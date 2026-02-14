ETV Bharat / international

காலிஸ்தான் தீவிரவாதியை கொலை செய்ய முயற்சி: அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட இந்தியர்!

நீங்கள் இந்த உலகில் எங்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஆனால், நீங்கள் அமெரிக்க குடிமக்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் ஈடுபட முயற்சித்தால், நீதிக்கு முன்பு நிறுத்தப்படுவீர்கள்" என எஃப்.பி.ஐ. (FBI) கூறியுள்ளது.

நீதிமன்றத்தின் முன்பு கூடியிருந்த காலிஸ்தான் ஆதரவாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 14, 2026 at 12:01 PM IST

புதுடெல்லி: காலிஸ்தான் தீவிரவாதி நிகில் குப்தாவை கொலை செய்ய முயற்சித்ததாக, இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இந்தியர் நிகில் குப்தா அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இதையடுத்து, அவருக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீக்கியர்களுக்கு என தனி நாடு கோரி ஆயுதம் ஏந்தி போராடி வரும் காலிஸ்தான் அமைப்பு இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் கனடா, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளில் தஞ்சமடைந்து, அங்கிருந்தபடியே செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்தியாவுக்கு எதிரான பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும், பிரிவினைவாத முயற்சிகளையும் அவர்கள் மேற்கொண்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சூழலில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பிரபல காலிஸ்தான் தீவிரவாதியான நிஜ்ஜார் கனடாவில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். அந்த சமயத்தில், இந்திய உளவுத்துறை மூலமாகவே இந்தக் கொலை அரங்கேற்றப்பட்டதாக கனடா பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியது. இதன் காரணமாக, இந்தியா - கனடா உறவில் பெரும் விரிசல் ஏற்பட்டது.

இதனிடையே, அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்று நியூயார்க் நகரில் வசித்து வரும் காலிஸ்தான் தீவிரவாதியான குர்பத்வந்த் சிங்க பன்னூனை கொலை செய்ய சதி நடைபெற்றது. இதனை அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்பான எஃப்பிஐ கண்டறிந்து விசாரணை மேற்கொண்டது.

அப்போது, இந்த சதிச்செயலில் ஈடுபட்டதாக இந்தியாவை சேர்ந்த நிகில் குப்தா என்பவர் மீது எஃப்பிஐ குற்றம்சாட்டியது. இதையடுத்து, செக் குடியரசு நாட்டில் தங்கியிருந்த நிகில் குப்தா அமெரிக்காவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டு எஃப்பிஐ-யிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.

இதுதொடர்பான வழக்கு, அமெரிக்க மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், நேற்று நீதிபதி சாரா நெட்பர்ன் முன்பு இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது, தன் மீது சுமத்தப்பட்ட அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் நிகில் குப்தா ஒப்புக்கொண்டார்.

கொலை சதி, பண மோசடி செய்ய சதி என அவர் மீது எஃப்பிஐ சுமத்திய அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் நீதிமன்றத்தில் அவர் ஒப்புக்கொண்டார். இதையடுத்து, அவருக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இதுகுறித்து எஃப்பிஐ துணை இயக்குநர் ரோமன் ரோசவ்ஸ்கை கூறுகையில், "தனது பேச்சரிமையை பயன்படுத்திய ஒரே காரணத்துக்காக எங்கள் நாட்டின் குடிமகன் வெளிநாடுகளால் குறிவைக்கப்படுகிறார். இதை ஒருபோதும் அமெரிக்கா அனுமதிக்காது. எஃப்பிஐ சொல்லும் செய்தி தெளிவானது. நீங்கள் இந்த உலகில் எங்கு வேண்டுமானாலும் இருந்து கொள்ளுங்கள். ஆனால், நீங்கள் அமெரிக்க குடிமக்களுக்கு எதிராக செயல்பட முயற்சித்தால், நீதிக்கு முன்பு நிறுத்தப்படுவீர்கள்" எனக் கூறினார்.

