேசியப் பாதுகாப்பிற்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை என அமெரிக்க அரசின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் அளித்த தகவலைத் தொடர்ந்து, என்விடியா இயக்குநர்கள் குழு தனது முடிவை மாற்றிக் கொண்டு அவரை ஒருமனதாக மீண்டும் நியமித்துள்ளதாக ஏபி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக இயக்குநர்கள் குழுத் தலைவர் ஹார்வி சி. ஜோன்ஸ், 'கடந்த சில நாட்களாக ஜென்சன் ஹுவாங்குடன் நடத்திய விரிவான ஆலோசனைகளில், அவரது வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தலைமைப் பண்பில் குழு முழு திருப்தி அடைந்துள்ளது. பங்குதாரர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் நலனுக்காகவே அவர் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்' என்று அறிவித்தார்.
மேலும், என்விடியா நிறுவனத்திற்கு மீண்டும் திரும்புவது குறித்து ஜென்சன் ஹுவாங் கூறுகையில், 'மிகுந்த பணிவுடனும், புதிய அர்ப்பணிப்புடனும் இந்தப் பொறுப்பை மீண்டும் ஏற்கிறேன். இக்கட்டான சூழலில் நிறுவனத்தை திறம்பட வழிநடத்திய ஹார்வி ஜோன்ஸ் மற்றும் கொலெட் கிரெஸ் ஆகியோருக்கும், எனக்கு துணை நின்ற என் குடும்பத்தினருக்கும் நன்றி. மீண்டும் எனது குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளேன்' என தெரிவித்தார் என ஏபி செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
அதே சமயம், வெளிநாட்டு உளவு அமைப்புகளின் சதி மற்றும் தகவல் கசிவு குறித்து இயக்குநர்கள் குழு நடத்தி வரும் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும், அதற்கு ஜென்சன் ஹுவாங் முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பார் என்றும் என்விடியா தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இடைக்கால சி.இ.ஓ-வாக பதவி வகித்த கொலெட் கிரெஸ் மீண்டும் நிதிப் பிரிவு தலைவர் பொறுப்பைத் தொடர்வார் என்றும் அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
பங்குச் சந்தையில் 25% உயர்வு
ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் சி.இ.ஓ-வாக அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தையில் என்விடியா நிறுவனத்தின் பங்குகள் 25 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்தன. இதன் மூலம் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பில் ஒரே நாளில் சுமார் 750 பில்லியன் டாலர் அதிகரித்துள்ளது.