டிரம்புக்கு எதிராக அமெரிக்காவில் வெடித்த போராட்டம்; கண்டன பேரணியில் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு
'அரசர் வேண்டாம்' (No Kings) என்கிற பெயரில் இந்த பேரணி நடைபெற்றது.
Published : March 29, 2026 at 5:16 PM IST
புனித பவுல்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்-க்கு எதிராக அந்நாடு முழுவதும் போராட்டம் வெடித்திருக்கின்றது.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஈரானை ஒழித்துக் கட்டும் முனைப்பில், அதற்கு எதிராக கடுமையான போர் யுக்திகளைக் கையாண்டு வருகின்றார். இந்த மாதிரியான சூழலில் அவருக்கு எதிராக அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பா ஆகிய நாடுகளில் நேற்று (சனிக்கிழமை) போராட்டங்கள் வெடித்தன.
டிரம்பின் கொள்கைகள், குடியேற்றக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சர்ச்சை திட்டங்களுக்கு எதிராக இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்துக் கொண்டனர். 'அரசர் வேண்டாம்' (No Kings) என்கிற பெயரில் இந்த பேரணி நடைபெற்றது.
டொனால்ட் டிரம்ப் சென்ற ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அமெரிக்காவின் அதிபராக பொறுப்பேற்றார். அதிபராக அவர் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றார். இந்தியாவிற்கு எதிராக வரிகளை உயர்த்தியது, வெனிசுலா அதிபரை அதிரடியாகக் கைது செய்தது மற்றும் இப்போதைய ஈரான் மீதான போர் உள்ளிட்டவை அவர் மேற்கொண்ட அதிரடி செயல்பாடுகள் ஆகும்.
இதேபோல், குடியேற்றம் விஷயத்திலும் மிகக் கடுமையானக் கட்டுப்பாடுகளை அவர் கொண்டு வந்திருக்கின்றார். இதற்கு எதிராகவே தற்போது மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராடத் தொடங்கியிருக்கின்றனர். வாஷிங்டன் டிசி, நியூயார்க், லாஸ் எஞ்சல்ஸ், சிகாகோ உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் பெருந்திரளாக கலந்துக் கொண்ட மக்கள் டிரம்ப்-க்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினர்.
நகரங்களில் இருந்து மட்டுமின்றி அந்நாட்டின் கிராமப்புறங்களிலும் போராட்டம் நடைபெற்றதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர். மேலும், அமெரிக்காவின் 50 மாகாணங்களில் 3,300க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்த போராட்டம் நடைபெற்றதாகவும், அதில் 80 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் கலந்துக் கொண்டதாகவும் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: வெளியானது தவெக வேட்பாளர்கள் பட்டியல்; சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் களமிறங்கும் விஜய்
இதேபோல், டிரம்பின் கிரீன்லாந்தைக் கைப்பற்றும் திட்டத்திற்கு எதிராகவும் டென்மார்க் மற்றும் கிரீன்லாந்தில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன.
இந்த போராட்டத்தில் பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி சில பிரபலங்களும் கலந்துக் கொண்டனர். அந்த வகையில், ஆஸ்கர் விருது பெற்ற ராபர்ட் டி நிரோ, நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்ற பேரணியில் கலந்துக் கொண்டார்.
போராட்டத்தில் டிரம்புக்கு எதிரான கோஷங்களுடன் சேர்த்து அவருக்கு எதிராக பாடலைப் பாடியும் போராட்டக்காரர்கள் தங்களின் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். புரூஸ் ஸ்பிரிங்ஸ்டீன் எழுதிய 'ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் மினியாபோலிஸ்' (Streets of Minneapolis) பாடலை பாடி அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இது, ரெனி குட் மற்றும் அலெக்ஸ் பிரெட்டி என்ற இருவரை, அமெரிக்காவின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறையின் கீழ் செயல்படும் கூட்டாட்சிச் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் (U.S. Immigration and Customs Enforcement) சுட்டுக் கொன்றதற்கு எதிராக எழுதப்பட்ட பாடலாகும்.