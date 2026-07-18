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ரஷ்யாவில் 'திடீர்' பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு | பங்க்-களில் நீண்ட வரிசையில் காத்துக்கிடக்கும் வாகனங்கள்

உள்நாட்டு பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க ரஷ்ய அரசாங்கம் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஏற்றுமதிக்கு தற்காலிக தடைகளை விதித்த போதிலும், கள்ளச்சந்தையில் எரிபொருள் கடத்தப்படுவதை அவர்களால் முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.

மாஸ்கோவில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க்கில் நீண்ட வரிசையில் நிற்கும் வாகனங்கள்
மாஸ்கோவில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க்கில் நீண்ட வரிசையில் நிற்கும் வாகனங்கள் (AFP)
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By AFP

Published : July 18, 2026 at 12:52 PM IST

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மாஸ்கோ: ரஷ்யாவில் திடீரென ஏற்பட்ட பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாட்டால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

உக்ரைன் ராணுவம் ரஷ்யாவின் எல்லைக்குள் இருக்கும் முக்கிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் சேமிப்புக் கிடங்குகளை குறி வைத்து தொடர்ந்து ட்ரோன் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. இதனால் ரஷ்யாவின் உள்நாட்டு எரிபொருள் உற்பத்தி கணிசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ரஷ்ய நாணயமான 'ரூபிள்' மதிப்பு சர்வதேச சந்தையில் கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளதால், ரஷ்ய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உள்நாட்டில் குறைந்த விலைக்கு எரிபொருளை விற்பதை விட, வெளிநாடுகளுக்கு ரகசியமாக ஏற்றுமதி செய்து டாலர்களில் அதிக லாபம் ஈட்டவே முன்னுரிமை காட்டுகின்றன.

ரஷ்யாவின் தெற்கு பகுதியில் தற்போது அறுவடை காலம் என்பதால், டிராக்டர்கள் மற்றும் விவசாய இயந்திரங்களுக்கான டீசல் தேவை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், நாட்டின் பெரும்பகுதி எரிபொருள் இருப்பு உக்ரைன் போர்க்களத்தில் உள்ள ராணுவ டாங்கிகள் மற்றும் போர் வாகனங்களுக்கே முன்னுரிமை அடிப்படையில் திருப்பி விடப்படுகிறது.

ரஷ்யாவின் ரோஸ்டோவ், கிராஸ்னதார் மற்றும் அஸ்ட்ராகான் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க்களில் கிலோமீட்டர் கணக்கில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன.

"பெட்ரோல் பங்க்களில் பல மணி நேரம் காத்துக் கிடந்தும் எரிபொருள் கிடைக்காமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்புகிறோம். எங்களின் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு" என உள்ளூர் வாகன ஓட்டிகள் சமூக ஊடகங்களில் கொந்தளிப்பை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

விவசாயிகள் டீசல் கிடைக்காமல் அறுவடைப் பணிகளைப் பாதியிலேயே நிறுத்தியுள்ளனர். இது ரஷ்யாவின் உள்நாட்டு உணவு உற்பத்தியிலும் அடுத்தகட்டப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என அஞ்சப்படுகிறது.

உள்நாட்டு பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க ரஷ்ய அரசாங்கம் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஏற்றுமதிக்கு தற்காலிகத் தடைகளை விதித்த போதிலும், கள்ளச்சந்தையில் எரிபொருள் கடத்தப்படுவதை அவர்களால் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. எண்ணெய் நிறுவனங்களின் தன்னிச்சையான செயல்பட்டு வருவதால் ரஷ்ய அரசு விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் வீணாகியே வருகின்றன.

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வல்லரசு நாடான ரஷ்யா, உக்ரைனுடன் நடத்தி வரும் போர் காரணமாக தனது சொந்த நாட்டு மக்களின் அடிப்படை தேவையான எரிபொருளை கூட தடையின்றி வழங்க முடியாமல் திணறி வருவது சர்வதேச அளவில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

TAGGED:

UKRAINE RUSSIA WAR
FUEL SHORTAGES
RUSSIA OIL CRISIS

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