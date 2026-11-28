இஸ்ரேலில் புதிய அரசு அமைவதில் நீடிக்கும் இழுபறி - 'புதிய வியூகம்' நெதன்யாகுவுக்கு கைகொடுக்குமா?
'டைம்ஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல்', 'சேனல் 13' ஆகிய ஊடகங்களின் தகவல் படி, சுழற்சி முறை அரசாங்கத்தில் முதலில் காடி ஐசன்கோட் பிரதமராகவும், அதன் பிறகு இரண்டாவதாக தான் பிரதமராகவும் பதவியேற்க நெதன்யாகு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார்.
By ANI
Published : November 28, 2026 at 10:50 AM IST
ஜெருசலேம்: இஸ்ரேலில் புதிய அரசு அமைப்பதில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடிக்கும் நிலையில், 'யஷார்' கட்சியின் தலைவர் காடி ஐசன்கோட்டிற்கு சுழற்சி முறையில் பிரதமர் பதவியை வழங்க இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு திட்டமிட்டு வருவதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
அதிகாரப் பகிர்வுத் திட்டம்
இஸ்ரேல் அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக், ஆட்சி அமைப்பதற்காக காடி ஐசன்கோட்டிற்கு வழங்கிய 28 நாட்கள் அவகாசம் வரும் டிசம்பர் 6-ம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வருகிறது. இந்த சூழலில், புதிய கூட்டணி அரசை அமைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.
'டைம்ஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல்' மற்றும் 'சேனல் 13' ஆகிய ஊடகங்களின் தகவல் படி, சுழற்சி முறை அரசாங்கத்தில் முதலில் காடி ஐசன்கோட் பிரதமராகவும், அதன் பிறகு இரண்டாவதாக தான் பிரதமராகவும் பதவியேற்க நெதன்யாகு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த திட்டத்தை ஐசன்கோட்டிடம் கொண்டு செல்ல நெதன்யாகுவின் 'லிக்குட்' கட்சி திட்டமிட்டு வருவதாகவும் ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆனால், இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து லிக்குட் கட்சிக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுவதால், இது ரகசியமாக நடைபெறுவதாக இஸ்ரேல் அரசின் 'கான்' ஒலிபரப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
கூட்டணிப் பிளவுகளும் சிக்கல்களும்
நெதன்யாகுவின் இந்த திட்டத்தை ஐசன்கோட் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அடுத்த வாரம் பதவியேற்பதற்கான முயற்சிகளில் அவர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஐசன்கோட்டின் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் 'தி டெமாக்ரட்ஸ்' கட்சி தலைவர் யாயர் கோலன் மற்றும் 'இஸ்ரேல் பெய்டெனு' கட்சித் தலைவர் அவிக்டோர் லிபர்மேன் ஆகியோர், நெதன்யாகு தலைமையிலான அல்லது லிக்குட் கட்சியுடனான எந்தவொரு கூட்டணியும் வைக்க மாட்டோம் என தெரிவித்துள்ளனர்.
அதேநேரம், 'பியாச்சாத்' கட்சி தலைவர் நஃப்தாலி பென்னட், லிக்குட் கட்சியுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். இந்த விவகாரத்தில் நெதன்யாகுவுடனான பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவடைவதற்கு முன்பே ஐசன்கோட் தனித்து ஆட்சி அமைக்க முயன்றால், அதனை பென்னட் எதிர்க்க கூடும் எனத் தெரிகிறது.
பெரும்பான்மைக்குத் தேவைப்படும் பலம்
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 120. இதில் ஆட்சி அமைக்க 61 இடங்கள் தேவை. ஐசன்கோட்டின் யஷார், கோலனின் தி டெமாக்ரட்ஸ் மற்றும் லிபர்மேனின் இஸ்ரேல் பெய்டெனு ஆகிய மூன்று கட்சிகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 36 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன. நஃப்தாலி பென்னட்டின் பியாச்சாத் கட்சியையும் சேர்த்தால் கூட இந்த நான்கு கட்சி கூட்டணியின் பலம் 48 இடங்களாக மட்டுமே உயரும்.
இதனால், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நெதன்யாகுவின் லிக்குட் கட்சி, யூத கட்சிகள் அல்லது அரபு பெரும்பான்மை கொண்ட 'ராம்' போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவு ஐசன்கோட்டிற்கு தேவைப்படுகிறது.
அரபு கட்சியின் நிபந்தனை ஆதரவு
இதற்கிடையே, அரபு பெரும்பான்மை கொண்ட 'ராம்' கட்சியின் தலைவர் மன்சூர் அப்பாஸ், ஐசன்கோட் தலைமையிலான அரசுக்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் முழு ஆதரவு தர தயாராக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், இதற்காக தனக்கும், தனது கட்சியை சேர்ந்த யோவாவ் செகலோவிட்ஸுக்கும் அமைச்சர் பதவி தர வேண்டும் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
மேலும், அரபு மக்களக்கு எதிரான குற்றங்களை கட்டுப்படுத்த விரிவான திட்டம், அரபு நகரங்களின் வளர்ச்சிக்காக திட்டங்கள் உள்ளிட்டவற்றையும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். பதவியேற்ற பிறகு இந்த கோரிக்கைகளைப் படிப்படியாக நிறைவேற்ற ஐசன்கோட் உறுதியளித்தால், முதலில் அரசில் இணையாமல் வெளியே இருந்து ஆதரவளிக்க ராம் கட்சி திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் இஸ்ரேல் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.