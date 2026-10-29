'இஸ்ரேல் தேர்தலை அரபு கட்சிகள் திருடி விட்டன' நெதன்யாகு குற்றச்சாட்டு
நெதன்யாகு தனது தேர்தல் தோல்வியைத் திசைதிருப்பவும், அரபு வாக்காளர்களின் வாக்குரிமையை பறிக்கவுமே இத்தகைய நாடகங்களை ஆடுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.
By PTI
Published : October 29, 2026 at 7:47 PM IST
டெல் அவிவ்: இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பெரும் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு , அரபு கட்சிகளுடன் ஒரு போதும் கூட்டணி கிடையாது என்று அறிவித்துள்ளார்.
யாருக்கும் கிடைக்காத பெரும்பான்மை
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தில் மொத்தம் உள்ள 120 இடங்களுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் எந்தவொரு பெரிய கூட்டணிக்கும் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான 61 இடங்கள் கொண்ட பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. தற்போதைய முதற்கட்ட வாக்கு எண்ணிக்கையின்படி, பெஞ்சமின் நெதன்யாகு கூட்டணி 53 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது.
காடி ஐசன்கோட் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி கூட்டணி 48 இடங்களிலும், அரபு பிரதிநிதித்துவக் கட்சிகள் 19 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளன. இந்த முறை ஆட்சியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய சக்தியாக அரபு கட்சிகள் உருவெடுத்துள்ளதால், நெதன்யாகுவின் வலதுசாரி அரசுக்கு மிகப்பெரிய அரசியல் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.
நெதன்யாகுவின் 'லிகுட்' கட்சி, அரபு சமூகப் பகுதிகளில் வாக்குப்பதிவின் போது பணப்பட்டுவாடா, தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு மிரட்டல் மற்றும் சட்டவிரோத செயல்கள் நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டை முன் வைத்ததோடு, அதற்கான ஆதாரங்கள் என்று சில ஆவணங்களையும் வெளியிட்டது.
இதனை தொடர்ந்து, இஸ்ரேலின் தேர்தல் ஆணைய தலைவர் நீதிபதி நோம் சோல்பெர்க், வெளிநாட்டு நிதி மற்றும் தேர்தல் முறைகேடு புகார்கள் குறித்து உடனடியாக விசாரணை நடத்துமாறு உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு உளவு அமைப்பான 'ஷின் பெட்' மற்றும் காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.
அரபு கட்சிகளுடன் கூட்டணி இல்லை
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தை வெளிநாட்டுச் சக்திகள் ஆக்கிரமிப்பதற்கும், இஸ்ரேலை இஸ்லாமியமயமாக்குவதற்கும் இந்தச் சதி நடந்துள்ளதாக நெதன்யாகு குற்றம்சாட்டியுள்ளார். எந்தவொரு சியோனிச கட்சிகளும், அரபு கட்சிகளுடன் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க கூடாது என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இத்தகைய கூட்டணி அமைந்தால் அது ஈரானுடனான போரில் இஸ்ரேல் ராணுவத்தை பின்வாங்கச் செய்து, நாட்டின் பாதுகாப்புக்கே அச்சுறுத்தலாக முடியும் என அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, அரபு கட்சிகள் தேர்தலைத் திருடிவிட்டன என்ற நெதன்யாகுவின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என இஸ்ரேலிய காவல் துறை மறுத்துள்ளது.
நெதன்யாகு தனது தேர்தல் தோல்வியைத் திசைதிருப்பவும், அரபு வாக்காளர்களின் வாக்குரிமையை சட்டவிரோதமாக்கவுமே இத்தகைய நாடகங்களை ஆடுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.