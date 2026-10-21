நைஜீரியாவில் முதல் எபோலோ தொற்று உறுதி; வேகம் எடுக்கிறதா வைரஸ் பரவல்?

நைஜீரியாவில் முதல் எபோலோ தொற்று உறுதி; வேகம் எடுக்கிறதா வைரஸ் பரவல்?
"உகாண்டா வழியாக ஒருவர் சென்றதாலேயே எங்கள் நாட்டில் இருந்துதான் அவருக்கு எபோலா தொற்று ஏற்பட்டது எனக் கூற முடியாது" என அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 4:48 PM IST
லாகோஸ்: உகாண்டாவில் இருந்து வந்த நைஜீரியாவை சேர்ந்த பெண் ஒருவருக்கு எபோலா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டின் முதல் எபோலா வைரஸ் பாதிப்பு இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான காங்கோவில் மிக ஆபத்தான எபோலோ வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது. அதிலும், சாதாரண எபோலா வைரஸை விட மிக வீரியமான 'பன்டிபக்யோ' எபோலா வைரஸ் தாக்குதலால் காங்கோவில் உயிரிழப்புகள் அதிக அளவில் நிகழ்ந்து வருகின்றன.
கடந்த மே மாதம் தொடங்கி தற்போது வரை எபோலா வைரஸால் 9,500-க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 4,600-க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதையடுத்து, பிற ஆப்பிரிக்க நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் காங்கோவுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சூழலில், உகாண்டா நாட்டுக்கு சென்று வந்த நைஜீரியாவை சேர்ந்த பெண் ஒருவருக்கு எபோலா வைரஸ் தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடுமையான காய்ச்சலுடன் தலைநகர் அபுஜாவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் கடந்த 7-ம் தேதி அந்தப் பெண் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும், அதன் பின்னர் 11-ம் தேதி அவருக்கு எபோலா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து நைஜீரிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் முகமது படே கூறுகையில், "உகாண்டாவில் இருந்து அந்தப் பெண் வந்திருக்கிறார். எபோலா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு அவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
அவருடன் தொடர்பில் இருந்த 44 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். தற்போது அவர்களை கண்டறிந்து எபோலா பரிசோதனை செய்யும் நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுள்ளோம். வேறு யாருக்கும் எபோலா பரவி விடக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்" என்றார்.
உகாண்டா சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நைஜீரியாவை சேர்ந்த அந்தப் பெண் கிழக்கு காங்கோ பிராந்தியத்துக்கு சுற்றுலா வந்து சென்றிருக்கிறார். உகாண்டாவை தாண்டி அவர் சென்றிருக்கிறார். உகாண்டா வழியாக ஒருவர் சென்றதாலேயே எங்கள் நாட்டில் இருந்துதான் அவருக்கு எபோலா தொற்று ஏற்பட்டது எனக் கூற முடியாது. உகாண்டாவில் தற்போது ஒரு எபோலா வைரஸ் பாதிப்பு கூட இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது" எனத் தெரிவித்துள்ளது.
ஆப்பிரிக்கா நோய் தடுப்பு மையங்களின் இயக்குநர் டாக்டர் ஜீன் கசேயா வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை நாம் எதிர்கொண்டுள்ளோம். ஆப்ரிக்காவின் மூன்று பிராந்தியங்களில் உள்ள பல்வேறு நாடுகளில் எபோலா பரவி வருகிறது" எனக் கூறியுள்ளார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நைஜீரிய அதிபருக்கான தலைமை அதிகாரி ஃபெமி பஜாபியாமிலா கூறுகையில், "எபோலா வைரஸ் மேலும் பரவாமல் தடுக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் எடுப்போம்" என்றார்.
முன்னதாக, கடந்த 2014 முதல் 2016 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் எபோலா வைரஸ் மிக வேகமாக பரவி பல உயிர்களை காவு வாங்கியது. ஆப்பிரிக்கா முழுவதும் 11,000-க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த எபோலா வைரஸ் தாக்கி உயிரிழந்தனர்.