“அப்போ பாசிசமாக கசந்தது; இப்போ பாயாசமாக இனிக்கிறது” - டிரம்ப் மம்தானி சுவாரஸ்ய உரையாடல்!

அனைத்தும் காலப்போக்கில் சரியாகிவிடும். நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து நியூயார்க்கின் வளமான எதிர்காலம் குறித்து விவாதித்தோம் என டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

நவம்பர் 21, 2025 அன்று, வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையின் ஓவல் அலுவலகத்தில் நியூயார்க் நகர மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சோரான் மம்தானி, அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 24, 2025 at 6:20 PM IST

1 Min Read
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், நியூயார்க் மாகாண மேயராகத் தேர்வாகியுள்ள இந்திய வம்சாவளி சோஹ்ரான் மம்தானி இடையிலான வார்த்தை போர் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

நியூயார்க் மாகாண மேயர் தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளர் சோரான் மம்தானி வெற்றிபெற்று மேயராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்திய வம்சாவளியான மம்தானி கைப்பற்றியது குடியரசு கட்சி சார்பில் அமெரிக்க அதிபராக உள்ள டொனால்டு டிரம்பின் சொந்த மாகாணம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த தேர்தலின்போது இருதரப்பும் ஒருவரை ஒருவர் மாறி மாறி வசைபாடி வந்தனர். இந்நிலையில், தான் மேயராக பொறுப்பேற்றவுடன் வெள்ளை மாளிகையில் உள்ள ஓவல் அலுவலகத்தில் அதிபர் டிரம்ப்பை நேரடியாக சந்தித்து, மம்தானி ஆலோசனை நடத்தினார். இதன்பின்னர் இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது ஒரு செய்தியாளர், “இப்போது நீங்கள் டிரம்பை பாசிசவாதி என்று விமர்சிப்பீர்களா’ என்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு மம்தானி, “ஆம், நான் அவரை அப்படி விமர்சித்துள்ளேன்” என்று விளக்கமளிக்க முற்படுகையில், இடைமறித்து பேசிய டிரம்ப், “ஆம் என்ற ஒற்றை வார்த்தை விளக்கம் அளிப்பதை விட எளிது. நான் ஒன்றும் தவறாக நினைக்க மாட்டேன்” என்று சிரித்தபடி கூறி மம்தானியின் கைகளைத் தட்டிக்கொடுத்தார்.

முன்னதாக நடைபெற்ற மேயர் தேர்தலின்போது, மம்தானியை ஒரு ‘அறிவில்லாத கம்யூனிச சித்தாந்தவாதி’ என்று கடுமையாக டிரம்ப் விமர்சித்திருந்தார். மம்தானியும் ‘டிரம்ப் ஒரு மோசமான பாசிசவாதி’ என்று பதிலுக்கு வார்த்தைகளால் தாக்கியிருந்தார். இந்நிலையில், இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தது மக்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுவருகிறது.

இருவரின் சந்திப்புக்குப் பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிரம்ப், “அனைத்தும் காலப்போக்கில் சரியாகிவிடும். நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து நியூயார்க்கின் வளமான எதிர்காலம் குறித்து விவாதித்தோம். சில பழமைவாதிகளுக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கும் வகையில் திட்டங்களை அவர் செயல்படுத்துவார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. நியூயார்க்கில் இருக்கும் மக்கள் பிரச்னைகளை சரிசெய்ய அவரும் உறுதிபூண்டுள்ளார்” என்று தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: தாய்ப்பாலில் அணுகுண்டுக்கு பயன்படும் கொடிய ‘யுரேனியம்’ தாது - குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் கேள்விக்குறி!

இதனையடுத்து பேசிய மம்தானி, “நியூயார்க் மக்களின் முக்கிய பிரச்னைகள் விவாதிக்கப்பட்டன. வீட்டு வாடகை உயர்வு, விலைவாசி உயர்வு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தினோம். நியூயார்க் நகரில் வாழும் சுமார் 85 லட்சம் மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்கள் கொண்டுவரப்படும்” என்று கூறினார்.

