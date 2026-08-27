அமெரிக்காவில் மோகன் பகவத் - ஆர்எஸ்எஸ் மீது தடை விதிக்க சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான ஆணையம் வலியுறுத்தல்
சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையம், நம்பகத்தன்மை அற்றது, சார்புத் தன்மை கொண்டது என்பதால் அந்த அமைப்பின் கருத்துகளைப் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
By ANI
Published : August 27, 2026 at 6:14 PM IST
வாஷிங்டன்: ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் அமெரிக்கா சென்றுள்ள நிலையில், அந்த அமைப்புக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையம் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் தலைவர் மோகன் பகவத், நாளை மறுநாள் (ஆக.29) நியூயார்க்கில் உள்ள மேடிசன் ஸ்கொயர் கார்டனில் (Madison Square Garden) உரையாற்றவுள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சியில் சுமார் 5,000 பேர் வரை பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், அமெரிக்காவை மையமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் யு.எஸ்.சி.ஐ.ஆர்.எஃப் (USCIRF) என்றழைக்கப்படும் சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையம், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புக்கு எதிராக மீண்டும் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்கையில், "இந்தியாவில் மத சுதந்திரம் சீர்குலைந்து வருகிறது. ஆர்எஸ்எஸ் மீது தடை விதிக்க பரிசீலிக்க வேண்டும். மோகன் பகவத்திற்கு வழங்கப்பட்ட விசாவை ரத்துச் செய்ய வேண்டும். வருங்காலத்தில் அவர் அமெரிக்காவிற்குள் நுழைவதற்கு தகுதியற்றவராக அறிவிக்க வேண்டும்" என்று அமெரிக்க அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது. யு.எஸ்.சி.ஐ.ஆர்.எஃப் அமைப்பின் தலைவராக பாகிஸ்தான் வம்சாவளியான ஆசிப் மஹ்மூத் செயல்பட்டு வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இது குறித்து சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர் சீஸ் ஹெய்ல் (Vice Chair Cece Heil) கூறுகையில், "இந்திய மக்களின் மத சுதந்திரத்தின் பக்கம் அமெரிக்கா நிற்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்கு அமெரிக்க அரசுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவில் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை செய்யுமாறு சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையம் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கைக்கு இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது. இது குறித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஷ்வால் கூறுகையில், "அந்த சர்வதேச மத சுதந்திர ஆணைய அமைப்பு, சார்புத் தன்மை கொண்டது. நம்பகத்தன்மை அற்றது. இந்த அமைப்பு, இந்தியா குறித்து தொடர்ந்து தவறான கருத்துகளை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த அமைப்பின் கருத்துகளைப் புறக்கணிக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
The Universal Oneness Celebration in New York exemplifies an interfaith gathering where RSS Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat ji will communicate with a diverse, multicultural, and multi-faith audience. Organized in the spirit of open dialogue and mutual respect, the event…— Sunil Ambekar (@SunilAmbekarM) August 26, 2026
ஆர்எஸ்எஸ்-ன் அகில பாரதிய பிரச்சார் பிரமுக் அமைப்பின் சுனில் அம்பேகர் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "பரஸ்பர புரிதலையும், பொதுவான நோக்கத்தையும் வளர்க்கும் வகையில், இந்தியா மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு சமூகங்களுடன் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு நீண்ட காலமாக மேற்கொண்டு வரும் ஈடுபாட்டின் ஒரு பகுதியாகவே நியூயார்க்கில் நடைபெறும் 'Universal Oneness Celebration' அமைந்துள்ளது. நல்லிணக்க நிகழ்ச்சியாக நடைபெறும் இந்நிகழ்ச்சியில் அனைவரும் பங்கேற்குமாறு" அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் தலைவர் மோகன் பகவத் பங்கேற்கும் நியூயார்க் நிகழ்ச்சிக்கு நியூயார்க் மேயர் மம்தானி எதிர்ப்புத் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.